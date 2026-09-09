Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Washington proto přistupuje k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50 procent.
USA od 29. září zakážou dovoz části kanadských mléčných výrobků a alkoholu
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Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.
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V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...
Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost
Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...
Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy
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Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop
„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...
USA od 29. září zakážou dovoz části kanadských mléčných výrobků a alkoholu
Spojené státy od 29. září zakážou dovoz vybraných mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, uvedl Bílý dům s tím, že opatření přichází uprostřed vyhrocené obchodní války...
AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti
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Nejnižší nabídka nemusí být nejlevnější, říká ekonom Petr Bartoň
Česko chce ve větší míře využívat partnerství státu a soukromých firem při výstavbě dálnic, železnic nebo nemocnic. Ty dokážou být levnější než tradiční státní zakázky. Pokud ale hledáme skutečně...
Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá
Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...
Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo
České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...
Stovky zpožděných či zrušených letů. Chyba v systému, omlouvá se agentura
Britská letiště se v úterý kvůli problému s řízením letového provozu potýkala s narušením stovek odletů. Potíže hlásily vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Ve večerních...
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Zásoby lodního paliva klesají a v Singapuru, největším světovém centru pro tankování lodí, jeho cena od začátku války s Íránem vzrostla o 76 procent. Pokud bude zdražování pokračovat, mohly by se...
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Strašný strach, úplatek 40 milionů dolarů a avatar. Je tu nový dokument o Muskovi
Elon Musk je staré víno v nové lahvi. Tímto způsobem popsal osobní příběh vlivného miliardáře americký režisér Alex Gibney na úterní tiskové konferenci na filmovém festivalu v Benátkách. Gibney, jenž...
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Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o...
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V rámci stavebního summitu budou diskutovat kandidáti na pražského primátora. Sledujte živě
Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom budou v pražském Obecním domě od...
Ropa zůstává pod 100 dolary. Pomáhá Čína i alternativní přepravní trasy
Cena ropy Brent v posledních dnech výrazně vzrostla a přiblížila se hranici 100 dolarů (zhruba 2 100 korun) za barel. Přesto ji zatím nepřekonala, a to navzdory dalšímu vyostření konfliktu mezi...