„Pokud budou cla na filmy natočené mimo USA skutečně zavedena, je to špatná zpráva pro české filmaře. Americký trh je tím největším trhem na světě a platí to i pro oblast filmu a filmového průmyslu. Přijít o přístup nebo část přístupu na tento trh by tak mohlo být pro český film problémem. Sekundárním problémem by mohlo být i omezení spolupráce filmařů z různých regionů, což může mít také negativní dopad na objem zakázek,“ uvedl Peterka.

Potíže ale mohou podle něj mít i američtí filmaři. „Jsou zvyklí natáčet a spolupracovat po celém světě. Náklady na změnu i na třeba i dražší produkci v USA se samozřejmě promítnou do ziskovosti i aktivity filmařského průmyslu v USA,“ řekl.

Pokud by uvalení cel omezilo produkci amerických filmů v Česku, pocítily by to podle Peterky i rozpočty samospráv. „Výpadek by mohla pocítit i města a další populární filmové lokality v České republice, které pravidelně za úplatu poskytují natáčecí prostor zahraniční filmové produkci,“ uvedl.

Zároveň ale zdůraznil, že pro českou ekonomiku jako celek by cla na filmy neměla významný dopad. „Nepopírám samozřejmě negativní dopady na náš filmový průmysl. Jeho podíl na HDP je ale v zásadě velmi malý, což omezuje dopady na růst HDP, zaměstnanost či výběr daní v celé ekonomice,“ uvedl Peterka.

Trump oznámil, že pověřil ministerstvo obchodu, aby okamžitě zahájilo proces zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy vyrobené mimo USA, které následně do Spojených států míří. Podle amerických médií ale není zcela jasné, co konkrétně Trump svým oznámením míní. Produkce filmu má totiž různé fáze, které se mohou uskutečnit v různých zemích. Není také jasné, zda cla budou platit jen na filmy promítané v kinech, nebo také na snímky na internetových platformách, a zda základem pro výpočet cla budou výrobní náklady, či příjmy, které filmy vygenerují.