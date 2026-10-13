Inspekce: V pekingském zelí z Kauflandu bylo nadlimitní množství pesticidu

V zelí byl pesticid nazvaný quizalofop v množství 0,026 miligramu na kilogram, což je přibližně dvaapůlkrát více, než stanovuje limit. Proti některým případům dovozu ovoce či koření z Asie jde o mírné překročení limitu. Mnohdy inspekce zachytí zásilku, kde je mix pesticidů a limity jsou překonané mnohonásobně. Potraviny s původem z Česka patří k těm, které jsou v porovnání s těmi z EU či ze třetích zemích nejbezpečnější.
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Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy
Pesticidy zemědělci používají jako ochranu proti plísním, rostlinným či živočišných škůdcům. Podle Státního zdravotního ústavu může mít konzumace reziduí pesticidů jak akutní, tak chronické účinky. S Kauflandem SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.