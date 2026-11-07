Uchazeči posílají životopisy mimo svůj obor. Na vině mohou být i inzeráty

Lidé se při ucházení o zaměstnání neomezují pouze na svůj obor. Většina z uchazečů posílá životopis i na pozice, které jejich současnému pracovní pozici, zkušenostem nebo i profesnímu uplatnění neodpovídají. Potvrzuje to například průzkum Randstad HR Trends.
„Nedostatečnou kvalifikaci kandidátů označuje za zásadní překážku při náboru plných 50 procent zaměstnavatelů a 44 procent firem pak naráží na chybějící či omezenou praxi uchazečů,“ říká Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika. Značná část životopisů, které personalisté obdrží, zkrátka úplně míjí základní požadované parametry.
Důvodem je zčásti nedostatek pracovních nabídek v regionu uchazečů. Vlivem toho mají možnost poslat životopis jen na velmi málo nebo někdy i žádné pracovní pozice, které by jejich zkušenostem a znalostem odpovídaly. Podle průzkumu společnosti JenPráce.cz kvůli tomu zasílá životopisy na neodpovídající pozice přes 36 procent respondentů.
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„Pokud uchazeči ve své lokalitě nebo oboru nemají dostatek vhodných příležitostí, přirozeně rozšiřují okruh pozic, na které reagují,“ říká Michal Španěl, analytik portálů JenPráce.cz a JenFirmy.cz. Pro třetinu uchazečů je problémem i obecně malý počet nabídek v jejich konkrétní profesi.
Stačí pár kliknutí
Částečně je za tímto chováním i snaha rozšířit svůj profesní záběr. Přes 32 procent respondentů totiž uvedlo, že reagují na jiný typ inzerátů proto, že se jim dlouhodobě nedaří najít práci ve svém oboru a chtějí takto zvýšit šanci, že seženou jakoukoli práci.
„Kvůli frustraci začnou uchazeči po určité době slevovat z nároků a zkouší reagovat na jakékoliv nabídky podle hesla ,za zkoušku nic nedám‘,“ poukazuje Jánský. Tomu navíc napomáhá nastavení pracovních portálů, kdy k odeslání životopisu často stačí pár kliknutí. A technologické zjednodušení celého procesu snadno svádí k masovému posílání životopisů bez hlubšího čtení inzerátů.
Pouze velmi malá část uchazečů (7,1 procenta) posílá životopisy mimo svůj obor proto, že chtějí úplně změnit specializaci například po rekvalifikaci. A jen asi tři procenta dotázaných uvedla, že jejich důvodem je například touha po změně, zdravotní důvody nebo věkové omezení.
To potvrzují i zaměstnavatelé. „Na vypsané pozice se nám hlásí i lidé, jejichž odborná způsobilost nebo dosavadní praxe požadavkům dané pozice neodpovídá. Zvlášť patrné je to u manažerských pozic,“ říká Miroslav Matas, ředitel firmy Stezka korunami stromů Krkonoše. Uchazeči dnes totiž dokážou své předchozí pracovní zkušenosti v životopisech poměrně dobře prezentovat, ačkoli v praxi se pak ukáže, že to realitě neodpovídá.
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„Osobně si myslím, že řada těchto lidí touží po větší profesní změně, ale zároveň má obavy opustit své současné zaměstnání. Rozesíláním životopisů si tak možná zkoušejí, zda by se dokázali uplatnit i v úplně jiném oboru,“ myslí si Matas.
Když je nedostatek kandidátů
Tento přístup uchazečů však mohou zaměstnavatelé leckdy chytře využít, byť to neplatí obecně. Hodí se jim hlavně v případech, kdy sami bojují s nedostatkem vhodných kandidátů. „Pro zaměstnavatele to znamená, že mohou oslovit i lidi, kteří sice nepřicházejí z totožného oboru, ale mohou mít motivaci, přenositelné zkušenosti a chuť se zaučit,“ dodává Španěl. Český pracovní trh je tak poměrně flexibilní.
Zaměstnavatelů, kteří postrádají dostatek pracovníků, přitom není málo. „Podle našeho průzkumu Talent Shortage 2026 má potíže s obsazováním pozic 61 procent zaměstnavatelů v Česku,“ uvádí Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. Právě ti tak mohou rozšířit svůj záběr i na kandidáty, kteří mají například zkušenosti z jiného oboru a třeba jen neznají konkrétní firemní systém.
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„Zvlášť pokud má potřebný odborný základ, dokáže se učit a firma počítá se zaškolením. U pozic vyžadujících odborné oprávnění samozřejmě musí splnit podmínky pro jejich výkon,“ dodává Halbrštát.
Špatně napsaný inzerát
Aby ale zaměstnavatelé mohli z této flexibility pracovního trhu těžit, musí věnovat větší pozornost vytváření samotného inzerátu. Někdy totiž inzerát vyznívá tak, že se řada uchazečů mylně domnívá, že daná pozice je pro ně vhodná, například z hlediska odborných zkušeností. Podle průzkumu to pak 35 procent respondentů alespoň zkusí.
„Často reagují proto, že jim inzerát dává smysl a vidí v něm prostor pro své dovednosti, případně mají pocit, že na inzerát se může přihlásit i člověk s omezenými zkušenostmi,“ vysvětluje Španěl. Pokud je napsaný pouze obecně a vágně, zbytečně přispívá k tomu, že se na danou pozici budou hlásit lidé, kteří zaměstnavateli k ničemu nebudou.
„Právě proto je pro firmy důležité psát pracovní nabídky co nejkonkrétněji: jasně popsat náplň práce, požadavky, pracovní dobu, lokalitu i to, pro koho je pozice vhodná,“ myslí si Španěl. A to i když může jít zdánlivě o jasně definovaný název pracovní pozice. „Stejný název pozice dnes může představovat jinou práci než před několika lety,“ zdůrazňuje Halbrštát.
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Technologické změny a transformace ekonomiky mění i požadavky na zaměstnance. Firmy dnes potřebují kombinaci odbornosti, digitálních dovedností, práce s daty a schopnosti řešit problémy, komunikovat a spolupracovat.
Najít hranici mezi inzerátem plným vágních slov a klišé a mezi nerealistickým inzerátem je však náročné. Druhým extrémem je inzerát s nerealistickým seznamem požadavků na ,ideálního kandidáta‘, který na trhu neexistuje. „Ten odradí kvalitní sebekritické uchazeče a zareagují hlavně ti, kteří posílají CV bez většího rozmyslu či některé požadavky ignorují,“ vysvětluje Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.