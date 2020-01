Rozhodnutí o tendru na auditora mýta padne do konce ledna, slibuje Rafaj

V současnosti roli supervizora výběru mýta vykonává na základě dodatku smlouvy s ŘSD společnost CGI. Kontrolovala výběr mýta v předchozím mikrovlnném systému a zároveň vyhrála i napadené výběrové řízení, které ÚOHS prověřuje, s nabídkou 215 milionů korun na dobu deseti let. Dodatek smlouvy však platí jen do konce února. Do té doby by měl ŘSD uzavřít novou smlouvu.



Nezávislý auditor vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýta, v rámci kterého se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.

Podle ŘSD se mělo jednat o dočasné řešení pro případ, že by veřejná zakázka byla antimonopolním úřadem zrušena pravomocně, a že by s ohledem na nedostatek času již nebylo možné zastit dohled nad mýtem včas.

„V současné době je nepravděpodobné, že by již probíhající výběrové řízení bylo úřadem zrušeno a tak úvahy o tom, že by předmětnou zakázku ŘSD zadalo bez výběrového řízení Cendisu již nejsou aktuální,“ uvedlo ředitelství v tiskové zprávě.



Státní firma bez tendru

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík se v minulých měsících snažil jako auditora dosadit bez výběrového řízení státní firmu Cendis (psali jsme zde). ŘSD v rámci interní komunikace s ministerstvem vyjádřilo na konci loňského září obavy, zda tak velkou a důležitou zakázku firma zvládne.

Cendis podle výtek tlumočených vedoucí kabinetu ministra Stanislavou Hojdovou například neměl dostatek speciálních vozidel pro kontrolu výběru satelitního mýtného od kamionů a autobusů, chyběl mu odborný personál nebo software na zpracování údajů a také neměl dost zkušeností. Obávala se také protestů účastníků případně zrušeného tendru.

Loni v prosinci dostal státní tajemník ministerstva Martin Vavřina za úkol, aby do konce letošního ledna předložil Kremlíkovi podklady, zda existují důvody pro zrušení tendru a zda je nabídka Cendisu pro stát výhodnější.

Čeká se na Havlíčka

Kremlíka tento týden odvolal premiér Andrej Babiš kvůli jiné zakázce na systém elektronických dálničních známek, kterou bez otevřené soutěže získala společnost Asseco. Zakázka je podle Babiše, politiků i odborníků předražená.

„Čekáme na uvedení nového ministra dopravy (Karla Havlíčka) do funkce a na jeho případné rozhodnutí, jak v otázce supervisora mýtného systému dále postupovat,“ řekl zdroj z ministerstva dopravy.

Od 1. ledna funguje výběr mýta prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.