Získat hypotéku na investiční byt bude těžší. ČNB doporučuje zpřísnění

Autor:
  16:10
Česká národní banka vydala doporučení, aby poskytovatelé hypoték zpřísnili podmínky pro hypotéky, jejichž cílem je pořízení investiční nemovitosti. V praxi by tak tito žadatelé na hypotéku potřebovali mít více vlastních zdrojů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Centrální banka tak rozhodla na svém čtvrtečním jednání. Pro hypotéky na pořízení vlastního bydlení ukazatele zůstávají beze změny – to znamená, že LTV je na úrovni 80 procent (pro žadatele do 36 let na 90 procent) a DTI je vypnuté.

Pro investiční hypotéky banka nově poskytovatelům doporučuje, aby pro ně nastavili LTV ve výši 70 procent a DTI ve výši 7. Doporučení bude platit od 1. dubna 2026.

Ceny bydlení se blíží vrcholu z roku 2022. Nejvíce zdražují rodinné domy

Pokud se tímto doporučením banky budou řídit, žadateli o úvěr na investiční byt budou moci půjčit maximálně 70 procent z ceny nemovitosti. Z vlastních zdrojů tak bude muset zaplatit minimálně 30 procent.

DTI značí poměr celkového dluhu žadatele k jeho čistému ročnímu příjmu. Sleduje, jaký je celkový dluh člověka v násobcích jeho ročního příjmu. Maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku na investiční nemovitost vůči jeho ročnímu příjmu by tak měla být nanejvýš sedminásobná.

„Investiční nemovitosti je taková, kdy deklarovaný příjem z pronájmu bude potřeba k prověření úvěruschopnosti žadatele. Zároveň půjde o hypotéku na třetí a další nemovitost,“ vysvětlil Jakub Seidler, člen rady České národní banky.

Doporučení se bude týkat až nově sjednaných hypoték. „Je zde tolerance, aby banky mohly dokončit obchody,“ uvedl Seidler.

Je to prevence

„Instituce budou mít doporučeno, aby na tento typ hypoték vztahovali přísnější pravidla. Je to prevence před některými riziky, které na trhu jsou. Bude to ale ovlivňovat jen malou část hypotečního trhu. Je to prevence, abychom nemuseli některé další ukazatele zapínat plošně,“ vysvětlil Seidler.

Ve vlastním s pomocí rodičů, nebo prací v IT. Jak dnes mladí hledají bydlení

Důvodem zpřísnění je velká aktivita na hypotečním trhu. „Aktivita překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter,“ popsal Seidler.

„Hypoteční úvěry na investiční nemovitosti se chovají jinak. U těchto hypoték jsou poskytovatelé v případě poklesu cen na trhu ve větší ztrátě,“ dodal Seidler. Dotknout by se to podle něj mělo méně než deseti procent nových hypoték.

Objem hypoték za leden až září už se blíží rekordnímu roku 2021. Je to ale dáno i tím, že se zvyšuje průměrná výše hypotéky kvůli vyšším cenám.

Průměrný příjem žadatele o hypotéku činí už téměř 96 tisíc korun. „O hypotéky tedy žádají domácnosti s nadprůměrnými příjmy,“ uzavřel Jakub Seidler, člen rady České národní banky.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Získat hypotéku na investiční byt bude těžší. ČNB doporučuje zpřísnění

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala doporučení, aby poskytovatelé hypoték zpřísnili podmínky pro hypotéky, jejichž cílem je pořízení investiční nemovitosti. V praxi by tak tito žadatelé na hypotéku...

27. listopadu 2025  16:10

Úřady před Vánocemi varují před triky obchodníků. Spustily kontroly i nový kvíz

Ilustrační snímek

Blíží se vrchol nákupní sezony. Zákazníci nakupují díky slevám Black Friday, obchodníci mají připravené také vánoční nabídky. S nimi ale přichází také lákavé nabídky a úvěry, u kterých by měli být...

27. listopadu 2025

Šestice Přátel míří do McDonald’s. Limitované menu láká na figurky a nostalgii

F.R.I.E.N.D.S. meal

McDonald’s od středy uvádí ve všech tuzemských restauracích speciální limitovanou nabídku menu s motivy amerického seriálu Přátelé. Její součástí je kolekce figurek s jeho oblíbenými postavami....

27. listopadu 2025  15:44

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je...

Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.

27. listopadu 2025  14:11

Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...

27. listopadu 2025  13:38

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

27. listopadu 2025  11:11

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  27. 11. 11:01

Optimismus českých firem roste. Do doby před pandemií má ale daleko

ilustrační snímek

Optimismus firem pozvolna roste, změřil pravidelný Index očekávání firem ČSOB. Aktuálně je index na hodnotě 7,1, před půl rokem to bylo 5,6. Škála indexu je velmi široká od -100 až do +100. Do...

27. listopadu 2025  10:28

Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok

ilustrační snímek

Zpoplatněné SIPO je pro mnohé přežitek. Jak ho ale správně zrušit a přejít na levnější bankovní inkaso? Přinášíme podrobný návod, jak SIPO ukončit, co zařídit u dodavatelů služeb a jak správně...

27. listopadu 2025

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Ekonomická závislost na Německu klesá. Hospodářství dál poroste, říká prognóza

Ilustrační snímek

Česká bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky z 2,1 na 2,5 procenta. Ekonomové mezi důvody zařadili zejména lepší výkon tuzemského exportu či výraznější vládní spotřebu. Pro...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.