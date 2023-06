Balíky na Ukrajinu dostupněji. Nova Post otevřela v Česku svou pobočku

Nová pošta je velkou servisní společností, která kromě služeb doručováním balíků poskytuje rovněž finanční služby. Od počátku války na Ukrajině expandovala do evropských států a má již 19 poboček v Moldavsku, 31 v Polsku a dvě v Litvě. Otevřela také první pobočku v Německu. V současnosti zaměstnává asi 42 tisíc zaměstnanců.

Do roku 2025 chce otevřít 200 poboček ve třiceti evropských zemích. Podle spolumajitele firmy Vjačeslava Klymova míří tam, kde jsou Ukrajinci. „Prvním kritériem je počet Ukrajinců v daném státě. Proto jsme jako první expandovali do Moldavska, po kterém následovalo Polsko,“ uvedl Klymov. Jaké další země budou následovat, bude podle něj záležet na situaci v jednotlivých státech.

Podle společnosti v Česku momentálně žije přibližně 750 tisíc Ukrajinců, a tak byla česká expanze na místě. Svou první pobočku tak Nová pošta otevírá v Praze Krči a během týdne otevře další pobočku v Praze na Florenci.

„To je pouze začátek, protože budeme postupně otevírat další pobočky a pevně věřím, že každý Ukrajinec, který zde žije bude blíž svému domovu,“ řekl na tiskové konferenci Klymov.

Zatím jen na Ukrajinu

Podle Volodymyra Sterenčuka, CEO české pobočky, bude zatím fungovat pouze posílání balíků a dokumentů mezi Českou republikou a Ukrajinou. Ve druhé fázi chce společnost zahájit doručování balíků a dokumentů do ostatních evropských poboček, dále pak umožnit doručování po celém světě skrze dceřinou firmu Nova Post Global.

Náklady na doručení na doručení dokumentu činí 250 korun, balík do dvou kilogramů za 300 korun, do deseti kilogramů za 450 korun, do 30 kilogramů pak zaplatí zákazník 750 korun. Je možné zaslat balík do jedné tuny, přičemž se platí za každý kilogram 25 korun. Doba dodání je podle společnosti od pěti dní.

Společnost dále uvedla, že by ráda spolupracovala také s partnery na úrovni e-commerce a své služby nabízela také e-shopům, kde by si zákazník mohl zvolit doručování prostřednictvím Nové pošty.

„Máme odborné znalosti v oblasti rychlosti dodání, dlouholeté zkušenosti v oblasti přeshraničních zásilkových služeb a nejnovější vybavení, které naším zákazníkům nabízíme. Do České republiky vám doručíme jakékoli zboží z celého světa v nejkratším možném čase a usnadníme také vstup českým firmám na ukrajinský spotřebitelský trh, kde na ně čeká více než třicet milionů zákazníků,“ říká Vjačeslav Klymov, spolumajitel skupiny Nova Post.

Nova Post (Nová pošta) Skupina se skládá z ukrajinských i mezinárodních společností, mezi něž patří Nova Post na Ukrajině, celostátní doručovací společnost, NovaPay, finanční společnost, která poskytuje finanční služby.

Nova Post Global provozuje přeshraniční služby.

Nova Post v Moldavsku, lídr na trhu expresního doručování v Moldavsku.

Nova Post v Polsku, která poskytuje doručovací služby z Polska na Ukrajinu a zpět.

Nova Post v Litvě, poštovní operátor v Litvě, který poskytuje rychlé a spolehlivé doručování balíků a nákladů z Litvy na Ukrajinu a zpět.

Nova Post v Česku, která poskytuje doručovací služby z České republiky na Ukrajinu a zpět.

Supernova Airlines, která byla založena 1. října 2021 pro mezinárodní přepravu balíků a nákladů, aby zákazníkům zaručila vysokou rychlost doručení ze zahraničí.

Nova Post je skupina společností, která poskytuje zákazníkům celou řadu logistických a souvisejících služeb pro život a podnikání na Ukrajině i v zahraničí.

Skupina patří mezi TOP 20 největších plátců daní a funguje v souladu se všemi ukrajinskými právními předpisy. V roce 2022 skupina odvedla do ukrajinského rozpočtu na daních a poplatcích 4,3 miliardy korun.