Letos uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy se AI chatboti se začali prosazovat v běžném životě. Zatímco v počátcích šlo často o technologickou novinku a prostor pro experimentování, dnes je jejich role výrazně střízlivější.
„Naše aktuální data naznačují, že v českém prostředí ustupuje využívání umělé inteligence pro čistě osobní zábavu do pozadí a stále více převažuje její pragmatické nasazení v práci, podnikání a kreativních profesích. Výjimku představuje videotvorba, kde AI uživatelé častěji využívají k tvorbě zábavného a experimentálního obsahu určeného primárně pro pobavení,“ komentuje výsledky Roman Berglowiec, CEO Everbotu.
|
Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek
Podle dat platformy Everbot, která v jednom rozhraní sdružuje více než 60 AI modelů a ročně zpracovává miliony promptů, čeští uživatelé přistupují k umělé inteligenci především jako k nástroji, který má šetřit čas, zjednodušovat práci a snižovat náklady.
Na poli jazykových modelů si i v roce 2025 udržel dominantní postavení ChatGPT-4o od OpenAI. Podle dat Everbotu tvořil téměř polovinu veškerého využití velkých jazykových modelů. Novější verze ChatGPT 5, od které si část uživatelů slibovala výrazný kvalitativní posun, však očekávání nenaplnila a čelila kritice. Její podíl na celkovém využití se zastavil na šesti procentech.
Těsně za ní se umístil model Claude 3.5 Sonnet s podílem jen o jedno procento nižším. V prvních testech si přitom vedl velmi dobře a v některých úlohách dokázal ChatGPT 4o dokonce překonat.
|Textové modely
|Grafické modely
|Video modely
|1. ChatGPT-4o
|1. Nano Banana
|1. Kling 1.6
|2. Claude 3.5 Sonnet
|2. Stable Diffusion Core
|2. Google Veo 3.1 Fast
|3. ChatGPT 5
|3. Midjourney
|3. Kling 2.5
|4. Chat GPT 4o mini
|4. Stable Diffusion Ultra
|4. Kling 2.0
|5. Claude 4 Sonnet
|5. FLUX 1.1 Pro Ultra
|5. Google Veo 3.1 Quality
|6. Mistral Large
|6. Ideogram
|6. Kling 1.5
|7. Grok 4
|7. Mystic
|7. Dream Machine
|8. Gemini 2.5 Pro
|8. Dall E
|8. Google Veo 2
|9. Gemini 1.5 Pro
|9. Ideogram 3.0
|9. Wan X
|10. Claude 4.5 Sonnet
|10. Midjourney V7
|10. Kling 2.5
|Zdroj: Everbot
V oblasti generování grafiky dominoval model Nano Banana od Googlu z rodiny Gemini. Získal přibližně třetinu uživatelů platformy a stal se virálním fenoménem. Stabilní pozici si udržel také Stable Diffusion Core s 11 procenty, třetí místo obsadil Midjourney, oblíbený zejména mezi marketéry a kreativci, s osmi procenty.
Výrazný posun zaznamenala také videotvorba. Díky stabilnějším výstupům a možnosti pracovat s vlastní grafikou se AI video stalo plnohodnotným nástrojem. Největší podíl získal model Kling ve verzi 1.6 s 21 procenty, následovaný Google Veo 3.1 Fast se 17 procenty. Při započtení všech verzí však rodina Kling (2.0 a 2.5) dosáhla celkového podílu 46 procent.
Grafika jako způsob, jak snížit náklady
Také využívání AI při tvorbě grafiky má v Česku převážně praktický charakter. Nejčastějšími požadavky jsou produktové fotografie ve stylu profesionálního studia, bannery do e-shopů nebo marketingové vizuály, které by při zadání agentuře znamenaly výrazné náklady.
Významná část promptů se však týká úprav již hotových obrázků. Uživatelé často žádají změny barev, odstranění textu, výměnu produktu v obrázku nebo převod fotografie do ilustrativního či realistického stylu. Pravidelně se objevují také zadání zaměřená na sváteční motivy, eventové grafiky nebo fantasy světy.
Mezi nejčastější okruhy dotazů patří:
U videoobsahu uživatelé nejčastěji pracují s vizuálně atraktivními a marketingově využitelnými zadáními. Dominují požadavky na dynamické pohyby kamery, plynulé přejezdy obrazu a tvorbu reklamních videí propagujících konkrétní produkty.
Rozmach modelů, které kombinují textové zadání s přímou generací videa a nevyžadují hlubší technické znalosti, zvýšil poptávku po kvalitních promptových šablonách. Častým motivem je také „oživení“ statických snímků. Silným trendem zůstává vyprávění příběhů – uživatelé detailně popisují scény, postavy i jejich gesta a dialogy, aby výsledek působil co nejvíce filmově.