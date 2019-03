Kuřecí steak z Ukrajiny na českém menu. Dovoz drůbežího z východu roste

V roce 2014, kdy Evropský parlament opatření na pomoc ukrajinské ekonomice schválil, bylo do Česka z Ukrajiny dovezeno 10 tun drůbežího v hodnotě 712 tisíc korun. O čtyři roky později činil dovoz 2,2 tisíc tun za 198,4 milionu korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

„Na Ukrajině jsou nižší náklady na výrobu a lidskou práci. Navíc zemědělské produkty jsou jedním z vývozních artiklů země,“ uvádí František Mates, ředitel Sdružení drůbežářských podniků. Trend potvrzuje i tisková mluvčí velkoobchodní sítě Makro. Ukrajinské kuřecí začal řetězec prodávat na podzim loňského roku, v současnosti se na nabídce drůbežího podílí zhruba z 20 procent.



Maso pro velkobochod

V maloobchodních chladících boxech na drůbeží z Ukrajiny zákazníci prozatím moc nenarazí. „Pokud jde o Ukrajinu, žádné dodávky masa pro Globus neprobíhají, ani v čerstvé, ani mražené úpravě. Pokud by se někdy jednalo o zahraničního dodavatele, pak by jedním z velmi podstatných kritérií bylo mimo jiné i členství země v Evropské unii,“ řekla Rita Gabrielová za Globus. Podobně zní odpovědi i dalších řetězců. „Můžeme potvrdit, že jsme dostali nabídku na kuřecí z Ukrajiny. Zatím neplánujeme, že bychom ho odebírali,“ uvedl mluvčí Tesco Václav Koukolíček.

Podle expertů oslovených iDNES.cz tak ukrajinské kuřecí nejspíš končí ve velkoprodejích. „Nevím, v jaké formě drůbeží maso z Ukrajiny do Česka jde. Třeba se maso u nás jen balí a vyváží dál. V tom případě už nemusí být značené jako Ukrajina. Na druhou stranu je dost možné, že končí v restauracích, které odebírají od velkoobchodů. Mohou ho na zpracování používat i řezníci,“ odpověděl na dotaz agrární analytik Petr Havel.

Ukrajina loni na seznamu předběhla Brazílii, která ještě v roce 2015 zaujímala druhé místo, hned za Polskem, z kterého loňský rok do Česka dorazilo 75 tisíc tun v hodnotě 3,7 miliardy korun. „Co se dovozu drůbežího masa týče, Ukrajina je sice významná, ale Polsko je naprosto rozhodující,“ doplňuje Mates.



Odkud se loni dovezlo nejvíce drůbežího 1. Polsko - 3,7 miliardy korun 2. Maďarsko - 731,3 milionu korun 3. Německo - 461,7 milionu korun 4. Slovensko - 272,4 milionu korun 5. Ukrajina - 198,4 milionu korun Zdroj: ČSÚ

Dohoda o přidružení byla jako nástroj sbližování Ukrajiny a EU uzavřena v červenci 2017. Rozsáhlý program na podporu Ukrajiny v obtížné hospodářské situaci však zahájila EU již v roce 2014, kdy jedním z kroků bylo jednostranné odstranění cel.

Obchodní opatření se týká více než 80 procent vyvážených zemědělských výrobků z Ukrajiny. Ve snaze chránit zájmy výrobců v Evropské unii je však omezeno množství výrobků, které lze do EU dovážet bezcelně. „Evropská unie bude mít právo opět zavést cla v případě, že by objem dovážených výrobků z Ukrajiny způsobil – anebo by hrozilo, že by mohl způsobit – závažné potíže výrobcům daných produktů v EU,“ píše na svém webu Evropský parlament.