Pálení uhlí v elektrárnách skončí v roce 2038, rozhodla komise

„Uhelná komuse rozhodla, že tím rokem, který doporučí vládě bude rok 2038. Tento rok bude znamenat to, že budeme investovat do nových zdrojů, dekarbonizace a ústupu od uhlí celkem 355 miliard korun až do roku 2050,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání komise ministr průmyslu karel Havlíček.

Podle něj se takto do roku 2050 podaří dosáhnout snížení emisí CO 2 o 138 milionů tun.

Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2038, 2033 a 2043. Nakonec se rozhodla pro střední termín. Podle Havlíčka po něj hlasovalo patnást z devatenácti členů komise, dva byli proti, dva se zdrželi.

Ministr jména neuvedl, organizace Greenpeace však následně ve svém porhlášení zveřejnila, že proti usnesení hlasovali zástupci ekologických organizací Jiří Koželouh a Jan Rovenský, zdržel se zástupce ministerstva práce a sociálních věcí a také ministr Richard Brabec.

Hlavní roli při rozhodování hrálo, v jaké míře bude možné uhelné zdroje nahradit, aby Česko zůstalo energeticky soběstačné. Nyní z uhlí pochází zhruba 40 procent vyrobené elektřiny a také významná část tepla.

Komise zároveň schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Komise zmínila dostavbu nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšnou transformaci teplárenství. Vláda by také měla minimálně každých pět let provádět přezkum rozhodnutí v závislosti na vnějších faktorech.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Předsedají jí ministr průmyslu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. Mezi devatenásti členy jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové.

Je to facka do tváře, vzkazují ekologické organizace

Ekologické organizace prosazovaly dřívější ukončení těžby, několik desítek lidí kvůli tomu před verdiktem komise i demonstrovalo před vládou. Ministr Havlíček kvůli výhružkám spojeným s rozhodnutím dostal dokonce ochranku.

Jedna z nejvýzamnějších ekologických organizací v České republice, Hnutí Duha, se k výslednému scénáři konce využívání uhlí v roce 2038 staví negativně. „Jde o příliš pozdní termín. Prognózy ukazují, že využívání uhlí bude po roce 2033 již neekonomické,“ uvedl pro iDNES.cz Aleš Miklík z Hnutí Duha.

Podobný názor hájí i další ekologické organizace. “Rozhodnutí Uhelné komise je fackou do tváře všem lidem, na které v České republice v posledních letech dopadá sucho, vlny veder či povodně. Rozhodnutí

neakceptujeme a budeme nadále dělat vše pro to, aby uhelné elektrárny

jako jsou Počerady nebo Chvaletice brzy přestaly ničit vzduch i klima na

planetě. Tohle není konec, ale nový začátek,” řekla členka hnutí Limity

jsme my Marika Volfová.

“Rozhodnutí komise je selhání ministra Brabce, který neudělal dost pro to, aby komise rozhodla dříve a nechal tak volné ruce ministru Havlíčkovi v lobbování za zájmy fosilního průmyslu. Je to zrada mezinárodních úmluv o ochraně klimatu i veškerých ambicí, ke kterým se Česko zavázalo. Především je to ale zrada mladé generace, která volá po záchraně svojí budoucnost a jejíž hlas nebyl vyslyšen, řekl Petr Doubravský z hnutí Fridays For Future.