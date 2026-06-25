Umělá inteligence nejvíce ohrozí odborné a kvalifikované profese, tvrdí studie

„Naše analýza odhaluje zranitelná místa, která souhrnné statistiky stále přehlížejí, protože míra ohrožení se výrazně liší podle úkolů, povolání, odvětví i jednotlivých zemí. Hodnocení se záměrně soustřeďuje na technický vliv automatizace. Nepredikuje objem ztrát pracovních míst ani nezohledňuje faktory, které mohou skutečné nasazení AI ovlivnit,“ uvedl ředitel úpisu rizika pro ČR společnosti Coface Martin Procházka.
Studie porovnává podíl automatizovatelných úkolů v každém povolání s objemem zaměstnanosti. Přibližně jedna z osmi profesí přitom překročila 30procentní hranici automatizovatelných úkolů, která je minimem pro zásadní transformaci daného povolání.
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Nejvíce ohrožena jsou vysoce kognitivní a informačně náročná povolání. Více než čtvrtina pracovní náplně by mohla být automatizována v architektuře a inženýrství, IT, administrativě, financích, právu a řadě kreativních či analytických oborů. Platí přitom, že riziko nahrazení AI roste spolu s dosaženým vzděláním. Ve vyspělých ekonomikách je výrazně vyšší pro lidi s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním.
Naopak řemeslná, technická a průmyslová výrobní povolání zůstávají pod desetiprocentní hranicí. Pracovní místa v péči, vzdělávání, prodeji a obecně v práci s lidmi zaujímají střední pozici, když část úkolů je ohrožena, ale lidský rozměr nadále funguje jako přirozená ochrana.
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Rozdíly jsou znatelné i mezi jednotlivými zeměmi. Lucembursko, Velká Británie, Nizozemsko a Irsko vykazují přibližně pětinový podíl pracovního trhu vystaveného automatizaci. Důvodem je vyšší koncentrace informačně náročných profesí a obliba těchto zemí jako sídel nadnárodních korporací.
Na druhém konci spektra stojí turisticky orientované ekonomiky jako Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko nebo Španělsko, kde se tento podíl pohybuje mezi 12 a 16 procenty.
„ČR je zhruba uprostřed statistických tabulek. Ačkoli je zde dost regionálních ústředí nebo sídel start-upů, struktura zaměstnanosti je úzce spjata s především s průmyslovou výrobou. Máme relativně silné zastoupení inženýrství, technické podpory a administrativy, ale zároveň vysoký podíl kvalifikovaných řemesel, které AI tak snadno nenahradí,“ upozornil Procházka.
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Zavádění umělé inteligence do kvalifikovaných a dobře placených profesí může narušit ekonomickou a sociální rovnováhu zejména v zemích, které se silně opírají o zdanění práce. Automatizace by na jedné straně snížila daňové příjmy, na druhé zvýšila veřejné výdaje spojené s nezaměstnaností, uvádí analýza.