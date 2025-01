Biden na poslední chvíli omezuje těžbu ropy a plynu, Trump chce zákazy zrušit

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová avizovala Donaldu Trumpovi krátce po jeho zvolení, že Evropská unie je otevřena zvýšení dovozu zkapalněného zemního plynu ze Spojených států amerických. Situaci však může zkomplikovat krok odcházejícího prezidenta Joa Bidena, který v pondělí 6. ledna oznámil zákaz nových pobřežních ropných a plynových vrtů podél většiny amerického pobřeží.

Konkrétně má jít o plochu 2,53 milionu čtverečních kilometrů. Zákaz se týká celého pobřeží Atlantiku a východního Mexického zálivu, stejně tichomořského pobřeží u Kalifornie, Oregonu a Washingtonu a části Beringova moře u Aljašky, uvedla stanice BBC.

Spojené státy americké patří mezi největší vývozce LNG na světě. Na svém území provozují sedm exportních terminálů a pět dalších je ve výstavbě. Bidenův krok by se však měl týkat pouze nových těžebních projektů. V Mexickém zálivu se nachází velké množství pobřežních vrtných souprav, které budou těžit ropu i nadále.

Pro nový zákaz těžby využil Biden 72let starý Zákon o vnějším kontinentálním šelfu, který americkým prezidentům umožňuje stáhnout oblasti z pronájmu a rozvoje těžby ropy a zemního plynu.

Jde o poslední z řady opatření v oblasti klimatické politiky Bidenovy administrativy na poslední chvíli před návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Ten již oznámil, že zákaz okamžitě po svém nástupu do úřadu zruší.

Zákon nedává prezidentům výslovnou pravomoc zrušit zákaz udělování licencí, pokud už byl jednou na určité území vydán. Pokud bude chtít nastupující americký prezident Donald Trump nařízení zrušit, bude k tomu potřebovat souhlas Kongresu. Biden tvrdí, že ochrana pobřeží před pobřežními vrty má širokou podporu veřejnosti i napříč Kongresem mezi demokraty i republikány.

„Moje rozhodnutí odráží to, co pobřežní komunity, podniky a návštěvníci pláží věděli již dlouhou dobu: že vrty u těchto pobřeží by mohly způsobit nevratné škody na místech, která jsou nám drahá,“ uvedl prezident Biden při oznámení nového zákazu.

Trump v rozhlasovém rozhovoru označil jeho krok za „směšný“. „Okamžitě to zruším. Mám právo to okamžitě zrušit,“ řekl. Trump již dříve avizoval, že zvrátí Bidenovu politiku ochrany a změny klimatu.

Důsledky pro Evropu

Již v průběhu předvolební kampaně Donald Trump sliboval zvýšení těžby fosilních paliv na území Spojených států amerických. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová již v prvním telefonátu znovuzvolenému prezidentu Trumpovi loni v listopadu navrhla, aby USA dodávaly Evropě více zkapalněného zemního plynu. Podle von der Leyenové je americký LNG ve srovnání s ruským levnější. Evropská unie by jej mohla využít k dalšímu snižování své závislosti na ruském plynu, napsal portál euractiv.sk.

Řada států EU zintenzivnila nákupy amerického LNG od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ne všechny však dokázaly zcela přerušit spojení s Moskvou. Brusel však chce pokračovat v útlumu importu ruských paliv, a to i přeorientováním se na LNG z jiných zdrojů, včetně dovozu ze Spojených států.

Momentálně je však trend opačný. Ačkoli jsou momentálně Spojené státy největším dodavatelem LNG do Evropy, jejich dovoz podle údajů think tanku Bruegel za poslední rok klesl a to ze 67 miliard kubických metrů v roce 2023, na 55 miliard kubických metrů v loňském roce.

Dalším důvodem pro zintenzivnění dovozu amerického zkapalněného plynu je i snaha Evropské komise vyhnout se obchodní válce a clům, které nový americký prezident plánuje zavést hned po svém nástupu. Trump během své kampaně sliboval minimálně desetiprocentní clo na veškerý dovoz. Avizoval zacílit na země, s nimiž chce snížit obchodní deficity a které „léta okrádaly“ Spojené státy americké.

Navzdory environmentálně laděné rétorice končícího prezidenta Bidena dosahovala těžba ropy a dalších fosilních paliv za jeho vlády rekordů. Přesto byl během prezidentské kampaně pod palbou kritiky ze strany republikánů, kteří mu vyčítali prosazování politiky omezující produkci těchto surovin.

Představitelé ropného a plynárenského průmyslu označili Bidenův poslední krok za útok, který vážně omezí budoucí průzkum nových těžebních oblastí, což by poškodilo dlouhodobou schopnost průmyslu přežít.

Podobně to vidí i nastupující Trumpova administrativa. Podle mluvčí nového šéfa Bílého domu Karoline Leavittové jde o politickou pomstu odcházejícího prezidenta, který chce znemožnit Trumpovi naplnit předvolební sliby o zvýšení těžby a snížení cen plynu pro domácí spotřebitele.