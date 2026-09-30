Unii opět trápí ceny energií a dovoz plynu. Doba je vážná, upozorňuje eurokomisař

Ministři energetiky Evropské unie se na včera skončeném neformálním zasedání v Dublinu opět snažili pokročit v hledání cest, jak učinit dodávky energií na kontinentu bezpečnější a levnější. Vzhledem k formátu akce nebylo v plánu schvalování nové unijní legislativy nebo formálních usnesení. Především mělo jít „o koordinaci postupů a otevřenou diskuzi“ před formálním zasedáním Rady pro energii (TTE) naplánovaným na říjen.
Německo, Rakousko a Lucembursko kladou důraz výhradně na obnovitelné zdroje. Tvrdí, že jádro je drahé a přináší rizika. Brání tomu, aby se z evropských fondů či úlev na pravidlech státní podpory financovaly nové reaktory.