Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Inspekce: V pekingském zelí z Kauflandu bylo nadlimitní množství pesticidu

Autor: ,
  15:11

Pekingské zelí – základ korejského pokrmu kimčchi | foto: Erik Reis / Panthermedia / ProfimediaProfimedia.cz

V pekingském zelí z Kauflandu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nadlimitní množství pesticidu. Jde o salát původem z Česka, který inspektoři odebrali jako vzorek v žatecké prodejně, uvedla inspekce na webu Potraviny na pranýři.Vzorek odebrala inspekce 11. srpna, je proto pravděpodobné, že všichni zákazníci jej už také snědli.

V zelí byl pesticid nazvaný quizalofop v množství 0,026 miligramu na kilogram, což je přibližně dvaapůlkrát více, než stanovuje limit. Proti některým případům dovozu ovoce či koření z Asie jde o mírné překročení limitu. Mnohdy inspekce zachytí zásilku, kde je mix pesticidů a limity jsou překonané mnohonásobně. Potraviny s původem z Česka patří k těm, které jsou v porovnání s těmi z EU či ze třetích zemích nejbezpečnější.

Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy

Pesticidy zemědělci používají jako ochranu proti plísním, rostlinným či živočišných škůdcům. Podle Státního zdravotního ústavu může mít konzumace reziduí pesticidů jak akutní, tak chronické účinky. S Kauflandem SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

Inspekce: V pekingském zelí z Kauflandu bylo nadlimitní množství pesticidu

Pekingské zelí – základ korejského pokrmu kimčchi

V pekingském zelí z Kauflandu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nadlimitní množství pesticidu. Jde o salát původem z Česka, který inspektoři odebrali jako vzorek v žatecké...

13. října 2026  15:11

ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u soudu, sdělil Babiš

Pražské sídlo ČEZu

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZ jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani...

13. října 2026  12:20,  aktualizováno  14:41

Maximální ceny pohonných hmot vzrostou

ilustrační snímek

Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat nanejvýš za 47,21 koruny...

13. října 2026  14:37

Jak se žije s větrníky za humny: 170 turbín pořádně sviští, výhody ale převažují

Premium
Zhruba dvě třetiny větrných turbín v parku Lichtenau-Asseln jsou v přímém...

Větrný park Lichtenau-Asseln v Německu, kde se první elektrárny rozeběhly už před téměř třiceti lety, prošel rozsáhlou modernizací. Hlavním přínosem parku, který dnes čítá téměř 170 turbín, je silné...

13. října 2026  14:30

Maďarsko chce do eurozóny. Vláda chystá nové daně a omezení státních výdajů

Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko připravuje na další významnou změnu. Od května nový premiér Péter Magyar chce zemi přivést do eurozóny a postupně nahradit forint společnou...

13. října 2026

Vystačí Evropě zásoby plynu? Banka propočítala tři scénáře

ilustrační snímek

Evropské i české zásobníky plynu jsou před zimou naplněné méně než v předchozích letech. Mohou za to vysoké ceny způsobené válkou v Íránu a opatrnější přístup obchodníků k nákupům strategické...

13. října 2026  10:02,  aktualizováno  13:48

Česko si pohoršilo v evropském žebříčku inflace. Drží se však stále vysoko

ilustrační snímek

Česko si v září 2026 v evropském žebříčku inflace o dvě příčky pohoršilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 2,5 procenta znamenalo osmou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí, zatímco v...

13. října 2026  13:24

Stát neumí vybírat daně ani brzdit výdaje. Dluh poroste, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

České veřejné finance se dostávají do stále větší nerovnováhy. Příjmy státního rozpočtu po započtení inflace od roku 2019 klesly o více než 90 miliard korun, zatímco výdaje vzrostly zhruba o 250...

13. října 2026  12:34

Alkohol mladistvým i chybějící cenovky. Jak ČOI zkontrolovala letošní Dny NATO

Dnů NATO v Ostravě se zúčastnili i němečtí letci. (20. září 2026)

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila nedostatky u šesti ze 14 stánkařů, které v září zkontrolovala na Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády ČR, které se konaly na letišti v Mošnově na...

13. října 2026  12:02

CSG získala největší podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií. Vlastní 9,5 procenta

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space, a stala se tak jejím největším...

13. října 2026  7:33,  aktualizováno  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Polské přístavy chtějí návrat českých firem. Zajímá je i Ostravsko

Zástupci polských přístavů a logistických firem představili na zářijové...

Polské přístavy Štětín a Svinoústí chtějí znovu získat větší podíl na přepravě českého zboží. Do Ostravy proto dorazili zástupci přístavů, terminálů i dopravních firem, aby tuzemským podnikům...

13. října 2026  6:14

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, letos čeká růst 1,8 procenta

ilustrační snímek

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, když nově očekává růst HDP letos o 1,8 procenta a příští rok o 1,9 procenta, oproti jarní prognóze 2,2 procenta v obou letech.

13. října 2026,  aktualizováno  4:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×