Firmy se vrhly na úspory energií, odsouvají jiné druhy inovací

Jako absolutní prioritu vnímá energetické úspory přes 40 procent firem oslovených v průzkumu ČSOB zabývajícím se zaváděním inovací v Českých firmách. Zatímco vnímání významu úspor proti loňsku poskočilo o více než osm procentních bodů, priorita v podobě nových výrobků poklesla o bezmála 18 procentních bodů na 38,4 procenta. Zhruba pětinový pokles zaznamenaly oblasti optimalizace výrobních procesů nebo zmíněné úpravy pracovního prostředí pro zaměstnance.

„Neznamená to, že by firmy inovace do jiných oblastí zcela ukončily, ale že jejich význam v současné situaci upozadily,“ uvedl vedoucí korporátního a institucionálního bankovnictví v ČSOB Ján Lučan. Podle něj v posledních letech obecně výše investic do inovací ve firmách poklesly. Podniky totiž měly jiné starosti související s covidem, negativně na ně pochopitelně dolehlo zdražování energií, stavebních materiálů nebo pokles dostupnosti součástek.

Nyní je ale nárůst cen takový, že se dynamika investic do inovací opět nastartovala. „Před dvěma třemi roky byly investice do energetických úspor inspirovány environmentálními zájmy, snahou o dekarbonizaci. Na začátku podzimu 2021 začala energetická krize, ceny plynu začaly vyhánět ceny elektřiny nahoru, padla Bohemia Energy a potřeba energetických úspor byla veliká,“ uvedl Jan Fousek, výkonný ředitel firmy AKU-BAT CZ.

Právě tato doba podle Fouska představovala zlom, od kdy do úspor energií začaly investovat ve velkém nejen firmy, ale i domácnosti. Ať už do fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo do zateplení objektů. Při ceně elektřiny kolem deseti korun za kilowatthodinu je návratnost těchto úprav mnohem kratší než při cenách kolem čtyř korun. „Liberty Steel, bývalý AccelorMittal, vyměnily žárovky v celém provozu a ušetřili 200 milionů korun ročně na elektřině, dodal Fousek.