V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích a potřebné asistenci pro své klienty.
Kvůli bezpečnostním omezením po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti se sobotními izraelsko-americkými útoky na Írán a odvetnými íránskými útoky v oblasti bylo z Letiště Václava Havla v Praze zrušeno zatím pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.
Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel
Írán, Izrael a Irák ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz, informovala agentura Reuters.
Podle Papeže se v zemích Blízkého východu nachází několik tisíc Čechů. „Určitě to ovlivňuje několik tisíc lidí, ať už těch, kteří jsou přímo v těch destinacích, nebo destinacích, které jsou spojené přes Arabské emiráty, popřípadě Katar,“ sdělil Papež.
Pražské letiště hlásí kvůli Íránu pět zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje
Místopředseda ACK uvedl, že cestovní kanceláře mají vůči českým občanům v těchto destinacích zákonnou povinnost poskytnout potřebnou pomoc po dobu tří dnů.
„To bychom určitě dodrželi, a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,“ uvedl Papež. Podle něj se budou snažit o klienty postarat v rámci možností, které mají, a situaci průběžně vyhodnocovat podle vývoje událostí a otevírání leteckých koridorů. „Těžko se dá teď predikovat, co bude,“ dodal.
Pláž zůstává plná
Například mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná se nyní nachází v Dubaji. „Jsem aktuálně v lokaci Džumeira, byly tu kolem našeho času 13:40 slyšet dva větší otřesy. Samozřejmě všichni sledujeme Gulf News. Všimla jsem si, že je zavřený vzdušný prostor, situaci sleduji,“ řekla Šťastná.
„Pláž je vlastně plná, my jsme jenom reagovali v nějaký ten moment, kdy jsme slyšeli ty dva otřesy,“ doplnila s tím, že zvýšené množství jednotek či bezpečnostních složek v oblasti nezaznamenala.
Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí
Izrael a Spojené státy zahájily útok proti Íránu v sobotu ráno. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) serveru iDNES.cz sdělil, že letecký prostor Íránu je uzavřený, a Česko proto zatím evakuační lety neplánuje. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.