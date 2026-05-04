Škoda za 24,5 milionu. Kyberútočníci vysáli z jedné firmy letos rekordní sumu

Autor:
  13:12
České firmy přišly za posledních pět let kvůli kyberútokům o 3,6 miliardy korun, ukazují policejní statistiky. Podle nich je úspěšný každý desátý firemní kyberútok, e-šmejdi přitom už dokážou ušít podvod přímo na míru konkrétnímu účetním nebo jednatelům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V roce 2025 policie zachytila 1 720 útoků proti institucím a firmám. Je to sice jen osm procent všech online útoků v Česku, ale škody jsou v těchto případech vyšší než při útocích na běžné bankovní klienty. Pro představu: ještě loni činila nejvyšší firemní škoda 5,9 milionu korun. Letos už kyberzloději dokázali z jedné nejmenované společnosti odcizit rekordních 24,5 milionu korun.

„Loni už pachatelé provedli dvanáct procent zločinů spáchaných u nás, nikoli ve fyzickém, ale ve virtuálním prostředí,“ uvedl na tiskové konferenci policejní prezident Policie ČR Martin Vondrášek. „V okolních státech je to ještě vyšší podíl, třeba ve velké Británii se odehraje online až 44 procent trestné činnosti. U nás to nebude jinak. Do roku 2030 bude i v Česku asi třetina kriminality online,“ očekává.

Útoků na firmy přibývá

Podle Vondráška počet útoků na firmy neustále roste, pachatelé jsou úspěšní a mají možnost způsobit vyšší škody. „Škody v roce 2025 klesly z 632 na 548 milionů, ale letos je nárůst rychlejší. V meziročním srovnání k březnu je letos kriminalita vyšší o 37 procent.“

E-šmejdi letos lidi obrali už o 798 milionů, průměrná škoda je 33 460 korun

V loňském roce policisté rozbili čtyři velká callcentra v zahraničí. Upozorňují, že zločinecké firmy jsou vysoce organizované: mají počítačové systémy pro správu dat obětí, zaměstnávají v zahraničí české občany.

Ředitelka Mastercard Jana Lvová uvedla, že menší firmy jsou snadnější terč, protože nemají speciální zabezpečovací mechanismy. Deset procent útoků je podle dat společnosti úspěšných. „Znalosti se sice zvyšují, ale lidé se tak nechovají. Ani nemění heslo k emailu, jeden ze tří lidí si nezměnil heslo nikdy,“ varuje Lvová. Dodává, že právě primární e-mail je branou ke všem potřebným informacím pro úspěšný útok.

„Nejčastěji se stává, že účetní nebo jednatel je zmanipulován a donucen zaslat desítky milionů. Nejsnazší způsob, jak těmto únikům zamezit je zavedení spolupodpisu nebo spoludisponenta k účtu,“ uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek. ČSOB proto už proškolila 125 tisíc organizací a spustila i stránky kyberodolnost.cz, kde si firmy mohou projít testem odolnosti proti online hrozbám.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Nájemníci se přou s majiteli bytů o úroky z kauce. Kalkulačka radí osm procent

pronájem bytu - nájemní smlouva

Nájemníky a majitele bytů rozděluje pohled na úročení kauce. Tu nájemníci skládají před nastěhováním a po ukončení smlouvy by ji měli dostat zpět navýšenou o úroky. Jejich výše ale budí diskuze....

Americký prodejce videoher touží koupit eBay. Ambiciózní pokus, soudí někteří

Pobočka GameStop na newyorském Manhattanu.

Americký prodejce videoher GameStop učinil návrh na koupi internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard dolarů (1,16 bilionu Kč). GameStop zaslal eBay nevyžádanou nabídku na odkup s cílem učinit z...

4. května 2026  10:55

Boeing smetl podvozkem dodávku a lampu. Pořezaný řidič skončil v nemocnici

Letadla společnosti United Airlines na mezinárodním letišti Newark Liberty v...

Sociálními sítěmi koluje video zachycující letadlo společnosti United Airlines, které v neděli odpoledne při přistávání na letišti Newark Liberty v americkém státě New Jersey zavadilo podvozkem o...

4. května 2026  10:45

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

4. května 2026  9:52

Bitcoin poprvé za více než tři měsíce překonal hranici osmdesáti tisíc dolarů

ilustrační snímek

Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 000 dolarů. Před 8:00 SELČ vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů (1,66 milionu Kč). Trhy vstřebávají...

4. května 2026  8:44

Kozy na dohled paneláků. Jirákovi farmaří kousek od centra Prahy

Rodina Jiráků na své farmě v pražských Jinonicích. (duben 2026)

Neznalý Pražan by něco podobného nečekal. Vystoupí z linky metra B jen pár zastávek od centra města, jde zhruba deset minut a uvidí přepřažené louky, kde se pasou desítky ovcí a koz. Zvířata...

4. května 2026

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Premium
ilustrační snímek

Nejistota ohledně palivových příplatků nebo obavy v souvislosti s pokračujícím napětím na Blízkém východě donutily české turisty o letošní dovolené více přemýšlet. První cestovní kanceláře opatrně...

4. května 2026

Češi splácejí o něco hůř. Dluh po splatnosti má 3,84 procenta dospělých

ilustrační snímek

Schopnost Čechů splácet závazky se v prvním čtvrtletí 2026 nepatrně zhoršila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti 3,84 procenta dospělých, v předchozím čtvrtletí i před rokem to bylo 3,83...

3. května 2026

Nizozemský plán na zdanění investic vyvolává odpor, vláda s ním ale dál počítá

Plénární sál nizozemského parlamentu v Haagu (26. dubna 2026)

Nizozemsko se chystá na zásadní obrat ve zdanění majetku. Vláda i přes silný odpor podnikatelů a investorů dál prosazuje plán zavést od roku 2028 daň z nezrealizovaných zisků. Lidé investující do...

3. května 2026

USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území...

3. května 2026

Pořád věřím, že malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět, říká profesor Frouz

Premium
Jan Frouz

Emise oxidu uhličitého stále rostou, oteplování Země pokračuje a aktuální konflikty a krize jako by dosavadní zelené plány tak trochu odsouvaly na vedlejší kolej. Byly naše závazky v boji s...

3. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Filipíny - Ostrov Bohol

Ačkoliv země Perského zálivu nepatří mezi hlavní světové producenty zemědělských plodin, začíná válka s Íránem výrazně narušovat globální potravinové řetězce. Uzavřený Hormuzský průliv a poškozená...

3. května 2026

Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Ilustrační fotka

Slovenský maloobchod zažívá revoluci. Od 1. května vstoupila v platnost nová povinnost, podle které musí všichni prodejci a poskytovatelé služeb umožnit zákazníkům bezhotovostní úhradu u všech plateb...

2. května 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.