Antimonopolní úřad zamítl stížnosti EDF a Westinghousu k jadernému tendru

Westinghouse napadl tzv. bezpečností výjimku využitou při zadávání zakázky. „V této části Úřad správní řízení zastavil, protože námitky proti užití výjimky měla společnost podat nejpozději 15 dní od chvíle, kdy se o použití tohoto postupu dozvěděla, což se stalo v březnu 2022. Námitky však byly zadavateli doručeny až prvního srpna 2024,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

EDF i Westinghouse pak namítali nezákonný postup spočívající v nedodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele, jímž je korejská KHNP. „Také v této části Úřad správní řízení zastavil, protože proti konkrétnímu postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky mimo zadávací řízení s využitím výjimky nelze podat námitky,“ dodal Švanda.

Úřad pak zamítl i výtky směřující k údajnému porušení nařízení o zahraničních subvencích

Oběma firmám zbývá ještě možnost podat rozklad k předsedovi ÚOHS. Až do vyčerpání této možnosti platí zákaz uzavřít na danou veřejnou zakázku smlouvu. Ten úřad vyhlásil 24. října.

Podle Švandy jde o standardní postup. „Je to v zásadě procesní opatření. Úřad v okamžiku, kdy zadavatel již uzavře smlouvu, nemůže rozhodnout, zda postupoval správně, či ne. Proto se ve věcech veřejných zakázek ukládají předběžná opatření, aby Úřad mohl o té věci meritorně rozhodnout,“ vysvětlil Švanda.

V současnosti vede ČEZ, respektive jeho dceřiná firma EDU II, jednání s korejskou KHNP o podobě finální smlouvy. „Ta má být podle platného harmonogramu připravena k podpisu do 31. 3. 2025. Lze očekávat, že do té doby bude ÚOHS schopen v řízení rozhodnout, tak aby podpis smlouvy nebyl opožděn,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.