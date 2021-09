Úroda jablek má být letos podprůměrná. Hrušek bude nejvíc od roku 2015

Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 111 535 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o pět procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit šest procent.