Týden inovací představí i novinky pro širokou veřejnost

Jubilejní 10. ročník Týdne inovací představí v rámci své Expo zóny desítky inovativních technologií a řešení. A to z celé řady oborů, například umělé inteligence a machine learningu, technologií z oblasti ochrany životního prostředí, duševního zdraví, fintechu a blockchainu nebo robotiky a automatizace.
K tomu akce nabídne desítky workshopů, přednášek a panelových diskusí s předními osobnostmi mnoha oborů. Díky tomu je Týden inovací největší evropská akce zaměřená na inovace a AI. A jako taková není určená jen lídrům, inovátorům, vizionářům, investorům a startupistům, ale také širší veřejnosti.
„Nezvu vás na řeči o budoucnosti, ale na dva dny, během kterých si věci osaháte,“ zve na akci veřejnost její zakladatel a ředitel Lukáš Sedláček. A praktickou stránku akce ještě zdůrazňuje: „Přijďte kvůli normálním věcem: inspirujte se, jak ušetřit energii doma, objevte co je nového v oblastech zdraví i dopravy, zjistěte, co má smysl do práce nebo do podnikání. Věřím, že každý návštěvník si z Týdne inovací dovede odnést jednu konkrétní novinku, kterou může hned v pondělí začít používat.“
Kdy, kde a co?
Týden inovací probíhá v Praze v ČSOB Kampusu přímo u stanice metra Radlická. Akce se koná ve čtvrtek a pátek 9.–10. října. Účastní se jí přes 300 řečníků a součástí programu je více než 150 praktických seminářů a také inovační veletrh s desítkami projektů a startupů.
Akce nenabídne jen konkrétní technická řešení, ale v rámci přednášek a panelových diskusí i širší zamyšlení. Například páteční panelová diskuse (začíná v 16:30) s názvem Budoucnost intimity – láska, sex a vztahy v éře digitálních technologií nabídne mimo jiné pohled na to, jak digitální technologie mění tak běžné každodenní záležitosti, jako jsou randění, soužití i výchova. „Bude to diskuse, po které si doma pravděpodobně stanovíte nová rodinná pravidla pro obrazovky a soukromí,“ zve Sedláček publikum na závěrečnou přednášku Týdne inovací.
Jednou z úvodních událostí akce bude mimochodem křest jeho knihy Nahý v éře AI. Kniha je vlastně průvodcem dopady umělé inteligence na byznys, vzdělávání a každodenní život, nabízí praktický rámec pro její bezpečné a etické zavádění. Společně s uvedením knihy panelisté představí a prodiskutují vůbec první průzkum o tom, jak Češi vnímají umělou inteligenci, přičemž prozkoumají postoje veřejnosti a propojí je s klíčovými tématy knihy o technologiích, společnosti a hledání smyslu v digitálním věku.
Filosof Stephen Cave z Cambridge ve své přednášce poradí, jak si v době chytrých zařízení a algoritmů zachovat zdravý rozum. Zástupce OSN Ian Philips zase naznačí, jaká pravidla se v oblasti AI globálně chystají. Zástupkyně mladých investorů Meagan Loyst pak představí, jak generace Z přetváří budoucnost podnikání a jak ji v tom pomáhá nejen AI. Sedláček zve návštěvníky také na čtvrteční diskusi Budoucnost inovací, technologií a lidstva.
„Diskuse nabídne přímý pohled na to, kam se posouvají nástroje, které už dnes používáme v práci i doma. Pokud stíháte třeba jen jeden blok, toto je sázka na jistotu,“ říká Sedláček. Řeč bude v rámci Týdne inovací i o budoucnosti mobility, platbách, kryptoměnách i samotném on-line nakupování, o průmyslu, zdraví i humoru a mnoha dalších tématech. Součástí Týdne inovací je letos i soutěž o nejlepší startupistku, ve které se o ocenění utká 80 zakladatelek firem z celého světa.
Deset řečníků, které si poslechnout
Čtenářům iDNES.cz doporučuje Lukáš Sedláček deset osobností, jejichž přednášky a diskuse budou jistě stát za to: