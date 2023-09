Uber se na pět let stal oficiální taxislužbou pražského letiště

„Jsme rádi, že antimonopolní úřad potvrdil, že Letiště Praha nastavilo parametry koncesního řízení v souladu se zákonem. V něm jsme kladli důraz hlavně na požadavky cestujících, kteří především chtějí znát cenu předem. Nový taxi operátor bude poskytovat své služby pod neustálou kontrolou letiště. Všechny jízdy, i ty, které budou mimo Prahu, musí být v souladu s nařízením magistrátu o maximálních cenách,“ uvedl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Původně měl Uber taxislužbu na letišti zajišťovat od letošního února, poté byl termín posunut kvůli námitkám druhého soutěžícího, firmy Tick Tack, na květen letošního roku. V květnu mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková uvedla, že do skončení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude taxislužbu zajišťovat Tick Tack ze skupiny Taxi Praha, která zajišťovala taxislužby na letišti od roku 2016 spolu s firmou Fix.

Začátkem září pak antimonopolní úřad informoval, že správní řízení zastavil a firmy tak mohou podepsat smlouvu. První soutěž vypsalo Letiště Praha už v roce 2021, po námitkách z různých stran tendr zrušilo.

Cestující budou nově znát cenu předem. Jednou ze základních podmínek tendru byla totiž povinnost provozovatele stanovit před každou jízdou konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě. Provozovatel rovněž bude muset garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park ve stáří maximálně do tří let i reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu.

Musí také zajistit dopravní obslužnost 24 hodin denně a platba bude vždy možná i bezhotovostně. Provozovatel také bude muset udržovat dostatečný počet dostupných vozů na letišti podle aktuální poptávky a zajistit i vozy pro handicapované cestující nebo rodiny s dětmi.