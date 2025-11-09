Ukrajinci odvedli na daních v Česku přes osm miliard. Dvakrát víc, než stojí pomoc

Ukrajinští uprchlíci žijící v České republice zaplatili ve třetím čtvrtletí letošního roku na odvodech a daních 8,2 miliardy korun, více než dvojnásobek částky, kterou český stát vynaložil na jejich pomoc.
Ministerstvo a práce a sociálních věcí (MPSV) v neděli oznámilo, že výdaje spojené s podporou lidí s dočasnou ochranou činily v tomto období 3,9 miliardy korun, a rozpočet tak byl v plusu 4,3 miliardy korun.

Pokračuje tak trend rostoucích příjmů od uprchlíků a klesajících výdajů na jejich dávky, konstatovalo ministerstvo.

Příjmy od ukrajinských běženců, kteří odešli ze své země po ruské agresi v únoru 2022, začaly převyšovat výdaje od třetího čtvrtletí roku 2023. Od té doby rozdíl mezi oběma částkami narůstá.

„Ukrajinci, kteří u nás našli útočiště, jsou dnes pevnou součástí pracovního trhu. Většina z nich pracuje, odvádí daně i pojistné, a podílí se tak na financování našeho sociálního systému. Přitom nemají nárok na mnoho podpor, které běžně čerpají čeští občané. To vše ukazuje, že jejich přínos pro naši ekonomiku je zcela jednoznačný,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka.

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

Bilance státního rozpočtu spojená s příjmy a výdaji na uprchlíky z Ukrajiny se v minulém roce poprvé dostala do kladných čísel. Za rok 2023 činil schodek 2,6 miliardy korun, zatímco v roce 2024 již rozpočet vykázal přebytek 9,7 miliardy Kč. Letos dosahuje po třech čtvrtletích přebytek 11,7 miliardy korun, doplnilo MPSV.

Za růstem příjmů stojí především rostoucí zaměstnanost lidí s dočasnou ochranou, kteří odvádějí daně i pojistné stejně jako čeští občané. Největší část příjmů tvoří sociální a zdravotní pojištění. Další příjmy pocházejí z DPH, daní z příjmů fyzických a právnických osob i ze spotřebních daní. Naopak pokles výdajů podle ministerstva odráží klesající počet lidí závislých na přímé humanitární pomoci a rostoucí ekonomickou soběstačnost uprchlíků, kteří se stále více zapojují do pracovního trhu a běžného života v České republice.

Uprchlíci z Ukrajiny mohou v Česku zůstat i dva roky po válce, říká Rakušan

Česko nadále poskytuje humanitární dávku těm, kteří si vlastními silami zajistit obživu nemohou, tedy hlavně dětem, seniorům nebo zdravotně postiženým. Dvě třetiny všech příjemců tvoří tyto zranitelné skupiny. „Počet příjemců humanitární dávky přitom dlouhodobě klesá - zatímco v dubnu 2022 ji pobíralo přes 234 tisíc, v září 2025 už jen 83 tisíc,“ konstatovalo ministerstvo.

Někteří politici rodící se vládní koalice, zejména z SPD, poskytovanou pomoc Ukrajincům kritizují a mluví o nutnosti přístup k uprchlíkům změnit. Jurečka ale poukázal na to, že pomáhat lidem, kteří museli opustit své domovy kvůli válce, je nejen morálně správné, ale i ekonomicky rozumné. „Ukrajinci jsou pracovití, kulturně nám blízcí a pomáhají udržet v chodu profese, o které je mezi Čechy dlouhodobě malý zájem,“ dodal.

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

8. listopadu 2025

Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností těchto potravinových trendů se však skrývá zásadní dopad na životní prostředí a místní producenty,...

8. listopadu 2025  8:33

