Pražská ulice Pařížská znovu potvrdila svou pověst nejexkluzivnější obchodní adresy v Česku. V aktuálním vydání celosvětového žebříčku Main Streets Across the World 2025, který sleduje nejdražší nákupní ulice podle výše nájemného, obsadila 19. místo a proti loňsku si polepšila.
Roční nájemné 2 820 eur za metr čtvereční (68 131 Kč) ji drží mezi světovými elitami, vedle ulic, kde luxusní značky tvoří základ globálního retailu. A i když se její nájemné letos nezvyšovalo, její atraktivita dál roste. A stává se stále živější a atraktivnější luxusní destinací.

V roce 2025 zde otevřely první pobočky například Max Mara, Pasquale Bruni, Grenardi nebo Damiani. A do konce roku přibude i Ermanno Scervino.

Další impuls přišel otevřením hotelu Fairmont Golden Prague a nové multifunkční budovy Pařížská 25. Ty dohromady přinesly nové obchody, restaurace, wellness i kvalitní veřejný prostor. Díky tomu se plocha určená pro retail a volnočasové aktivity rozšířila o deset procent

„Pařížská ulice je již dlouhodobě vstupní branou pro luxusní značky do regionu střední a východní Evropy. Každý rok zde otevírají nové obchody světové značky, což potvrzuje její výjimečné postavení,“ říká Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield.

Kromě Pařížské patří mezi nejdražší lokality i Na Příkopě a dolní část Václavského náměstí zde se nájmy pohybují kolem 220 eur za metr čtvereční (5 310 Kč).

Mimo Prahu je nejdražší lokalitou centrum Brna, a to ulice Česká, Masarykova a náměstí Svobody, kde se nájemné pohybuje kolem 75 eur za metr čtvereční (1 810 Kč).

New Bond Street kraluje světu

Letos nejdražší ulicí světa je londýnská New Bond Street, kde se nájmy vyšplhaly na 20 482 eur za metr čtvereční (494 845 Kč). Sesadila tak loňského lídra, milánskou Via Montenapoleone a newyorskou Upper Fifth Avenue. Ty se umístily na druhé a třetí příčce.

Globálně nájemné rostlo v 58 procentech sledovaných ulic, trend tak jasně ukazuje, že špičkové nákupní lokality jsou opět v kurzu a poptávka po prémiových prostorech je stále silná po celém světě.

Evropa letos zaznamenala průměrný růst nájemného o čtyři procenta, přičemž Londýn a Budapešť patřily mezi nejvýraznější tahouny. V Londýně vzrostlo nájemné na New Bond Street o 22 procent, zatímco Fashion Street v Budapešti zaznamenala dokonce 33procentní nárůst.

Žebříček nejdražších ulic
PořadíUlicecena v Kč (m2)navýšení
1New Bond Street, Londýn494 84522 %
2Via Montenapoleone, Milán483 2000 %
3Upper Fifth Avenue (49th to 60th Sts), New York443 5530 %
4Tsim Sha Tsui (main street shops), Hong Kong335 993-6 %
5Avenue des Champs Élysées, Paříž302 4590 %
6Ginza, Tokio278 75810 %
7Bahnhofstrasse, Curych232 9990 %
8Pitt Street Mall, Sydney176 2234 %
9Myeongdong, Soul144 8881 %
10Kohlmarkt, Vídeň133 3632 %
18Grafton Street, Dublin73 0600 %
19Pařížská, Praha68 1314 %
20P.C. Hooftstraat, Amsterdam67 6480 %
Zdroj: Cushman & Wakefield

