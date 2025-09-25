„Uniqlo aktuálně hledá nájemní prostory v centru Prahy,“ potvrdil HN Tomáš Beránek z poradenské firmy CZ Retail Advisors. Ve hře jsou podle listu dvě místa v ulici Na Příkopě a jedna pak opodál naproti Obecnímu domu v rekonstruovaném Paláci Hybernia.
Ten by měl být však podle údajů společnosti Cushman and Wakefield připravený až v prvním čtvrtletí roku 2028. A ani další varianty, o nichž se spekuluje, nepřicházejí pro Uniqlo v úvahu dřív než po roce 2026.
|
Tenisová legenda i úspěšný investor. Jmění Federera přesáhlo miliardu dolarů
Uniqlo se zaměřuje na jednoduché a cenově dostupné oděvy a podle slov svého majitele Tadaši Jajaie i managementu firmy nyní cílí v expanzi hlavně na Evropu.
„V Evropě, kde spatřujeme obrovský potenciál, rosteme mnohem rychleji než v Japonsku nebo USA,“ řekl pro Neue Zürcher Zeitung Taku Morikawa, šéf evropské odnože společnosti.
Rozvoji mají pomoci i noví ambasadoři značky, letos v létě Uniqlo oznámilo spolupráci například s herečkou Cate Blanchettovou a tenistou Rogerem Federerem.
Uniqlo v současné době vlastní v jedenácti evropských zemích 85 prodejen. V následujících letech by jich ale měly přibývat dvě desítky ročně.