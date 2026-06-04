„Je podepsaná nájemní smlouva s Uniqlem v Paláci Hybernia na náměstí Republiky 3,“ uvedl zdroj pro iDNES.cz. Místo nabídne 7 700 metrů čtverečních na čtyř obchodních podlažích, na hlavní pražské třídě, kam ročně zavítá 35 milionů lidí.
|
Do Česka míří Uniqlo. Japonská módní značka hledá místo v centru Prahy
Uniqlo se dlouhodobě zaměřuje na jednoduché a cenově dostupné casual oblečení a v posledních letech dává při expanzi důraz hlavně na Evropu. „V Evropě, kde vidíme obrovský potenciál, rosteme mnohem rychleji než v Japonsku nebo ve Spojených státech,“ řekl listu Neue Zürcher Zeitung šéf evropské části firmy Taku Morikawa.
Populární japonská módní značka ovšem na expanzi za Atlantikem zcela nezanevřela. 15. května otevřela novou prodejnu v Chicagu, krok je součástí pokračující expanze značky. „Naše strategie spočívá v promyšleném růstu – otevírání správných prodejen na správných místech – a zároveň v zajištění toho, aby každá prodejna odrážela přání našich zákazníků a poskytovala smysluplný a vysoce kvalitní zážitek,“ uvedl Fuminori Adači, generální ředitel Uniqlo USA.
|
Tenisová legenda i úspěšný investor. Jmění Federera přesáhlo miliardu dolarů
Podle tiskové zprávy budou nové americké obchody vybaveny samoobslužnými pokladnami, službami úprav oděvů a kontejnery na darování použitého textilu RE.UNIQLO. Některé obchody budou také nabízet služby přizpůsobení triček a tašek na míru, stejně jako výšivky.
Od svého založení v roce 1984 se Uniqlo rozrostlo z jediného obchodu v Hirošimě na globální oděvní značku s tisíci pobočkami po celém světě. To zahrnuje více než 100 obchodů v Severní Americe a více než tisíc v Číně.
Uniqlo bývalo dříve vnímáno jako „levná“ značka. Dnes je to prestižní hráč ve střední cenové kategorii. Značka se více zaměřila na prvky jako jemné designové detaily anebo propracované barevné kombinace. Značka klade velký důraz i na exkluzivní spolupráce se sportovci nebo herci (Roger Federer, Cate Blanchett).
Mezinárodní značky Praha láká
Podle vedoucího oddělení High Street & Tenant Representation společnosti CBRE Zdeňka Zádrapy je zájem velkých mezinárodních značek o centrum Prahy dlouhodobý. „Pražské prémiové obchodní ulice si drží pozici jedné z nejatraktivnějších maloobchodních lokalit ve střední a východní Evropě. Odpovídá tomu i to, že do centra města pravidelně vstupují nové mezinárodní značky,“ uvedl pro iDNES.cz.
Podle něj už pro řadu firem nejde jen o další pobočku. Stále častěji hledají výraznou prodejnu na prestižní adrese, která bude fungovat i jako výkladní skříň značky na novém trhu. Právě proto dávají přednost velkým prostorům v centru města před klasickými jednotkami v nákupních centrech.
Zádrapa zároveň upozornil, že při vstupu na nový trh rozhoduje hlavně výběr konkrétní nemovitosti. Důležitý je charakter budovy, její historie a architektura, ale také viditelnost z ulice nebo sousedství dalších značek. Roli hraje i technická připravenost objektu, zvlášť pokud jde o historické budovy.
Palác Hybernia patří právě k adresám, které podobným požadavkům odpovídají. Pro značku typu Uniqlo tak může jít o viditelné místo, kterým svůj vstup do Česka podtrhne.