Centrální banka drží kurz. Základní úrok ponechává na sedmi procentech

Centrálním bankéřům mohla rozhodnutí zlehčit míra srpnové inflace. Ta totiž zůstala pod odhadem České národní banky, která očekávala inflaci dosahující 19,3 procenta. Český statistický úřad ji ale naměřil o 2,1 procenta nižší.

„Meziroční inflace zaostala o 2,1procentního bodu za srpnovou prognózou ČNB. S ohledem na již zveřejněné statistiky tak holubičí křídlo v bankovní radě dostává do rukou další argument, proč na zářijovém zasedání nezvyšovat úrokové sazby,“ komentoval srpnovou inflaci Petr Dufek, hlavní ekonom Creditas.

Podle Tomáše Pfeilera, analytika společnosti Cyrrus by ale centrální banka měla sazby raději zvýšit. „Správnou volbou by bylo posunout sazby nahoru s ohledem na jestřábí otočku západních centrálních bank,“ vysvětlil.

Intervence budou pokračovat

Současná úroková sazba, která je významně nižší než inflace, trhům může připadat nízká. Z toho důvodu vzniká tlak, který korunu oslabuje. „To bude pravděpodobně nutit Českou národní banku rozpouštět devizové rezervy rychleji než dosud. Zatímco ČNB totiž je vůči dalšímu navyšování sazeb skeptická, velké centrální banky jako třeba americký FED nebo ECB je naopak začaly velmi rychle zvyšovat,“ upozornil Tomáš Kudla, obchodní ředitel pro Česko a Slovensko společnosti Ebury.

Pokračující intervence na podporu koruny čeká i Raiffeisenbank. „Devizové intervence tisková zpráva nezmiňuje a patrně tak ČNB hodlá v jejich využívání pokračovat tak jako doposavad. To předpokládáme i v naší prognóze, kdy kurz koruny vidíme stabilní v okolí 24,8 eura za korunu zhruba do poloviny příštího roku, kdy by fundamenty mohly pomoct koruně k postupnému mírnému posilování,“ míní Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank.

K tomu se přiklání Kudla. „Aktuální sazba ve výši sedm procent, je už teď nejvyšší od roku 1999. To je jedním z důvodů, proč volí ČNB pod vedením nového guvernéra v boji proti inflaci jinou taktiku, konkrétně devizové intervence proti oslabování české koruny, ve kterých bude pravděpodobně nadále pokračovat.“