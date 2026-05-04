V roce 2025 policie zachytila 1 720 útoků proti institucím a firmám. Je to sice jen osm procent všech online útoků v Česku, ale škody jsou v těchto případech vyšší než při útocích na běžné bankovní klienty. Pro představu: ještě loni činila nejvyšší firemní škoda 5,9 milionu korun. Letos už kyberzloději dokázali z jedné nejmenované společnosti odcizit rekordních 24,5 milionu korun.
„Loni už pachatelé provedli dvanáct procent zločinů spáchaných u nás, nikoli ve fyzickém, ale ve virtuálním prostředí,“ uvedl na tiskové konferenci policejní prezident Policie ČR Martin Vondrášek. „V okolních státech je to ještě vyšší podíl, třeba ve velké Británii se odehraje online až 44 procent trestné činnosti. U nás to nebude jinak. Do roku 2030 bude i v Česku asi třetina kriminality online,“ očekává.
Útoků na firmy přibývá
Podle Vondráška počet útoků na firmy neustále roste, pachatelé jsou úspěšní a mají možnost způsobit vyšší škody. „Škody v roce 2025 klesly z 632 na 548 milionů, ale letos je nárůst rychlejší. V meziročním srovnání k březnu je letos kriminalita vyšší o 37 procent.“
V loňském roce policisté rozbili čtyři velká callcentra v zahraničí. Upozorňují, že zločinecké firmy jsou vysoce organizované: mají počítačové systémy pro správu dat obětí, zaměstnávají v zahraničí české občany.
Ředitelka Mastercard Jana Lvová uvedla, že menší firmy jsou snadnější terč, protože nemají speciální zabezpečovací mechanismy. Deset procent útoků je podle dat společnosti úspěšných. „Znalosti se sice zvyšují, ale lidé se tak nechovají. Ani nemění heslo k emailu, jeden ze tří lidí si nezměnil heslo nikdy,“ varuje Lvová. Dodává, že právě primární e-mail je branou ke všem potřebným informacím pro úspěšný útok.
„Nejčastěji se stává, že účetní nebo jednatel je zmanipulován a donucen zaslat desítky milionů. Nejsnazší způsob, jak těmto únikům zamezit je zavedení spolupodpisu nebo spoludisponenta k účtu,“ uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek. ČSOB proto už proškolila 125 tisíc organizací a spustila i stránky kyberodolnost.cz, kde si firmy mohou projít testem odolnosti proti online hrozbám.