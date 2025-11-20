Roční nájemné 2 820 eur za metr čtvereční (68 131 Kč) ji drží mezi světovými elitami, vedle ulic, kde luxusní značky tvoří základ globálního retailu. A i když se její nájemné letos nezvyšovalo, její atraktivita dál roste. A stává se stále živější a atraktivnější luxusní destinací.
V roce 2025 zde otevřely první pobočky například Max Mara, Pasquale Bruni, Grenardi nebo Damiani. A do konce roku přibude i Ermanno Scervino.
|
Adresa luxusu se rozrůstá. Pařížská ulice láká zákazníky na pět nových značek
Další impuls přišel otevřením hotelu Fairmont Golden Prague a nové multifunkční budovy Pařížská 25. Ty dohromady přinesly nové obchody, restaurace, wellness i kvalitní veřejný prostor. Díky tomu se plocha určená pro retail a volnočasové aktivity rozšířila o deset procent
„Pařížská ulice je již dlouhodobě vstupní branou pro luxusní značky do regionu střední a východní Evropy. Každý rok zde otevírají nové obchody světové značky, což potvrzuje její výjimečné postavení,“ říká Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield.
Kromě Pařížské patří mezi nejdražší lokality i Na Příkopě a dolní část Václavského náměstí zde se nájmy pohybují kolem 220 eur za metr čtvereční (5 310 Kč).
Mimo Prahu je nejdražší lokalitou centrum Brna, a to ulice Česká, Masarykova a náměstí Svobody, kde se nájemné pohybuje kolem 75 eur za metr čtvereční (1 810 Kč).
New Bond Street kraluje světu
Letos nejdražší ulicí světa je londýnská New Bond Street, kde se nájmy vyšplhaly na 20 482 eur za metr čtvereční (494 845 Kč). Sesadila tak loňského lídra, milánskou Via Montenapoleone a newyorskou Upper Fifth Avenue. Ty se umístily na druhé a třetí příčce.
Globálně nájemné rostlo v 58 procentech sledovaných ulic, trend tak jasně ukazuje, že špičkové nákupní lokality jsou opět v kurzu a poptávka po prémiových prostorech je stále silná po celém světě.
Evropa letos zaznamenala průměrný růst nájemného o čtyři procenta, přičemž Londýn a Budapešť patřily mezi nejvýraznější tahouny. V Londýně vzrostlo nájemné na New Bond Street o 22 procent, zatímco Fashion Street v Budapešti zaznamenala dokonce 33procentní nárůst.
|Pořadí
|Ulice
|cena v Kč (m2)
|navýšení
|1
|New Bond Street, Londýn
|494 845
|22 %
|2
|Via Montenapoleone, Milán
|483 200
|0 %
|3
|Upper Fifth Avenue (49th to 60th Sts), New York
|443 553
|0 %
|4
|Tsim Sha Tsui (main street shops), Hong Kong
|335 993
|-6 %
|5
|Avenue des Champs Élysées, Paříž
|302 459
|0 %
|6
|Ginza, Tokio
|278 758
|10 %
|7
|Bahnhofstrasse, Curych
|232 999
|0 %
|8
|Pitt Street Mall, Sydney
|176 223
|4 %
|9
|Myeongdong, Soul
|144 888
|1 %
|10
|Kohlmarkt, Vídeň
|133 363
|2 %
|…
|18
|Grafton Street, Dublin
|73 060
|0 %
|19
|Pařížská, Praha
|68 131
|4 %
|20
|P.C. Hooftstraat, Amsterdam
|67 648
|0 %
|Zdroj: Cushman & Wakefield