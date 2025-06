Výrazný nárůst úrody se čeká u meruněk. U jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, by měla být průměrná. Vyplývá to z odhadu, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Očekávání ovocnářů byla letos vyšší. „Stromy byly odpočaté, květní násada byla vysoká, předpokládali jsme výrazně nadprůměrnou úrodu. Bohužel do toho zasáhly negativní vlivy jako velmi rychlé kvetení u peckovin, několik mrazových vln v době kvetení jablek a v posledních dnech i škody z krupobití. Přesto jsme s průměrnou úrodou spokojeni,“ řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Poznamenal, že do hodnot sklizní se promítá trvalé zmenšování ploch ovocných sadů. Za posledních deset v Česku bez náhrady ubylo přes 7 000 hektarů sadů, tedy zhruba 40 procent ploch. Hlavním důvodem bylo podle Ovocnářské unie ztrátové pěstování ovoce, kdy se rostoucí náklady na pěstování nepromítaly do odbytových cen.

Úroda jablek by měla letos vzrůst na 107 118 tun z loňských 36 040 tun. Proti pětiletému průměru, v němž je zahrnutý i loňský propad, má být letos úroda jablek vyšší o sedm procent. „Přestože se výnos jevil z důvodu velké násady květů výrazně nadprůměrný, červnový propad plůdků výhled snížil a sklizeň jablek bude nejspíše průměrná,“ uvedla mluvčí ÚKZÚZ Petra Hrabčáková.

U meruněk by měla sklizeň proti pětiletému průměru vzrůst o 75 procent na 1952 tun a měla by být nejvyšší od roku 2019. „Přes nárůst úrody české meruňky pokryjí do 20 procent domácí spotřeby. Zbytek bude z dovozu,“ uvedl Ludvík s tím, že za posledních pět let klesly plochy meruněk zhruba o 30 procent na necelých 600 hektarů.

Více hrušek, třešní i višní

Vyšší úrodu v porovnání s pětiletým průměrem by měly mít i další ovocné druhy. U hrušek se čeká růst o 17 procent na 8 363 tun, u třešní o 39 procent na 1 497 tun, u višní o osm procent na 4 264 tun a u švestek o šest procent na 7 338 tun. Úroda broskví by měla vzrůst o 27 procent na 389 tun.

Nárůsty sklizně ÚKZÚZ čeká i i drobného ovoce, jako jsou rybízy a angrešt. Pokles u malin a ostružin o více než 80 procent na 22 tun je podle Ludvíka dán změnou metodiky vykazování, jejich faktická úroda by měla být na úrovni minulých let.

Loni silné jarní mrazy sadařům způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let s mimořádně velkými škodami zhruba za 1,3 miliardy korun. Na kompenzace škod ovocnářům Evropská unie a Česká republika vyčlenily 445 milionů korun, o podporu požádalo 539 pěstitelů. Letošní jarní mrazy nadělaly ovocnářům pouze lokální škody.

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě.

Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se pohybuje kolem 1,7 miliardy korun.