Čechů je méně než před rokem. Na vině je covid, porodnost i migrace

Počet obyvatel České republiky klesá. Na konci letošního září mělo Česko o 20 tisíc obyvatel méně než na začátku roku. Za poklesem obyvatelstva je kromě nadměrné úmrtnosti i nižší porodnost či výrazný pokles příchozích zahraničních zaměstnanců.

Děti v Česku naštěstí patří k těm šťastnějším. Zatímco celková úmrtnost v tuzemsku v posledních letech mírně stoupá (před 15 lety to bylo vždy kolem 104 tisíc ročně, v předcovidovém roce 2019 už to bylo přes 112 tisíc a loni smutně rekordních bezmála 128 tisíc), u dětí je trend opačný – až do roku 2010 se úmrtnost ve věkové skupině 0 až 14 pohybovala ročně nad číslem 500, od té doby má trojmístná číslice na začátku vždy cifru 4. | foto: Shutterstock