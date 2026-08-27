„Letošní sezona má mimořádný průběh. Škody na letošní sklizni odhadujeme v desítkách procent, už teď ale řešíme také to, nakolik se letošní extrémní podmínky promítnou do kondice vinic v příštím roce a jak na to reagovat,“ říká prezident Vinařské unie Ondřej Beránek.
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Projevy sucha hlásí vinařství na více než polovině vinic. V některých případech zasáhlo více než 75 procent ploch. Nedostatek vody se projevuje hlavně menšími či scvrklými bobulemi a rozdíly v dozrávání hroznů. Ty vinaři pozorují ve všech moravských vinařských podoblastech.
„Vstupujeme do klíčového období a musím říct, že takové sucho, jaké letos zažíváme na Znojemsku, si z předchozích let nepamatuji. Násada hroznů byla přitom výborná, jenže právě ve fázi, kdy by se bobule měly nalévat, citelně chybí vláha,“ popisuje ředitel Vinařství Lahofer Petr Chaloupecký.
Sklizeň začne dříve
Nerovnoměrné zrání ztěžuje plánování sklizně. Rozdíly nejsou jen mezi oblastmi, odrůdami a vinicemi, ale někdy také mezi sousedními keři. „Letošní vinobraní je z hlediska výnosu i kvality těžko predikovatelné. Rozdíly nejsou jen mezi jednotlivými vinicemi, ale i uvnitř nich, mezi sousedními keři, které se s vodním stresem vyrovnávají různě,“ říká obchodně-marketingová ředitelka Vinium Velké Pavlovice Ladislava Antálková.
„Obáváme se hromadného dozrávání hroznů, kdy mohou být pozdní odrůdy zralé dříve než obvykle, což by znamenalo problematickou logistiku hlavně pro větší vinařství,“ dodává.
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Vinaři očekávají, že objem letošní sklizně bude o 20 až 40 procent nižší než dlouhodobý průměr. Ještě větší ztráty mohou mít oblasti, kde se k suchu přidalo krupobití. Na některých vinicích na Velkopavlovicku například kroupy poškodily až devět z deseti hroznů.
Důsledky sucha nemusí skončit letošní sklizní. Na silně zasažených vinicích už nyní předčasně opadávají listy a dřevnatějí stopky. Jde o procesy typické spíš pro pozdější část vegetační sezony na podzim.
Některá vinařství proto plánují, že v příštím roce záměrně sníží zatížení révy, aby oslabené rostliny mohly regenerovat. „Na nejpostiženějších místech, v našem případě se to týká vinic na Pálavě, počítáme s tím, že budeme muset révu v příštím roce méně zatížit. Při zimním řezu proto místo dvou tažňů ponecháme jen jeden. Vědomě tím snížíme potenciální výnos, abychom oslabeným keřům dali prostor se zotavit. Odhadujeme, že následky letošního sucha pocítíme i při sklizni v roce 2027,“ vysvětluje vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Petr Ptáček.