Máme o 30 procent hostů méně, podáme dvě žaloby, říká restauratér Moťovský

Restauraci před týdnem zmínil na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman na dotaz novináře, kam se dovezlo maso z polských jatek, kde se šokujícím způsobem zabíjely a bouraly zraněné krávy. (čtěte Polská jatka porážela nemocné krávy)

Státní veterinární správa přitom 6. února pouze uvedla, že v této restauraci našla 31 kilogramů neoznačeného masa různého druhu, u kterého nebylo možné dohledat původ a datum zamražení. Za to restauraci hrozí pokuta ve výši až 50 milionů korun.

Majitel restaurace Roman Moťovský hrozil žalobou. Teď chystá s právníky podle svých slov hned dvě žaloby, neupřesnil však, zda přímo na ministra Tomana nebo na jím řízené ministerstvo zemědělství.

„Žalobu budeme určitě podávat, ale nebude to hned. Musí se pořádně připravit a dát všechny podklady dohromady. Budou to dvě žaloby - jedna za poškození dobrého jména a druhá za ušlý zisk,“ řekl iDNES.cz. Ani týden po kauze podle něj do jeho podniku nepřichází tolik hostů jako dřív. „Změny pozorujeme. Počet hostů se snížil tak o třicet až čtyřicet procent,“ dodal.

Do kontrol restaurací se kvůli aféře nelegálních porážek na menších jatkách ve východním Polsku pustila i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Do pondělí provedla přes 1 100 kontrol.



Restaurace zaměnily argentinské maso, chybu napravily

Úřad jmenoval jen tři konkrétní restaurace, které klamaly spotřebitele zaměňováním masa. Dalších 48 podniků, které neměly doklad od masa, a jeho původ je zatím nejasný, neuvedl. I nad tím někteří restauratéři kroutí hlavou. SZPI to vysvětluje tak, že provozovatele těchto restaurací kontroloři požádali o doklady, jenomže ti je na místě nepředložili. To však ještě neznamená, že je nedodají. Věc je tedy v šetření.

V tisku se objevila jména hradeckého podniku Mexita a děčínské Pizzerie Ciao. Oba restauranty vydávaly v menu pokrmy z brazilského hovězího za argentinské. Poslední National restaurant z Mariánských Lázní nabízel „Carpaccio z jihoamerické hovězí svíčkové...“, jenomže obsahovala maso původem z Nizozemska.

Restauratéři už chyby odstranili. „Se SZPI jsme se domluvili na tom, že v jídelním lístku pozměníme název z argentinské roštěné na jihoamerickou a tím já to považuji za vyřízené. Bohužel s nadpisy v novinách ohledně polského masa, pod kterými je zahrnutá i Mexita, nic neudělám,“ shrnul provozovatel Martin Karel.

„Bylo to z nedbalosti, chyba se upravila,“ připustil Osmany Agim, majitel Pizzeria Ciao, který se omluvil.

Záměnu připustil i zaměstnanec poslední jmenované National restaurant, který se nepředstavil: „Nemám zájem to dál rozebírat. Bylo to carpaccio, ano, my objednali carpaccio a nezkontrolovali jsme, že poslali nizozemské. A z toho byla taková kauza.“

Ve středu SZPI zjistila další případ pochybení v deklaraci o původu masa v pražské restauraci Grill Restaurant, U Michelského lesa. U dvou nabízených pokrmů inzerovaných jako „severoamerických“ kontrola potvrdila, že v jednom případě zpracované maso pochází z Austrálie a druhé z českého chovu. S restaurací bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.