UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

  15:36
UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro klienty nevýhodný směnný kurz.
UniCredit Bank (ilustrační snímek)

UniCredit Bank (ilustrační snímek) | foto: ČTK

UniCredit Bank v letech 2023 a 2024 kvůli technické chybě systému používala pro klienty nevýhodný směnný kurz. Peníze banka klientům vrátila po 11 měsících. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které zveřejnila Česká národní banka.

„V důsledku technické chyby během několika týdnů v roce 2023 došlo u části klientů k nesprávnému nastavení směnného kurzu, a tudíž k nesprávnému zaúčtování cizoměnových karetních platebních transakcí,“ řekl ČTK mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

ČEZ zažaloval ČNB kvůli pokutě za zpoždění informace mající vliv na akcie

„Po identifikaci chyby jsme okamžitě vše napravili – kurzovní rozdíl jsme klientům v plné výši vrátili. Ve většině případů se jednalo o minimální částky v řádech korun či nižších desítek korun. Současně jsme přijali dodatečná kontrolní opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Za tuto chybu jsme se klientům v rámci reklamačního řízení omluvili,“ dodal.

Škoda skoro za čtyři miliony

Podle materiálu ČNB měla banka klientům na základě smluvních podmínek účtovat transakce směnným kurzem karetní asociace Visa. Kvůli špatnému nastavení systému ale využila vlastní kurz, který byl pro klienty méně výhodný. Pochybení se dotklo 11 738 klientů banky a celková škoda dosáhla 3,9 milionu korun.

Podle ČNB tak UniCredit Bank porušila zákon o bankách, když jednala v rozporu s požadavky odborné péče. „Účastník řízení nejednal v posuzovaných případech kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmů svých klientů, nýbrž právě naopak,“ uvedla ČNB v rozhodnutí o uložení pokuty. Zdůraznila, že banka nesmí porušovat své smluvní závazky v neprospěch klientů.

Závažnost problému podle ČNB zvýšilo to, že kontrolní mechanismy UniCredit Bank chybné nastavení systému neodhalily, přišlo se na něj až na základě reklamace jednoho z klientů. Banka také podle ČNB nepřistoupila k odškodnění klientů bez zbytečného odkladu, protože od přijetí reklamace a zjištění chyb v systému do vyplacení odškodného všem postiženým klientům uplynulo 11 měsíců.

Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se mění. K lepšímu, či horšímu?

ČNB pokutovala UniCredit Bank v posledních letech opakovaně. Loni banka musela zaplatit 600 tisíc korun za to, že ve čtyřech případech odmítla vyměnit poškozené bankovky za nepoškozené. V roce 2022 dostala pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky.

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

