Ekonomické aspekty provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice nad rámec licence nyní posoudí Energetický regulační úřad (ERÚ).
Dopady odstavení elektráren na bezpečný provoz české elektrizační sítě ČEPS hodnotil pro rok 2027, a to ve třech oblastech. Analyzoval zdrojovou přiměřenost, dostupnost služeb výkonové rovnováhy a také tzv. systémovou přiměřenost. Z prvních dvou vyplynulo, že i po odstavení zdrojů Sev.en bude mít Česko dostatek elektřiny i kapacit pro stabilizaci frekvence a zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, uvádí ČEPS ve zprávě.
„Se stanoviskem vydaným ČEPS se nejprve musíme podrobně seznámit, protože jsme do dnešního dne neznali výsledky ani jak k těmto výsledkům zpracovatel došel,“ sdělila pro iDNES.CZ Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en. „Zatím se proto nebudeme k závěrům ČEPS nijak vyjadřovat,“ dodala.
Proč právě dva bloky Chvaletic?
Analýza ČEPS poukázala na to, že elektrárna Chvaletice má v současnosti nezastupitelnou úlohu v oblasti regulace napětí a jalového výkonu, řízení elektrických toků a obnovy soustavy po blackoutu.
Jalový výkon
Jalový výkon je část elektrického výkonu, která se nevyužívá k vykonávání užitečné práce – není přímo využitelná. Přesto je jalový výkon nezbytný pro fungování mnoha elektrických zařízení.
„Pro udržení systémové přiměřenosti je proto nezbytné dočasně zachovat dva bloky této elektrárny do doby realizace navazujících opatření. Jedním z nich je přestavba jednoho z chvaletických bloků na tzv. synchronní kompenzátor, který umožňuje odebírat jalový výkon,“ vysvětlil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.
Chvaletice mají celkem čtyři bloky (každý zhruba 205 MW) a scénář, že zůstane v provozu polovina elektrárny, dává podle odborníků technický i logistický smysl. Dva bloky (asi 400 MW) stačí k tomu, aby fungovaly jako tzv. podpůrné služby pro případ výpadku jiného zdroje, aniž by stát musel dotovat obří a neekonomický výkon celé elektrárny.
Chvaletice navíc leží u Pardubic, což je z pohledu stability sítě kritičtější oblast než severní Čechy, kde je zdrojů více. Udržení části provozu umožní také zachovat klíčové zaměstnance a technické know-how pro případ, že by se situace v Evropě zhoršila.
Problémy po odstavení
Elektrárna Počerady je sice největší, má pět bloků, což je dohromady přes 1 000 MW, ale její odstavení se jeví levnější. V areálu Počerad stojí moderní paroplynový cyklus ČEZ, který může část výkonu nahradit.
Podle analýzy systémové přiměřenosti by odstavení všech hodnocených zdrojů Sev.en nepředstavovalo riziko z hlediska zkratových výkonů či setrvačnosti soustavy. Úplné odstavení Chvaletic by však v některých provozních stavech mohlo způsobit problémy s regulací napětí v severní části přenosové soustavy, zvýšit riziko přetížení některých vedení a omezit schopnost obnovit soustavu v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.
Modelování ukázalo, že po úplném odstavení Chvaletic by v přenosové soustavě mohlo docházet k přepětí, a to zejména v okolí rozvodny Týnec, uvádí ČEPS. Napětí by v některých případech mohlo dosáhnout až 427 kV, což překračuje limit stanovený evropským nařízením SOGL. Při plánovaných odstávkách vedení nebo zdrojů by navíc hrozilo přetížení řady vedení 400 kV v severních Čechách. V některých scénářích tak nebylo možné splnit bezpečnostní kritérium N-1.
Elektrárna Chvaletice je zároveň jako tzv. blok obnovy soustavy schopna obnovit svůj provoz podáním napětí z blackstartového zdroje (přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně), vytvořit tzv. ostrovní provoz a podat napětí dalším elektrárnám, které samy start ze tmy neumějí. Dále lze takový zdroj využít pro obnovu napájení klíčové spotřeby v distribučních soustavách. To je zásadní v situaci, kdy by došlo k rozsáhlému výpadku dodávek elektřiny a velká část přenosové soustavy by byla bez napětí.
Elektřiny bude dostatek, potvrdila analýza
Analýza ČEPS dále uvádí, že i po odstavení Chvaletic, Počerad a Kladna bude mít česká energetika dostatek výrobních zdrojů i dovozních kapacit k pokrytí spotřeby elektřiny, aniž by se porušila norma spolehlivosti dodávek.
Experti ve sledovaném roce 2027 v žádném ze zvažovaných scénářů neidentifikovali hodiny, ve kterých by elektřina chyběla. Pozitivně vyšla i analýza služeb výkonové rovnováhy, které ČEPS využívá k udržení stability frekvence a dostatečného výkonu v elektrizační soustavě. I po odstavení zdrojů Sev.en zůstane kapacita regulačního výkonu dostatečná.
ČEPS rovněž navrhuje několik technických a investičních opatření, která mohou v budoucnu umožnit úplné odstavení výrobní části elektrárny Chvaletice. Kromě již zmíněné přestavby jednoho bloku elektrárny ve Chvaleticích na synchronní kompenzátor k nim patří instalace nových kompenzačních prvků (tlumivek), posílení tras 400 kV v severních Čechách a ověření nových blackstartových tras v provozní praxi.
Tato opatření však vyžadují investice, mezinárodní koordinaci, technické přípravy a testování. Do jejich realizace je podle ČEPS nutné zajistit alespoň minimální rozsah výroby ve Chvaleticích.
Konečné rozhodnutí teprve padne
ČEPS zdůrazňuje, že předmětem jeho hodnocení nebyly ekonomické ani cenové dopady ukončení provozu výrobny elektřiny. „Zpráva se nezabývala dopady na ceny silové elektřiny, náklady služeb výkonové rovnováhy ani širšími ekonomickými důsledky odstavení daného zdroje. Nehodnotila rovněž ekonomickou rentabilitu ani ekonomickou výhodnost jeho dalšího provozu, neboť tyto otázky nespadají do rozsahu vyhodnocení podle § 34 energetického zákona,“ uvádí společnost v tiskové zprávě.
Zpracované vyhodnocení dopadů nyní podle zákona směřuje na ministerstvo průmyslu a obchodu, ERÚ a provozovatele zdrojů. ČEPS dále předala ERÚ a provozovateli zdrojů také návrh technických podmínek a rozsahu provozu ve formě návrhu smlouvy o službě poskytnutí výkonu. Konečné rozhodnutí o dalším provozu elektráren včetně ekonomických aspektů nyní náleží ERÚ.