„Dříve člověk zadal dotaz do Googlu nebo Seznamu, procházel výsledky a informace si hledal na jednotlivých webech. Teď se stále častěji ptá AI asistenta, který mu udělá předvýběr,“ uvedl na středeční konferenci s názvem AI: Od promptu k nákupu pořádané marketingovou agenturou Acomware Dušan Smoljak ze společnosti Acomware.
Podle dat firmy tvoří návštěvnost, kterou lze přímo přiřadit AI nástrojům, zatím jen malou část provozu e-shopů. Acomware analyzoval dvacet největších obchodů ze svého portfolia. Podíl návštěv z AI asistentů dosáhl v průměru 0,49 procenta.
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Největší podíl měřitelné AI návštěvnosti přivádí ChatGPT, podle Acomware jde o 96 procent těchto přístupů. Mezi všemi zdroji návštěvnosti e-shopů se AI nástroje pohybují průměrně kolem jedenáctého místa.
„Je to zatím jeden z menších zdrojů návštěvnosti. Ukazuje se ale, že takový provoz může být až o polovinu kvalitnější než návštěvnost z organického vyhledávání Googlu,“ uvádí Smoljak.
Část vlivu umělé inteligence se však v analytice vůbec neprojeví. Zákazník si může nechat produkt doporučit v chatu, ale do e-shopu přijde přes vyhledávač, placenou reklamu nebo cenový srovnávač. Obchod pak nevidí, že k rozhodnutí zákazníka přispěla právě AI.
Google Analytics 4 umí některé prokliky z AI nástrojů zařadit do skupiny AI Assistant. Podmínkou je, aby se spolu s návštěvou přenesla informace o zdroji. V řadě případů ji ale aplikace či prohlížeč nepředá. Návštěva pak skončí mezi přímými přístupy.
„Podle našich zkušeností se to děje až v 70 procentech případů. Růst přímé návštěvnosti tak nemusí znamenat jen to, že zákazníci web znají. Část z nich mohla přijít po doporučení AI,“ upozorňuje Smoljak.
Boti tvoří více než polovinu přístupů
Vedle lidí weby stále častěji navštěvují automatizovaní roboti. Podle dat Cloudflare Radar, na která Acomware odkazuje, zhruba 56 procent požadavků na e-shopové stránky nepochází od lidí. Lidští návštěvníci tak tvoří asi 44 procent přístupů.
Přibližně 3,4 procenta požadavků mají na svědomí AI boti a asistenti. Další část připadá na roboty Googlu, Bingu a jiných služeb. Boti mohou web procházet kvůli trénování modelů, vyhledávání konkrétních údajů nebo na pokyn uživatele.
E-shopy mohou robotům přístup omezit, podle odborníků by však měly rozlišovat mezi roboty určenými pro trénování a vyhledáváním. Zablokování vyhledávacích botů může snížit šanci, že se obchod objeví v odpovědi AI.
Podstatná je i technická podoba webu. Acomware upozorňuje, že některé AI nástroje neumějí obsah číst stejně jako Google. Problém může nastat například u webů, které zobrazují důležité informace až pomocí JavaScriptu.
„Pro člověka může být stránka plná obsahu. Pokud se ale vykresluje až v prohlížeči, robot ho nemusí vůbec vidět. Web pak pro AI vypadá téměř prázdný,“ říká Marek Salvet SEO expert z Acomware.
Důležitá je rovněž rychlost načítání. Pokud robot čeká na odpověď déle než pět sekund, může stránku opustit. Ideální je podle Salveta načtení v řádu stovek milisekund.
AI navíc nemusí projít celý web. Podle studie, kterou Acomware prezentoval, pracují nástroje často jen s krátkým úryvkem na začátku stránky. Přibližně 44 procent citací pochází z první třetiny obsahu. E-shopy by proto měly nejdůležitější informace umisťovat co nejvýše.
Rozhodují kategorie i srovnávače
U obecných nákupních dotazů pocházelo podle dat Acomware 43 procent citací ze stránek kategorií. Dalších 34 procent tvořily návody, srovnání, recepty a blogové články. Produktové stránky představovaly 16 procent citací a úvodní stránka čtyři procenta.
„Kategorie je pro AI jednoduchým zdrojem. Najde na ní souhrn produktů, parametrů a informací, které může předat uživateli,“ vysvětluje Salvet.
Při testu úprav kategorie pánví vzrostl jednomu z klientů Acomware počet prokliků z AI asistentů o 123 procent. Firma upravila název kategorie, první odstavec i nákupního rádce. Důležité bylo také uvést ceny, skladovost a parametry přímo v HTML.
Vedle vlastního webu sílí vliv srovnávačů a recenzních portálů. V polovině e-shopových dotazů, které Acomware zkoumal, se objevila Heureka. Ve 22 procentech případů to bylo Zboží.cz. Význam mají také Favi, oborové magazíny, katalogy a specializované recenzní weby.
„Překvapilo nás, jak silné jsou některé recenzní portály, o kterých řada lidí možná ani neslyšela. Mohou ale zásadně ovlivnit, co AI o firmě zákazníkovi řekne,“ doplňuje Smoljak.
Pro doporučování produktů je důležitý také aktuální produktový feed. Acomware uvádí, že 83 procent výrobků doporučených v ChatGPT se shodovalo s výsledky Google Nákupů. Obchodníci by proto měli mít správně uvedené ceny, skladovost, parametry i fotografie.
Další možností jsou reklamy v ChatGPT, které se podle Acomware v Česku objevily v srpnu. Zobrazují se pod odpovědí a jsou označené jako reklama. Reklamní systém je zatím v beta verzi a inzerentům poskytuje jen omezená data.
Při testování Acomware zaznamenal průměrnou cenu za proklik 48 korun. Lépe než obecné slogany fungovaly konkrétní nabídky, slevy a akce. Produktové reklamy podle firmy přinesly zhruba o polovinu více konverzí než textové formáty.