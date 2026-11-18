České zemědělství stojí z velké části na komoditní produkci, především obilí a řepce. Vy ale říkáte, že tento model do budoucna nebude fungovat. Co se musí změnit?
Takto to doslova není. Zemědělci dělají i další důležité plodiny. Nicméně obiloviny a řepka jsou významné. Co se týká vaší otázky, my prostě neobstojíme s tím, že budeme na celém území, tak jako dnes, konkurenceschopně produkovat některé základní plodiny. Už teď vidíme, že nedokážeme na všech plochách vyprodukovat například tunu pšenice s rozumným výnosem proti nákladům. Pole není všude stejné, někde máme lepší podmínky, jinde horší. Musíme se soustředit na to, abychom na kvalitnějších pozemcích dosahovali vyšších výnosů s nižšími náklady, například díky preciznímu zemědělství a variabilním aplikacím. Někde budeme muset s dosavadním způsobem produkce přestat, protože ekonomicky nevychází.
Zemědělci se nemohou přes noc stát zároveň farmáři, potravináři a obchodníky. Potřebují pomoc s tím, jak svůj výrobek dostat na trh.