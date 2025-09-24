Centrální bankéři na sazby nesáhli. Základní úrok zůstává 3,5 procenta

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání rozhodla, že úrokové sazby nechá beze změny. Základní úroková sazba ovlivňující i cenu hypoték nebo úročení na účtech tak zůstane dál na úrovni 3,5 procenta, kde je už od počátku května. Tento postup naznačily již výroky některých členů bankovní rady v minulém týdnu.
Guvernér ČNB Aleš Michl na tiskové konferenci po jednání uvedl, že pro stabilní sazby hlasovali všichni členové bankovní rady. „Inflační tlaky neumožňují snížení sazeb. Po zbytek roku se bude inflace pohybovat nad dvěma procenty. Stále je nutné držet přísnou měnovou politiku,“ vysvětlil guvernér.

Na příštím zasedání se bude bankovní rada opírat o nová data z ekonomiky. Proinflačním rizikem podle guvernéra je například trh práce a rychle rostoucí mzdy, ceny nemovitostí, růst cen služeb, množství peněz v oběhu či fiskální politika. „Nejistotu představuje válka na Ukrajině a vývoj na Blízkém východě,“ poznamenal dále guvernér.

ECB zkoumá vliv veder na inflaci, chce klima začlenit i do měnové politiky

„Ujišťuji veřejnost, že kroky ČNB budou dostatečné k udržení cenové stability v souladu s naším zákonným mandátem. Rada je připravená adekvátně reagovat na naplnění inflačních rizik,“ dodal guvernér.

Také analytici očekávali, že se bankovní rada bude rozhodovat na základě přetrvávajících inflačních tlaků v české ekonomice. „Solidní poptávka a nutnost zvyšování mezd posilují inflaci hlavně v oblastech s vysokým podílem lidské práce, typicky tedy ve službách, které zůstávají v tomto ohledu rizikové. Obnovený zájem o hypotéky pak tlačí na růst cen nemovitostí. Česká národní banka tedy v tuto chvíli nemá žádný zájem na tom, aby dalším snížením sazeb v těchto oblastech přilévala olej do ohně,“ řekl ČTK hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.

Odborníci zároveň neočekávali, že by do rozhodování bankovní rady zasáhly sněmovní volby, které se uskuteční příští týden. „Ani blížící se volby nebudou zásadním impulsem, tím by mohla být pouze razantní změna ekonomického směřování po volbách,“ podotkl provozní ředitel Fingoodu Ondřej Kozel.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti varoval, že větší rozvolnění rozpočtové politiky by vytvářelo riziko zvýšení inflace.

„Jakékoli jiné rozhodnutí by bylo šokující i vzhledem k posledním komentářům členů bankovní rady, kteří stabilitu sazeb zcela evidentně signalizovali,“ míní analytik Raiffeisenbank Martin Kron.

„Proinflační rizika z české ekonomiky přetrvávají, jádrová inflace se zejména z důvodu nadměrného růstu cen služeb bude pohybovat nad dvouprocentním cílem ČNB, proto předpokládáme, že úrokové sazby se letos už nezmění,“ předpokládá analytik Kron.

Hypotéky levnější nebudou

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

„Pro segment nemovitostí to znamená, že prostor pro výraznější pokles úrokových sazeb z hypotečních úvěrů nyní moc nevidíme. Bohužel, situace na nemovitostním trhu je obecně složitá, rezidenční trh se dále ztenčuje, podle ČSÚ bylo v červenci meziročně dokončeno o 13,4 procenta bytů méně a proto nejsou úrokové sazby v tuto chvíli tím hlavním kritériem pro jeho oživení,“ říká Jiří Medřický, finanční ředitel skupiny Redstone.

„Všeobecně nyní nelze očekávat snižování sazeb, a to platí i u hypotečních úvěrů, některé banky je dokonce mírně navýšily. Čekání na nižší sazby se tak nemusí oplatit,“ potvrzuje Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.

Koruna po rozhodnutí bankéřů zůstala stabilní. „Vzhledem k blížícím se volbám se nedá předpokládat, že by centrální banka chtěla nyní měnovou politiku rozkolísat,“ míní Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a CEO platební společnosti EasyChange.

