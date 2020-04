Účtenkovka koronavirus nepřežije. Středeční losování je poslední

Záměr zrušit účtenkovou loterii kvůli úsporám oznámila ministryně financí Alena Schillerová v půlce března. „Začnu škrtat ve své kapitole, začnu tím, že zruším účtenkovou loterii, což je úspora teď hned rychlá 65 milionů korun ročně a raději je dám na roušky,“ řekla Schillerová.



Ministerstvo loterii spustilo v říjnu 2017 a zapojilo se do ní zhruba 1,1 milionu lidí. Ti zaregistrovali přes 467 milionů účtenek. Poslední, středeční slosování by se mělo zúčastnit přes 284 000 lidí.

Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 366 000 hráčů s 15,5 milionu zaregistrovaných účtenek. Nejvíce hráčů se do projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478 000.

„Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek za úspěšný projekt. Za úspěch považujeme také minimální pokles počtu hráčů, který je v čase nevyhnutelný u každé loterie či obdobné hry,“ konstatoval Tomáš Weiss z tiskového oddělení MF.



Celkové náklady na loterii činí 207,6 milionu korun. Z toho na výhry ve 30 slosováních bylo rozděleno 162 milionů korun. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 000 korun, třetí 300 000 korun, čtvrtá 200 000 korun a pátá 100 000 korun.



MF si od loterie slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET.



VIDEO: Někteří Účtenkovce úplně propadli. Vybírali koše u pokladen, měnili účty s ostatními: