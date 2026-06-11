S čerstvými šťávami až k miliardě. UGO roste se zájmem o zdravé jídlo

„Zatímco v roce 2019 dosáhl obrat UGO 700 milionů korun, v roce 2025 se přiblížil hranici jedné miliardy korun. A pro letošní rok očekáváme obrat ve výši 1,2 miliardy korun. Dlouhodobě rostoucí zájem o čerstvé stravování se nám odráží také v prodejích. Za dobu naší existence jsme uskutečnili desítky milionů transakcí a prodali více než 8,8 milionu produktů,“ uvedl zakladatel značky Marek Farník.
Firma dnes provozuje 63 Freshbarů a Salaterií v Česku a na Slovensku. 15 procent obratu připadá podle společnosti na retailové produkty a PET portfolio.
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Letos otevřela nové Salaterie ve čtyřech pražských obchodních centrech, a to v NC Fénix, OC Europark, Metropoli Zličín a v OC Letňany. Další čtyři pobočky chce ještě letos přidat.
„Očekáváme, že nové provozovny v pražských obchodních centrech ročně obslouží vysoké desítky až stovky tisíc zákazníků. Část z nich otevíráme ve spolupráci s našimi franšízovými partnery, mezi které patří například společnost Lagardere,“ uvedl development director UGO Lukáš Prauss.
Z malé prodejny ke Kofole
UGO vzniklo v roce 2005. První provozovnu otevřelo o rok později v ostravském obchodním centru Futurum. Zakladatelé Marek a Katka Farníkovi se pro koncept inspirovali v Austrálii.
„Na počátku bylo nejtěžší přesvědčit pronajímatele a vlastně i celé okolí, že to bude fungovat. Tenkrát jsme byli s Katkou jedinými zaměstnanci. Makali jsme od rána do večera. Byla to dřina, ale vlastní zkušenost z reálného provozu byla k nezaplacení,“ uvedl Farník.
Postupně firma otevřela další pobočky v Plzni, Mladé Boleslavi a Praze. V roce 2010 vstoupila také na slovenský trh, kde otevřela první Freshbar v Košicích.
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Důležitým krokem byl rok 2012, kdy do UGO vstoupila Kofola. Firma následně rozšířila výrobu i distribuci. Vedle prodeje ve vlastních provozovnách začala nabízet také balené čerstvé šťávy, ošetřené vysokým tlakem tzv. paskalizací. V roce 2014 pak otevřela první Salaterii a rozšířila nabídku o saláty, polévky a teplá jídla. Zakladatel Marek Farník ve firmě zůstává a dál řídí značku UGO.
Do dalšího rozvoje zapojuje UGO i franšízové partnery. Jedním z nich je Lagardere Travel Retail, se kterým firma otevřela novou pobočku v pražských Letňanech.
„Otevření nové Salaterie UGO v OC Letňany je pro nás přelomovým milníkem. Jde o vůbec první Salaterii z šesti UGO franšíz, kterou otevíráme pod hlavičkou Lagardere Travel Retail. Zároveň je to náš první krok se značkou UGO do klasického obchodního centra mimo naše tradiční zázemí na nádražích a letištích,“ uvedl CEO Lagardere Travel Retail Richard Procházka.
Firma vedle rozšiřování sítě chystá i nový formát provozoven. Zaměřit se chce na koncept Freshbar 3.0, který má být podle společnosti flexibilnější a vhodný i pro další lokality. Rozvíjet chce také B2B služby a mobilní aplikaci. „Chtěl bych, abychom v UGO dál pracovali se stejnou energií a nadšením jako dnes – a jednou třeba možná měli i tisíc provozoven,“ dodal Farník.
Bister se zdravým jídlem je v Česku stále málo
UGO bezesporu před dvaceti lety předběhlo dobu. Zdravé stravování se trendem stalo až v posledních letech. Gastroprovozy na to reagují nabídkou, restaurací a barů se zdravým jídlem je ale v Česku stále málo.
Patří mezi ně i pražský koncept Puzzle Salads. Zaměřuje se na zdravé saláty, bowls a lehká jídla. Oblibu si získal hlavně v kancelářských čtvrtích Prahy. Nabídkou i cenami se podobá UGO.
Nově na trh vstoupil také německý řetězec dean&david, který se zaměřuje taktéž na zdravá jídla, tedy různé poke bowly, saláty a bagety. První pobočku otevřel řetězec v OC Máj v Praze v lednu 2025. Od té doby přidal další dvě pobočky v Praze.