Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Autor:
  18:00
Rozvoj umělé inteligence již negativně pocítily první profese. Patří mezi ně například překladatelé, grafici či copywriteři pracující na volné noze. Počet objednávek jim ve vybraných segmentech spadl až o 80 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Některým z těchto tzv. freelancerů se pouze změnily poptávané služby, jiní ale již o své živobytí přicházejí. Klesá jim počet objednávek a jejich původní klienti raději sázejí na AI, která je v porovnání s klasickou pracovní silou levnější. Výstupy umělé inteligence jsou navíc každým dnem dokonalejší, zvládá generovat texty, obrázky, zvuky i videa.

Osoby samostatně výdělečně čínné, jež na živnostenský list pracují pro více odběratelů, dlouhá léta těžily mimo jiné z toho, že jejich klientům se na dané pozici nevyplatilo pracovníka zaměstnávat interně. Proto mnoho z nich šlo cestou externí spolupráce. Teď se ukazuje, že s trochou snahy zvládnou klienti s AI nástroji podobné úkoly sami a levněji.

Mizí poptávka po grafických korekturách

To je příklad třeba grafických služeb, kde i podle samotných freelancerů umělá inteligence stále zřetelněji přebírá roli tvůrce. „Pokud se bavíme o jednoduchých letácích a grafických korekturách, útlum skutečně vnímám. V oblasti kreativního designu, kupříkladu při tvorbě logotypů, to tak ale minimálně zatím není,“ říká pro iDNES.cz grafik Antonín Páral.

I on už ve střednědobém horizontu zvažuje rekvalifikaci v jiném oboru. „Část rutinní práce, která mi přinášela stabilní příjmy, byla v mém případě skutečně nahrazena AI. Kreativní segment sice zůstává, ale očekávám, že do něj časem vstoupí více grafiků. To povede ke zvýšené konkurenci při víceméně stejné velikosti cílové klientely,“ doplňuje Páral. Dodává, že v jeho případě se poptávka po rutinních grafických službách meziročně propadla až o padesát procent.

Místo příspěvků na sítě osobité texty

Změny na trhu pociťují také copywriteři zaměřující se na psaní textů. Podle nich se už výrazně mění charakter služeb, které jejich klienti poptávají.

„Vnímám posun v tom, jak klienti přemýšlejí o hodnotě obsahu. Čím dál víc kladou důraz na kvalitu a původ textu. Ozývají se s tím, že chtějí text, který nezní jako od umělé inteligence. Zároveň si ale všímáme toho, že ještě před pár lety klienti poptávali texty pro firemní weby, katalogy, reklamy nebo sociální sítě. Dnes už hlavně u kratších formátů a reklamních textů bývá znát, že režii převzala AI. Poptávka v těchto oblastech v mém případě spadla až o 80 procent,“ tvrdí copywriter Aleš Kovařík.

Podle něj už klienti vyžadují spíš osobité texty na firemní blogy či PR články. Poptávka po textech na webové stránky sice ještě trvá, ale odevzdaná práce nesmí znít generativně.

Copywriterka Sylvie Pekárková podotýká, že z autorů se čím dál více stávají korektoři a zadavatelé promptů. „Na jedné straně umělá inteligence usnadňuje získávání a zpracování informací, na straně druhé však znehodnocuje copywriting jako takový,“ míní.

Podle nedávné studie poradenské společnosti Boston Consulting Group a středoevropské pobočky Aspen Institute pro ministerstvo práce se rozmach AI v dalších letech dotkne zhruba 2,3 milionů Čechů. Zhruba 288 tisíc lidí v Česku se bude muset rekvalifikovat a přesune se na jiné pozice v oboru. Dalších 67 tisíc lidí bude muset své působení zcela změnit, jinak jim bude hrozit dlouhodobá nezaměstnanost.

7. října 2025

7. října 2025

7. října 2025

