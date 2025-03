Evidence e-Turista jde do dalšího čtení. Podnikatelé chtějí jasná pravidla

Zprvu nenápadná novela zákona zlepšující přehled o pohybu turistů po Česku a usnadňující výběr místních poplatků narazila při projednávání ve Sněmovně na nesmiřitelné spory. Podle některých kritiků výsledná podoba novely v konečném důsledku komplikuje hlavní cíle, kterých měla dosáhnout. Práce na vytvoření registru ubytovatelů a s tím související databáze ubytovaných e-Turista primárně vychází z nařízení EU, které chce zmapovat rozsah poskytování služeb typu Airbnb v Evropě.

Další průtahy v projednávání novely, která je po prvním čtení ve Sněmovně, nicméně její předkladatel Petr Kulhánek (za STAN) neočekává. Druhé a třetí čtení by se podle něj mělo uskutečnit na jaře. „Abychom ideálně koncem dubna nebo začátkem května opustili Sněmovnu,“ řekl.

V červenci by systém mohl být nasazen do pilotního provozu, uvedl Kulhánek. „Máme tak dostatečný prostor pro testování, abychom ověřili a měli pod kontrolou funkčnost toho systému, a vyhnuli se tak třeba tomu, co nás potkalo s digitálním stavebním řízením,“ uvedl Kulhánek. Minulý čtvrtek podle něj koalice projednala pozměňovací návrhy k novele.

Novela má po notifikaci Evropskou unií umožnit městům a obcím regulaci krátkodobých pronájmů v bytech a bytových domech, které jsou nabízené přes on-line platformy. Taková regulace může nastat až poté, kdy bude jasný přehled o ubytovacích kapacitách v území.

„Regulace mají smysl jen pokud všichni zúčastnění jsou identifikovatelní a dostihnutelní. V současnosti šedá zóna zaujímá prostor v desítkách procent trhu. Bez jednoznačné identifikace nelze žádnou regulaci nastavit,“ řekl iDNES.cz Filip Dvořák, předseda Hospodářské komory Praha 1.

Registrační číslo ubytovatele by nemělo být vydáno každému, kdo si o ně zažádá. Posuzovat totiž teprve následně, zda ubytovatel podniká podle pravidel, může podle kritiků přinést více škody než užitku.

„Když se hlásíte na vysokou školu, také po vás chtějí maturitní vysvědčení předem, nikoli až v průběhu studia, když se ukáže, že neprospíváte,“ řekl iDNES.cz Filip Dvořák, předseda Hospodářské komory Praha 1. „Každý žadatel o provozování sdíleného ubytování měl předem prokázat, že prostory, které hodlá k ubytování nabízet splňují patřičná kritéria a že vlastník prostorů je se vším seznámen. Srovnejme situaci vlastníka domu v Mostě, který po mnoho let ignoroval protiprávní provoz venkovní restaurační zahrádky s výmluvou na odpovědnost provozovatele restaurace. Až tragédie jej musela dohnat k odpovědnosti,“ doplnil Dvořák.

Novela zákona papírově umožní lépe monitorovat problematická místa, ale zásadní otázkou zůstává, kdo na ně bude dohlížet. V aktuálním návrhu totiž chybí stavební úřad – orgán, který má kompetenci kontrolovat dodržování stavebních předpisů. To znamená, že pokud někdo provozuje sdílené ubytování v objektu, který nesplňuje zákonné podmínky, stavební úřad nebude mít přímou možnost zahájit proces vedoucí k odebrání registračního čísla. Přitom právě tento úřad je ten, kdo může nařídit nápravu – například i rozhodnutím o zákazu užívání stavby.

„Je to, jako kdyby si mohl kdokoliv otevřít restauraci, ale informaci o tom by nezískala krajská hygienická stanice a její inspektoři by ani neměli informaci, aby mohli zasáhnout ve chvíli, kdy by došlo k otravě zákazníků. Takový systém je nejen neefektivní, ale přímo nebezpečný,“ vysvětluje předseda Finančního výboru MČ Praha 1 Giancarlo Lamberti (TOP 09), který se problematice krátkodobých pronájmů intenzivně věnuje.

Lamberti současně poukazuje na další problém, kterým je omezený přístup samospráv k informacím. „Subjekty uvedené v návrhu zákona jsou především orgány státní správy, což znamená, že politická reprezentace obcí a měst může být od klíčových dat zcela odříznuta. Přitom právě místní úřady jsou těmi, kdo následně nesou odpovědnost a řeší konkrétní problémy v terénu,“ doplňuje Lamberti.

Ministr Kulhánek se nebrání zvýšení maximální sazby turistického poplatku, jak navrhuje Praha 1. „Ale v podstatě jenom tomu přirozenému, abychom dosáhli toho, že horní hranice ubytovacího poplatku bude ve stejné hodnotě, jako bylo těch 50 korun v době schválení, de facto povýšení o kumulovanou inflaci,“ řekl. Praha 1 chce maximální výši poplatku, který turisté hradí obcím, zvýšit na čtyřnásobek, tedy 200 korun.

Pokud novela do podzimních voleb Sněmovnou neprojde, budou podle Nové moci hotely či penziony používat systém eTurista dobrovolně. Už dříve sdělila, že MMR navrhlo posunout účinnost novely na začátek letošního října. Firma InQool je rovněž dodavatelem systému stavebního řízení, se kterým mají stavebníci a úředníci od počátku problémy.

MMR si od registru slibuje zejména lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy, jako jsou Airbnb či Booking, a s tím související větší výběr poplatků z pobytu, který jde obcím, a daně z příjmu. Ubytovatelům má systém přidělit registrační číslo, za každé zařízení jedno. Informace by pak registr automaticky odesílal příslušným orgánům.

Obce a města v Česku by díky novele mohly také určit maximální počet dní v roce a období, kdy bude, či nebude možné v bytech, které se nachází v bytových domech, nabízet krátkodobá ubytování přes on-line platformy. Zejména právě k této části zákona mají výhrady někteří poslanci, Česká asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí nebo Airbnb.