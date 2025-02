Pražské letiště jedná s Uberem. Ve hře je poskytování klasické taxislužby

Uber před rokem a půl s ruzyňským letištěm uzavřel pětiletou smlouvu a stal se tak jeho oficiálním provozovatelem taxislužeb. Společnost umožňuje objednání jízdy pouze přes aplikaci nebo kiosek na letišti, na což si stěžují někteří cestující včetně bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Na jednání letiště a Uberu upozornil portál e15.

„V současné chvíli jednáme se společností Uber, aby zahrnula do své nabídky také služby pro ten segment cestujících, kteří nechtějí pro využití taxislužeb uvádět své osobní údaje,“ řekla ČTK Hejtmánková. Objednání přes kiosek nebo aplikaci bylo podle dřívějšího vyjádření letiště nutné kvůli garanci pevně stanovené ceny.

Žádná aplikace a registrace

„Aby mi byla služba poskytnuta, musím si ji objednat přes aplikaci nebo se zaregistrovat v terminálu v letištní hale. Nechci ani aplikaci, ani se nechci nikde registrovat. Chci taxíka, kterému zaplatím buď kartou, nebo v hotovosti, a dostanu účet,“ uvedl už dříve na síti X Kalousek. Podobné stížnosti zaznamenalo letiště při vyhodnocování prvních měsíců působení Uberu i u dalších cestujících.

Miroslav Kalousek🇨🇿🇺🇦🇮🇱 @kalousekm Před chvílí jsem udělal na letišti Václava Havla neuvěřitelnou zkušenost, se kterou se nemohu smířit.

Přiletěl jsem z daleka, s těžkým kufrem, chtěl jsem si vzít taxi. Na nástupišti stála řada hezkých aut společnosti Uber. Nepreferuji sice tuhle značku, ale dobrá, asi má s… https://t.co/K8G9ETzDoV oblíbit odpovědět

Uber požadavku letiště může a nemusí vyhovět. „Tento požadavek letiště do smlouvy z roku 2023 nezahrnulo,“ řekl webu e15 předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Uber by se podle něj měl rozhodnout do zahájení letní sezony. Pokud letiště s Uberem nenajde vhodné řešení, letiště ještě letos vyhlásí doplňkový tendr na druhého provozovatele taxislužby, uvedl web e15.

Taxislužby na pražském letišti před Uberem poskytovala firma Tick Tack ze skupiny Taxi Praha společně s firmou Fix, poskytovala klasickou taxislužbu naceněnou pomocí taxametru. Od nového poskytovatele letiště požadovalo zejména stanovení konečné ceny ještě před jízdou. Cena jízdného nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě. Uber nasadil mimo jiné i stovku elektromobilů.

Uber také musí garantovat vozový park ve stáří maximálně do tří let, dostatečný počet dostupných vozů na letišti, reprezentativní chování řidičů se základní znalostí angličtiny a plynulou češtinou nebo možnost platit bezhotovostně.