Uber Eats se vrací na český trh. Na druhý pokus chce dobýt rozvoz jídla

Veronika Bělohlávková
  14:07
Rozvozová služba Uber Eats chystá comeback do Česka. Firma oznámila spuštění služeb v průběhu roku 2026 v rámci své největší evropské expanze. Na český trh se přitom značka vrací po odchodu v červnu 2020, kdy zemi opustila kvůli silné konkurenci dalších rozvozových platforem, jako jsou Foodora, Bolt Food nebo Wolt.
Uber Eats se po šesti letech vrací na český trh. (17. února 2026)

Uber Eats se po šesti letech vrací na český trh. (17. února 2026) | foto: Uber Eats

Rozvoz jídla prostřednictvím služby Uber Eats
V aplikaci je možné libovolně nastavit místo doručení
Aplikace Uber Eats
Rozvážka jídla společností Bolt
20 fotografií

„Jsme velmi potěšeni, že vstupujeme na český trh. Vidíme zde obrovský potenciál, jak lidem usnadnit každodenní život,“ uvedla regionální manažerka Uber Eats Courtney Timsová. Podle ní má služba přinést zákazníkům pohodlnější objednávání a místním podnikům nové možnosti, jak oslovit zákazníky v digitální ekonomice.

Uber začal v Česku doručovat jídlo, konkurence v oboru houstne

Podle firmy má být letošní vstup součástí širší strategie posilování evropských aktivit po silném růstu v roce 2025. Uber Eats globálně spolupracuje s více než milionem restaurací a obchodníků ve více než deseti tisících městech po celém světě.

V Česku chce nabídnout lokalizovanou aplikaci s podporou češtiny i běžných platebních metod. Česká republika má být jedním ze sedmi nových trhů spolu s Dánskem, Norskem, Finskem, Rakouskem, Řeckem a Rumunskem.

Uber Eats nabídne zákazníkům možnost objednávat jídlo i další běžné produkty prostřednictvím aplikace. Služba má propojit uživatele s restauracemi a obchody v jejich okolí a nabídnout sledování doručení v reálném čase. Platforma zároveň slibuje nové prodejní kanály pro české podniky, které tak mohou oslovit širší zákaznickou základnu. Tento lokalizovaný přístup kombinuje globální inovace s očekáváními české komunity.

Návrat po několika letech

Společnost Uber Eats začala v Praze fungovat v roce 2018. Nejprve rozvážela ze čtyř pražských restaurací McDonald’s, a to z lokalit Muzeum, Vodičkova, Florenc a Eden. Později služby rozšířila.

Uber Eats v červnu opustí Česko, důvodem je narůstající konkurence

S tuzemskou konkurencí, kterou v té době představovala hlavně platforma Dámejídlo.cz (nyní Foodora), chtěl Uber bojovat hlavně rychlejším doručováním. Dámejídlo.cz (Foodora) přitom na zdejším trhu rozvozů jídel v podstatě v té době drželo monopol.

Nakonec ovšem společnost Uber Eats, která se specializuje na rozvoz jídla, v České republice na začátku června 2020 skončila. Ve chvíli, kdy byly kvůli pandemii rozvozové služby jídla poptávané víc než kdy jindy, se rozhodnutí Uberu mohlo zdát nelogické. Důvod ukončení činnosti bylo však podle vyjádření firmy právě narůstající konkurence. Stejné služby v Česku tou dobou již poskytovaly tři silní hráči Dámejídlo.cz, Bolt Food či Wolt. Ty působí na českém trhu dodnes.

