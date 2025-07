Nárůst cel pro dovoz zboží do USA je výsledkem široké vlny opatření zavedených prezidentem Donaldem Trumpem od jeho lednového návratu do úřadu. Podle ekonomického listu Financial Times (FT) hrozí, že zvýšení celní zátěže způsobí zásadní přeskupení globálních obchodních toků, kdy vývozci budou hledat alternativy k americkému trhu.

Efektivní celní sazba může ještě narůst, pokud Bílý dům naplní hrozbu a od srpna zavede vysoká cla na země, jež do té doby nestihnou s USA uzavřít dohodu. Trumpova administrativa uzavřela několik dílčích dohod s klíčovými obchodními partnery, včetně Evropské unie, Británie, Indonésie nebo Japonska.

I přes tato ujednání čelí většina z těchto zemí výrazně vyšším clům než před začátkem Trumpova druhého funkčního období. „Trump nastolil novou éru amerického obchodního protekcionismu, která bude mít dopad na celý globální obchodní systém,“ řekl FT profesor Eswar Prasad z Cornellovy univerzity.

Trhy zavedení cel pocítí

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila dohodu uzavřenou s Trumpem o víkendu jako průlom a jistotu v nejistých časech. Hlavní součástí dohody je patnáctiprocentní clo na dovoz velké části zboží z EU do USA; v opačném směru to má být nula procent. Sedmadvacítka podle Trumpa také souhlasila s nákupem amerických energií za 750 miliard dolarů (15,7 bilionu Kč) a s vyššími investicemi o 600 miliard dolarů (o 12,5 bilionu Kč) do amerického vojenského vybavení.

S dohodou však není spokojená řada evropských lídrů. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že patnáctiprocentní americká cla německé hospodářství značně poškodí.

„Nejsem s tímto výsledkem spokojený,“ řekl Merz. Jak dodal, víc zjevně nebylo možné dosáhnout. Exportně orientované německé hospodářství podle Merze americká cla značně poškodí. Jak však zdůraznil kancléř, jejich zavedení nepřinese negativní důsledky pouze pro Německo a Evropskou unii, ale i pro Spojené státy.

Podle analytika švýcarské banky UBS Gerryho Fowlera trhy brzy pocítí negativní dopady nových cel. „Patnáctiprocentní clo bude mít výrazný dopad na zisky. Ve výsledcích za příštích šest měsíců se to projeví,“ uvedl.

Spojené státy kromě toho čelí nestabilitě na devizových trzích. Dolar zůstává téměř o deset procent slabší ke koši hlavních světových měn než na začátku roku. Trump nadále stupňuje tlak na země, které s USA dohodu zatím neuzavřely, a hrozí uvalením vysokých cel od 1. srpna, pokud nové dohody uzavřeny nebudou.

S výjimkou Británie a Indonésie se podle FT ukázalo, že podrobnosti oznámených dohod země písemně nepotvrdily. Obě strany je také v některých případech interpretují jinak, což se týká například Japonska.