Centrální banka tak rozhodla na svém čtvrtečním jednání. Pro hypotéky na pořízení vlastního bydlení ukazatele zůstávají beze změny – to znamená, že LTV je na úrovni 80 procent (pro žadatele do 36 let na 90 procent) a DTI je vypnuté.
Pro investiční hypotéky banka nově poskytovatelům doporučuje, aby pro ně nastavili LTV ve výši 70 procent a DTI ve výši 7. Doporučení bude platit od 1. dubna 2026.
Pokud se tímto doporučením banky budou řídit, žadateli o úvěr na investiční byt budou moci půjčit maximálně 70 procent z ceny nemovitosti. Z vlastních zdrojů tak bude muset zaplatit minimálně 30 procent.
DTI značí poměr celkového dluhu žadatele k jeho čistému ročnímu příjmu. Sleduje, jaký je celkový dluh člověka v násobcích jeho ročního příjmu. Maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku na investiční nemovitost vůči jeho ročnímu příjmu by tak měla být nanejvýš sedminásobná.
„Investiční nemovitosti je taková, kdy deklarovaný příjem z pronájmu bude potřeba k prověření úvěruschopnosti žadatele. Zároveň půjde o hypotéku na třetí a další nemovitost,“ vysvětlil Jakub Seidler, člen rady České národní banky.
Doporučení se bude týkat až nově sjednaných hypoték. „Je zde tolerance, aby banky mohly dokončit obchody,“ uvedl Seidler.
Je to prevence
„Instituce budou mít doporučeno, aby na tento typ hypoték vztahovali přísnější pravidla. Je to prevence před některými riziky, které na trhu jsou. Bude to ale ovlivňovat jen malou část hypotečního trhu. Je to prevence, abychom nemuseli některé další ukazatele zapínat plošně,“ vysvětlil Seidler.
Důvodem zpřísnění je velká aktivita na hypotečním trhu. „Aktivita překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter,“ popsal Seidler.
„Hypoteční úvěry na investiční nemovitosti se chovají jinak. U těchto hypoték jsou poskytovatelé v případě poklesu cen na trhu ve větší ztrátě,“ dodal Seidler. Dotknout by se to podle něj mělo méně než deseti procent nových hypoték.
Objem hypoték za leden až září už se blíží rekordnímu roku 2021. Je to ale dáno i tím, že se zvyšuje průměrná výše hypotéky kvůli vyšším cenám.
Průměrný příjem žadatele o hypotéku činí už téměř 96 tisíc korun. „O hypotéky tedy žádají domácnosti s nadprůměrnými příjmy,“ uzavřel Jakub Seidler, člen rady České národní banky.