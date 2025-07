Zatímco podle Evropské komise představuje dohoda první krok v procesu, který bude v průběhu času dále rozšířen, aby zahrnoval další oblasti a nadále zlepšoval přístup na trh, podle Bílého domu jde o kolosální dohodu umožňující zvýšit americký export, rozšiřující obchodní příležitosti a pomáhající snížit deficit obchodní bilance s Evropskou unií.

Dohoda mj. odstraní všechna cla EU na americké průmyslové zboží vyvážené do EU. „Tento nový přístup na trh povede k růstu v celé americké ekonomice – podpoří export, rozšíří výrobu a umožní americkým podnikům všech velikostí oslovit miliony nových zákazníků za Atlantikem,“ uvádí tisková zpráva publikovaná na stránkách Bílého domu.

Portál Politico rozebral jednotlivé kategorie dohody o clech a obchodu:

Energie

Co je v dohodě? Součástí dohody se Trump a von der Leyenová dohodli, že EU nakoupí od USA ropu a zkapalněný zemní plyn v hodnotě 750 miliard dolarů – toto číslo by zahrnovalo i další energetické produkty, jako je jaderné palivo. To znamená 250 miliard dolarů na nových nákupech energie ročně, což podle šéfa Komise také pomůže ukončit zbývající závislost EU na ruském dovozu.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Teoreticky je dohoda obrovským vítězstvím pro americké ropné a plynárenské firmy. V praxi je však podle expertů neproveditelná. Dosažení tohoto cíle by vyžadovalo, aby EU na základě loňských údajů ztrojnásobila svůj dovoz energie z USA a zároveň požádala americké firmy, aby přesměrovaly veškeré své energetické toky po celém světě směrem k bloku a ještě něco navíc.

Celkový prodej energie Ruska do EU dosáhl totiž v loňském roce pouhých 23 miliard eur. Brusel má navíc omezené nástroje, dovoz je pevně v rukou soukromých firem.

Auta

Co je v dohodě? Americká cla na automobily a autodíly se snižují na základních 15 procent, což je úroveň, která odpovídá dohodě uzavřené začátkem tohoto měsíce s japonskými výrobci automobilů. Na oplátku EU souhlasila se snížením cel na automobily z 10 procent na nulu. Ďábel se však skrývá v detailech, které zůstávají strohé.

Podle dohody mezi USA a Japonskem bude tato asijská země přijímat vozidla schválená podle amerických automobilových norem. Vysoký úředník Komise uvedl, že dohoda s EU zahrnuje „závazek spolupracovat… abychom zjistili, kde jsou normy již sladěny, nebo kde musíme v budoucnu úžeji spolupracovat, abychom je sladili.“

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Podle německé automobilové lobby je to špatná dohoda, která bude i nadále zatěžovat toto odvětví. Spolu s americkým automobilovým sektorem odsoudila cla na automobily a díly vyrobené v Mexiku, která zůstávají na vyšších 25 procentech.

„Skutečnými poraženými však nejsou automobilky, ale jejich zaměstnanci,“ uvádí Ferdinand Dudenhöffer, ředitel německého Centra pro automobilový výzkum. Odhaduje, že až 70 000 pracovních míst v evropských automobilkách a u jejich dodavatelů by mohlo být ztraceno, protože automobilky přesouvají výrobu do USA, aby se vyhnuly 15procentnímu clu.

Jídlo a pití

Co je v dohodě? „Některé zemědělské produkty by mohly mít s USA vztah nulových celních sazeb,“ řekla von der Leyenová novinářům, ale předsedkyně Komise neupřesnila, o jaké zboží půjde. Nejnovější zpráva od vysoce postaveného úředníka Komise je, že EU sníží cla na to, co považuje za „necitlivé“ zemědělské zboží ze Spojených států, zatímco „citlivé“ zemědělské dovozy budou i nadále podléhat současným sazbám, uvádí Politico.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Prozatím je pro tyto úvahy příliš brzy. Vypadá to, že americké ořechy, krmivo pro domácí zvířata by se mohly setkat s snazším vstupem na trhy EU jako „necitlivé“ zemědělské zboží, zatímco americké hovězí maso považované za „citlivé“ bude i nadále čelit clům. Vyjednavači však stále jednají o nulových celních sazbách a určují umístění klíčového zemědělsko-potravinářského zboží, včetně lihovin a vína, v rámci celkové dohody, na které se lídři dohodli.

Ocel

Co je v dohodě? Samotná výše kvót ještě nebyla vyjednána. Tento proces vyžaduje více času, než je k dispozici před 1. srpnem. Zřejmě půjde o návrat ke kvótám, které zní docela podobně jako ty za Bidenovy administrativy. Nad tuto hranici by (s největší pravděpodobností) zůstalo v platnosti 50 procentní clo. USA navíc do jisté míry uznávají, že EU není problémem, pokud jde o globální nadměrnou produkci oceli a hliníku.

Brusel a Washington budou diskutovat o „ohraničujícím plotě“, aby se izolovaly od nespravedlivě vyrobené oceli z Číny, Indonésie, Egypta, Turecka a řady dalších zemí.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Pokud bude moci evropský ocelářský průmysl alespoň do určité míry i nadále dodávat specializované produkty do USA, dá tomu přednost před plošným 50procentním clem. Skutečným poraženým by však mohla být Čína.

Letectví

Co je v dohodě? Dohoda mezi EU a USA o nulových clech na „všechna letadla a jejich součásti“, kterou oznámila Ursula von der Leyenová, umožňuje výrobcům letadel i leteckým společnostem vydechnout si. Globální dodavatelský řetězec, který stojí za každým letadlem, činí toto odvětví zranitelnějším vůči obchodním bariérám než ostatní. Po 17letém sporu mezi Airbusem a Boeingem, který skončil v roce 2021, neměly ani evropské, ani americké odvětví zájem o vstup do nové obchodní války týkající se letectví.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Ačkoli Boeing mohl v krátkodobém horizontu těžit z cel na svého konkurenta Airbus, analytici poznamenávají, že americký výrobce letadel by v případě odvetných opatření EU utrpěl více. Místo toho by některé americké letecké společnosti provozující flotilu Airbusů, jako například Delta Air Lines a Spirit Airlines, okamžitě pocítily dopad cel na své evropské dodavatele.

Mezi poražené z cla „nula za nulu“ patří leasingové společnosti na obou stranách Atlantiku, které by, pokud by byla zavedena protihodnota, byly nástrojem, který letecké společnosti používají k vyhnutí se dodatečným poplatkům.

Farmaceutické výrobky

Co je v dohodě? Donald Trump a Ursula von der Leyenová si v neděli ostře odporovali, přičemž americký prezident prohlásil, že obchodní dohoda nezahrnuje léčiva, zatímco šéfka Komise tvrdila, že ano. Úředníci Komise v pondělí upřesnili, že sazba prozatím zůstává nulová.

Brusel však očekává, že nejvyšší celní sazba ve výši 15 procent vstoupí v platnost, jakmile bude dokončeno vyšetřování americké administrativy v tomto odvětví podle paragrafu 232, podle kterého lze cla uvalit z důvodů národní bezpečnosti. Existují určité výjimky pro „určité generika“, uvedla von der Leyenová, ačkoli zatím není jasné, která.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Generické společnosti, které vyrábějí nejlevnější léky ze všech, tvrdí, že kvůli malým maržím mohou nejvíce ztratit, i když konečná celní sazba bude výrazně nižší než 200 procent, kterými Trump hrozil před několika týdny. Průmyslové sdružení Léky pro Evropu chce jasnější představu o tom, na které léky se budou vztahovat nulová cla, a tlačí na EU a USA, aby „co nejvíce rozšířily seznam léků bez cel“.

Farmaceutická společnost Merck uvedla, že vítá skutečnost, že alespoň byla uzavřena dohoda, zatímco v Irsku, které je obzvláště exponované kvůli svému obrovskému farmaceutickému sektoru obchodní sdružení IBEC uvedlo, že Evropa „kapitulovala“.

Obrana

Co je v dohodě? Trump si pochvaloval, že domluvil nákup „obrovského množství“ americké vojenské techniky. Vysocí představitelé EU se však bránili a zdůrazňovali, že nákup zbraní nebyl součástí dohody. „Nákup zbraní není záležitostí Komise,“ řekl jeden z představitelů a dodal, že nebyl nijak započítán do čísel, o kterých jsme hovořili. Stručně řečeno: Neexistuje žádný formální závazek k nákupu amerických zbraní.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Americký obranný průmysl sice nezaručeně nevyhrál, ale i tak by z toho mohl těžit. Zástupci EU uznali, že rostoucí vojenské rozpočty Evropy by mohly být ve prospěch amerických firem.

„V návaznosti na summit NATO v Haagu samozřejmě panuje pochopení, že naše členské státy s velmi aktivní podporou Komise zvyšují výdaje na obranu, a proto to přímo či nepřímo prospěje Spojeným státům,“ uvedl jeden z úředníků. Tato dynamika by mohla evropské obranné firmy znepokojit, jelikož se rozhodování o zadávání veřejných zakázek zrychluje.

Technologie

Co je v dohodě? Nedělní dohoda zahrnovala čipová zařízení jako jedno z odvětví, na která se vztahuje nulové clo, což znamená, že jsou vyňata ze základního 15procentního cla. Von der Leyenová zdůraznila, že EU je a zůstane významným odběratelem amerických čipů pro umělou inteligenci. „Americké čipy pro umělou inteligenci pomohou pohánět naše gigatovárny umělé inteligence a pomohou USA udržet si technologickou výhodu,“ uvedla.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Nulové clo bylo všeobecně vnímáno jako vítězství pro nizozemského výrobce strojů na tisk čipů ASML, jednu z největších evropských firem podle tržní kapitalizace. Závazek Ursuly von der Leyenové nakupovat americké čipy pro umělou inteligenci je však pro zastánce technologicky suverénnější Evropy neúspěchem. Pokračující nákup těchto čipů totiž prodlužuje závislost bloku na amerických technologiích.

Digitální regulace

Co je v dohodě? Nic. Komise odhalila blaf Trumpovy administrativy ohledně jejího pokusu o obcházení pravidel EU a prozatím se jí to vyplatilo. „Neexistuje absolutně žádný závazek ohledně digitální regulace ani digitálních daní,“ řekl vysoce postavený úředník EU a dodal, že obhajoba autonomie regulačních orgánů bloku ze strany Komise nezískala dostatečnou pozornost.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Digitální pravidla EU a zejména zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách z toho vyšly bez úhony. Nebylo to kvůli nedostatku tlaku ze strany USA, kdy se velké technologické společnosti, jako jsou Meta a Apple, stále otevřeněji vyjadřují ohledně zákona o přístupu k informacím (DMA).

Lobbistická skupina Computer & Communications Industry Association zveřejnila studii, která odhadla náklady a ztráty příjmů z digitálních pravidel EU na 97,6 miliardy dolarů ročně, včetně zhruba 1 miliardy dolarů samotných nákladů na dodržování předpisů DMA.

Investice

Co je v dohodě? Závazek společností z EU investovat v USA dalších 600 miliard dolarů. Brusel ve skutečnosti nebude mít pravomoc tento slib splnit, protože investice by pocházely výhradně ze soukromého sektoru.

Kdo vyhraje, kdo prohraje? Dodatečné investice z Evropy pravděpodobně posílí americkou ekonomiku. Je však příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda toto dodatečné financování půjde na úkor investic v Evropě, což by mohlo negativně ovlivnit růst EU.

Podle Komise není politická dohoda ze dne 27. července právně závazná. „Kromě přijetí okamžitých opatření, ke kterým se zavázaly, budou EU a USA dále jednat v souladu se svými příslušnými vnitřními postupy o plném provedení politické dohody,“ uvádí Komise podle amerického webu.