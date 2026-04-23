Půl roku po fúzi možnost jejího zrušení. Antimonopolní úřad chce víc pravomocí

Jan Drahorád
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna předložil, podobně jako v minulém volebním období, návrh na rozšíření pravomocí svého úřadu. Mimo jiné chce navýšit limity na posuzování fúzí ze současných 1,5 miliardy korun na 2,5 miliardy obratu slučovaných firem. Zároveň by ale chtěl mít možnost posuzovat i podlimitní slučování podniků, v tzv. call-in modelu.

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

V něm by i půl roku po fúzi firem, pokud někdo nahlásí, že by mohlo jít o zásah do fungování trhu, mohl spojení třeba až zrušit. Mlsna argumentuje, že obratová kritéria se nezvyšovala dvě dekády a že díky tomu odpadne zhruba 30 procent ohlašovaných spojení, což sníží administrativní zátěž pro firmy i pro stát. Podle něj pak má možnost zpětného posuzování slučování, které nedosahuje cílového obratu, spousta dalších států EU, jako je Švédsko nebo Itálie.

Nová právní úprava umožňující postihovat přímo manažery, kteří kartely aktivně vytvářejí, by měla mj. snížit výskyt tohoto jevu, který soutěž omezuje.

Stanovisko ÚOHS

Proti tomu ale protestuje například viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, „V prostředí obchodu, kde jsou běžné menší akvizice na lokálních trzích, by to znamenalo zásadní zásah do právní jistoty. Firmy by po uzavření transakce a integraci provozů zůstávaly po dlouhou dobu v nejistotě, zda nemůže dojít k dodatečnému zásahu ze strany ÚOHS,“ říká. Navíc v oblasti obchodu je silná konkurence, podle něj by návrh jenom zhoršil podnikatelské prostředí v Česku.

Pokud by antimonopolní úřad tuto pravomoc nakonec skutečně získal, začaly by firmy podle Prouzy preventivně nechávat kontrolovat i daleko menší slučování detailním analýzám, což by jim zvýšilo náklady a zpomalilo běžné obchodní operace. „To by se negativně promítlo zejména do konsolidace menších prodejen nebo regionálních sítí, která je přitom nezbytná pro udržení dostupnosti služeb v menších obcích a alespoň částečné vyvážení tržní síly dominantních dodavatelů,“ doplnil prezident. svazu.

Nepříliš přívětivě se na věc dívá i předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Pokud stát firmě řekne, že schválení sloučení nepotřebuje, nemůže zároveň nad nimi nechat půl roku viset nejistotu, že si to dodatečně rozmyslí, říká.

V posledních letech se dostává na stůl úřadu ročně 40 až 60 návrhů na spojení firem, podle loňských údajů zakázal za posledních 20 let spojení pouze jednou, objevují se ale příkazy, podle kterých musí před spojením dvou velkých hráčů firma část podniku prodat. To je příklad, kdy se kolem roku 2020 při spojování Penamu z Agrofertu a United Bakeries muselo odštěpit šest pekáren, aby tak vznikl prakticky třetí největší hráč na trhu, nebo povinnost odprodat závod, převést výrobu ledového čaje Dobrá voda do závodu Toma a ten prodat při slučování Karlovarských minerálních vod a PepsiCo. Firmu si následně koupila konkurenční Coca-Cola HBC.

Přístup k datům naráží

ÚOHS by si také přál přístup k datům, které už získaly jiné státní instituce, jako je například Český statistický úřad (ČSÚ) nebo Česká národní banka (ČNB). S tím už ale v rámci prvních připomínek, které k návrhu přicházejí, ČSÚ ostře nesouhlasí. Podle evropských předpisů jsou informace, které se dávají statistikům, považovány za „důvěrné“ – pokud umožňují přímou nebo nepřímou identifikaci samotných firem. Nesmějí tak podle něj být určené k rozhodování o povinnostech jednotlivých aktérů nebo k výkonu veřejné správy.

„Navržená právní úprava vedla k prolomení jedné ze základních zásad státní statistické služby – zásady důvěrnosti statistických údajů – a nelze ji proto ze strany ČSÚ akceptovat,“ sdělili statistici. Podobně by tak podle nich mělo být i u poskytování statistických údajů pro ÚOHS od ČNB.

Úřad pak doufá, že mu projde možnost trestání manažerů firem, kteří by za své podniky uzavřeli kartely. Podle ÚOHS je sice uzavírání kartelových dohod, to ale nestačí. „Nová právní úprava umožňující postihovat přímo manažery, kteří kartely aktivně vytvářejí, by měla mj. snížit výskyt tohoto jevu, který soutěž omezuje,“ píše.

Další změny pak navrhuje v zákonu o zadávání veřejných zakázek, kde by Mlsna chtěl urychlit „ping-pong“ mezi první a druhou instancí. Plánuje tak například rozdělit kauci na 70 procent na první a 30 procent na odvolací stupeň, aby se tak neplatily oba dva rovnou při vstupu do řízení.

O rozšíření pravomocí se ÚOHS snažil i v minulém volebním období, proti tomu se svou vlastní novelou postavili Piráti. Žádné změny ale nakonec neprošly.

