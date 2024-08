Unicorn považuje digitální vzdělávání za klíč k úspěchu

„Učení je nikdy nekončící proces. Vše se neustále vyvíjí, zejména technologie, objevují se nová témata, vznikají nové produkty a je třeba na to reagovat. Proto ve spolupráci s Unicorn Publishing vytváříme stále nové studijní materiály a pracujeme na aktualizaci stávajících. Je důležité vědět koho a co chcete učit,“ říká v rozhovoru Jana Adamová, která v Unicornu pracuje už více než jedenáct let a nyní zastává pozici manažerky v Unicorn Top Gun Academy, jejímž cílem je systematické a soustavné vzdělávání všech spolupracovníků.

Proč je pro vás klíčové vzdělávání vašich spolupracovníků?

V Unicornu je systematické vzdělávání součástí každodenní práce. Proto, aby naše řešení poskytovala vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu pro naše zákazníky, potřebujeme, aby naši spolupracovníci uměli správně aplikovat moderní informační technologie, rozuměli businessu, pro který pracují, a také věděli, jak při výrobě softwaru a jeho provozování postupovat. Investice do vzdělávání nám umožňují zvyšovat produktivitu a eliminovat rizika a náklady tím, že správně aplikujeme technologie, předcházíme chybám, zvyšujeme znalosti a kompetence spolupracovníků a také jejich odpovědnost. Klademe důraz na systematické a průběžné vzdělávání, což v konečném důsledku výrazně zvyšuje efektivitu práce.

Jakým způsobem Unicorn systematicky vzdělává své spolupracovníky, aby obstáli v celosvětové konkurenci a mohli tvořit špičkové systémy?

Protože jsme společnost, která kontinuálně roste, máme spolupracovníky z různých míst, hovořící různými jazyky, kteří pracují na stovkách projektů a produktů, vzdělávání je pro nás poměrně velkou investicí a je tak třeba hledat způsoby, jak snížit riziko plýtvání penězi na neefektivní vzdělávací proces. Proto se ho snažíme neustále optimalizovat. Není to jen počet spolupracovníků, ale také jejich pracovní zaměření. Můžeme hovořit o stovkách rolí a tisícovkách témat, která je třeba učit. Proto jsme se rozhodli zaměřit své úsilí na zvýšení efektivity s využitím přidané hodnoty digitálního vzdělávání. To je pro nás cesta, která se aktuálně jeví jako nejefektivnější. Máme 23 poboček a vzděláváme všude, kde je to třeba. V Čechách, na Slovensku i na Ukrajině. Například hatchery, vzdělávací program pro vývojáře a analytiky propojující online vzdělávání s praktickými zkušenostmi a osobním mentoringem, který je v podstatě takovým vstupem do světa IT, cílíme primárně tam, kde jsou týmy, do kterých chceme absolventy integrovat.

Jaké jsou za vás hlavní pilíře digitálního vzdělávání?

Dalo by se říct, že pojetí digitálního vzdělávání, tak jak ho vnímáme my, vyžaduje zaměření na 3 základní pilíře - za prvé kvalitní studijní materiály. Digitální samostudium není jen o elektronických knihách, které máme samozřejmě také v interaktivní podobě, ale pracujeme s online kurzy, vytváříme výuková videa, dema nebo se učíme například prostřednictvím komiksových příběhů, abychom klíčové myšlenky předali spolupracovníkům zábavnou formou. Studijní materiály vznikají ve spolupráci s Unicorn Publishing - nakladatelstvím zaměřeným na online vzdělávání.

Dalším pilířem jsou procesy podpořené aplikacemi a nástroji - komplexní vzdělávání vyžaduje pořádek a ten není možný bez podpůrných nástrojů a aplikací pro řízení procesů, které spolu mohou komunikovat. Zmínila jsem stovky rolí a tisíce témat, která je třeba školit. Naším cílem je mít je systematicky zdokumentované. A protože pro efektivní umísťování lidí na projekty je know-how systém nutností, pracujeme na aplikaci uuKnowHowKit, která nám to umožní. No a když už víte, kdo a co se má učit, tak potřebujete nástroj pro správu a řízení studia a evidenci výsledků. A samozřejmě s příchodem umělé inteligence je třeba přemýšlet, jak ji využít ve vzdělávání, proto vznikla například aplikace uuBusinessChat, která nám umožňuje získávat informace z definovaných setů know-how prostřednictvím interakce s umělou inteligencí.

Jana Adamová, manažerka Unicorn Top Gun Academy

Posledním pilířem je ověřování znalostí - samostudium má své výhody, ale na druhou stranu klade obrovský důraz na motivaci a sebedisciplínu, to zná asi každý sám na sobě. Potřebovali jsme proto najít způsob, jak ověřit, že spolupracovníci mají potřebné znalosti. Proto jsme začali pracovat s digitální certifikací, která ověřuje teoretické znalosti v požadovaných oblastech prostřednictvím online testů v aplikaci uuCourseKit.

Unicorn vytváří školení na konkrétní potřeby spolupracovníků

Váš spolupracovník si tedy rychle ověří, že všemu rozumí správně?

Přesně tak. Nejen on, ale i my máme zpětnou vazbu. Výhodou je, že výsledek vidíte okamžitě a můžete se k informacím vracet.

Kolik lekcí se studuje a jak je to s certifikacemi?

Digitální certifikace se stala součástí kontinuálního procesu učení. Díky tomu v současné době studujeme průměrně přes 1 300 lekcí denně a plníme kolem 500 digitálních certifikací měsíčně, což v praxi znamená, že téměř každý z nás studuje jednu lekci denně. To je mimochodem krásný příklad metody mikrolearningu.

Není to samozřejmě ale jen o počtu a kvantitě toho, co děláme, ale především o přidané hodnotě, kterou nám to přináší. Za těmito čísly, kterých dosahujeme, je jádro našeho úspěchu, protože díky tomu z pohledu firmy máme přehled o systematicky vzdělaných spolupracovnících, kteří rozumí tomu, co dělají. Pro spolupracovníky je to zejména prohlubování znalostí, získání povědomí o nových produktech a nové dovednosti, které mohou vést k dalším příležitostem.

Jaký význam má pro Unicorn vzdělávání nejen IT specialistů, ale i ostatních klíčových rolí?

Každý specialista má zacílené vzdělávání. Vytváříme taková školení, které cílí na konkrétní potřeby pro dané typové role - u nás jsou to zhruba nižší stovky rolí. Samozřejmě, že převážná část rolí je technických, ale je důležité vzdělávat i role jako jsou manažeři, kde se soustředíme zejména na procesy řízení, práci s lidmi, obchodníci, kteří zase musí mít přehled o produktech, které prodávají, nebo klíčové podpůrné role, které školíme například na práci s nástroji, ať už to je ukládání informací v informačním systému, efektivní plánování schůzek nebo například tvorba webu.

Co vedlo k vytvoření vlastní vzdělávací akademie Unicorn Top Gun Academy a jaký je její hlavní cíl?

Pokud má být každý proces úspěšný, musí být správně řízen. Co se týče vzdělávání, jde především o nastavení procesů výroby nových kurzů, řízení a plánování školení v čase a zaznamenávání výsledků, abychom s těmito informacemi mohli pracovat. A protože jsme firma, která kontinuálně roste, v určitém okamžiku bylo zapotřebí vyčlenit k tomuto účelu samostatnou jednotku, jejímž cílem je systematické a průběžné vzdělávání všech spolupracovníků ve formě školení a certifikace, což zajišťuje dlouhodobou standardizaci know-how spolupracovníků. Samozřejmě ruku v ruce s dynamickým vývojem jednotka prošla mnoha změnami. S nástupem digitálního vzdělávání se naše role změnila z organizátora akcí na „průvodce“ spolupracovníků, který jim říká, co, jak a kdy se mají učit.

Kvalitní studijní materiály jsou základ

Jaké typy školení a certifikací Unicorn Top Gun Academy nabízí svým spolupracovníkům?

Školit lze různými způsoby v závislosti na účelu, času, počtu a senioritě účastníků. Jinak bude vypadat školení juniorních vývojářů, kteří potřebují hlavně získat know-how, a jinak program pro softwarové architekty, kde se už soustředíte zejména na sdílení zkušeností a praktické úlohy. Máme tedy školení, která jsou plně digitální, pouze formou online kurzů, případně kombinace knihy, kurzu a videí - to je případ jednodušších, méně obsáhlých témat, která nevyžadují praktické výstupy. Touto formou řešíme například i legislativně povinné kurzy typu GDPR nebo školení řidičů, které je třeba pravidelně opakovat a které nám tato forma umožňuje velmi efektivně řešit.

Unicorn Top Gun Academy nabízí spolupracovníkům řadu digitálních certifikací

S rostoucí komplexitou tématu máme školení s kombinovanou formou, kdy se teorie učí formou samostudia, ale spolupracovníci mají k dispozici konzultace s lektorem, aby se v případě nejasností mohli zeptat, eventuálně porovnat řešení svých úloh s ostatními. Samozřejmě pak máme i praktické workshopy, kde simulujeme například práci v týmu pod tlakem, kde si účastníci sdílí a vyměňují zkušenosti a své výstupy prezentují. Vždy je třeba při tvorbě nového školení zvážit, jaká forma je vhodná a sbírat zpětnou vazbu. Stejné je to s certifikacemi - digitální formou ověřujeme základní know-how v různých oblastech, od produktů, přes procesy k businessu. Samozřejmě i tady je třeba ověřovat nejen teorii, ale i praktické dovednosti, například scriptování, kdy je třeba, aby účastník vytvořil funkční script.

Jak často a v jakém rozsahu probíhají certifikační zkoušky ve vaší společnosti a jaké klíčové oblasti zahrnují?

Zkoušky probíhají neustále na všech našich pobočkách, aktuálně kolem 80 časových slotů měsíčně. Každý slot trvá 30 minut a je na člověku, kolik zkoušek v tomto úseku stihne. Ideální je udělat si jednu zkoušku měsíčně, na to se snažíme cílit.

Aktuálně máme připravených přes 40 digitálních certifikací z různých oblastí, nejvíce technologicky zaměřených primárně na znalosti našeho uuAppFrameworku a produktů, jako třeba už zmíněný uuBusinessChat. Avšak testujeme například i základní znalosti programování v JavaScriptu, Git. Kromě vývojářských témat se soustředíme i na bussinesová témata, například v rámci energetiky, kde testujeme znalosti základních principů trhu s elektřinou a plynem, elektromobilitu. A samozřejmě mnoho dalších připravujeme.

Spolupráce s Unicorn Vysokou školou

Jakou roli hraje Unicorn Vysoká škola ve vzdělávání spolupracovníků?

Unicorn Top Gun Academy je součástí Unicorn Vysoké školy, takže v tomto ohledu je to zejména o synergii na poli vzdělávacího procesu, sdílení materiálů a lektorů. Snažíme se maximálně spolupracovat a při tvorbě školení a materiálů přemýšlíme o jejich využítí jak ve škole, tak ve firmě.

Jaké výhody přináší spolupracovníkům možnost studovat na Unicorn Vysoké škole prezenčně, kombinovaně nebo online?

Největší výhodou je přizpůsobení formy studia podle preference. Pokud chcete při práci studovat, máte možnost to skloubit, pokud jste například v zahraničí, tak můžete studovat online.

Kromě toho máme i speciální program Work & Study, který je určen pro zájemce o studiu na vysoké škole s tím, že mu současně garantujeme práci ve firmě. Uchazeči projdou motivačním pohovorem na obou stranách, jak na univerzitě, tak v Unicornu. Pokud oba pohovory úspěšně splní, tak jsou zařazeni do programu. Společnost v rámci programu Work & Study přispívá 50 - 100 % školného. Během prvního ročníku je studentovi nabídnuta pracovní pozice.

Jak se Unicorn připravuje na nové trendy a technologie, jako je generativní umělá inteligence?

Pro tyto účely máme vlastní výzkumné centrum Unicorn Research Centre, které se věnuje výzkumu v souladu s profily našich programů a potřebami Unicornu, který je potřebný a má smysl. Hlavní témata jsou AI, analýza dat a architektura.

Jak Unicorn motivuje spolupracovníky, aby na sobě neustále pracovali a rozvíjeli své know-how?

Spolupracovníkům nastavujeme vzdělávací cíle a definujeme, co od nich na poli vzdělávání očekáváme, tak, aby bylo jasné, která školení a certifikace by měli splnit. Kromě toho se snažíme využívat i gamifikační prvky, vymýšlíme edukační výzvy postavené například na sbírání coinů v online kurzech, děláme žebříčky v počtu vystudovaných lekcí, někdy pro jednotlivce, někdy pro týmy.

Jaké jsou aktuální volné pracovní pozice ve společnosti Unicorn a jaké máte požadavky na kandidáty?

Máme obrovskou škálu pracovních nabídek nejen z oblasti IT. Na webových stránkách spolupracujeme.cz najdete přehled všech aktuálně vypsaných pracovních pozic dle lokalit.