„Dnešní umělá inteligence je ta nejhloupější, kterou kdy budeme mít. Vývoj jde dopředu a s tím i sofistikovanost potenciálních útoků. Cíl by měl být zajistit, že AI nebude chtít útočit, protože odteď už rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že to nedokáže,“ komentuje poslední dění Ondřej Bajgar, který se věnuje výzkumu bezpečnosti umělé inteligence v Centru umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Agenti se sice dorozumívali ve zkratkách, na druhou stranu byla jejich komunikace v určitých ohledech až děsivě lidská.