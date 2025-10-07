Týden inovací představí i novinky pro širokou veřejnost

Ve čtvrtek a pátek 9. a 10. října probíhá v Praze již desátý ročník akce Týden inovací. Kombinace veletrhu a konference představí desítky praktických vylepšení a přináší zamyšlení nad jejich dalším rozvojem. Akce je určena i široké veřejnosti, která se tu může inspirovat k využití technologií ve svém každodenním životě.

Kateřina Šédová je česká lékařka, zakladatelka neziskové organizace Loono. V roce 2016 byla zařazena časopisem Forbes do žebříčku 30 pod 30. | foto: Oldřich Hrb

Jubilejní 10. ročník Týdne inovací představí v rámci své Expo zóny desítky inovativních technologií a řešení. A to z celé řady oborů, například umělé inteligence a machine learningu, technologií z oblasti ochrany životního prostředí, duševního zdraví, fintechu a blockchainu nebo robotiky a automatizace.

K tomu akce nabídne desítky workshopů, přednášek a panelových diskusí s předními osobnostmi mnoha oborů. Díky tomu je Týden inovací největší evropská akce zaměřená na inovace a AI. A jako taková není určená jen lídrům, inovátorům, vizionářům, investorům a startupistům, ale také širší veřejnosti.

„Nezvu vás na řeči o budoucnosti, ale na dva dny, během kterých si věci osaháte,“ zve na akci veřejnost její zakladatel a ředitel Lukáš Sedláček. A praktickou stránku akce ještě zdůrazňuje: „Přijďte kvůli normálním věcem: inspirujte se, jak ušetřit energii doma, objevte co je nového v oblastech zdraví i dopravy, zjistěte, co má smysl do práce nebo do podnikání. Věřím, že každý návštěvník si z Týdne inovací dovede odnést jednu konkrétní novinku, kterou může hned v pondělí začít používat.“

Kdy, kde a co?

Týden inovací probíhá v Praze v ČSOB Kampusu přímo u stanice metra Radlická. Akce se koná ve čtvrtek a pátek 9.–10. října. Účastní se jí přes 300 řečníků a součástí programu je více než 150 praktických seminářů a také inovační veletrh s desítkami projektů a startupů.

Akce nenabídne jen konkrétní technická řešení, ale v rámci přednášek a panelových diskusí i širší zamyšlení. Například páteční panelová diskuse (začíná v 16:30) s názvem Budoucnost intimity – láska, sex a vztahy v éře digitálních technologií nabídne mimo jiné pohled na to, jak digitální technologie mění tak běžné každodenní záležitosti, jako jsou randění, soužití i výchova. „Bude to diskuse, po které si doma pravděpodobně stanovíte nová rodinná pravidla pro obrazovky a soukromí,“ zve Sedláček publikum na závěrečnou přednášku Týdne inovací.

Jednou z úvodních událostí akce bude mimochodem křest jeho knihy Nahý v éře AI. Kniha je vlastně průvodcem dopady umělé inteligence na byznys, vzdělávání a každodenní život, nabízí praktický rámec pro její bezpečné a etické zavádění. Společně s uvedením knihy panelisté představí a prodiskutují vůbec první průzkum o tom, jak Češi vnímají umělou inteligenci, přičemž prozkoumají postoje veřejnosti a propojí je s klíčovými tématy knihy o technologiích, společnosti a hledání smyslu v digitálním věku.

Filosof Stephen Cave z Cambridge ve své přednášce poradí, jak si v době chytrých zařízení a algoritmů zachovat zdravý rozum. Zástupce OSN Ian Philips zase naznačí, jaká pravidla se v oblasti AI globálně chystají. Zástupkyně mladých investorů Meagan Loyst pak představí, jak generace Z přetváří budoucnost podnikání a jak ji v tom pomáhá nejen AI. Sedláček zve návštěvníky také na čtvrteční diskusi Budoucnost inovací, technologií a lidstva.

„Diskuse nabídne přímý pohled na to, kam se posouvají nástroje, které už dnes používáme v práci i doma. Pokud stíháte třeba jen jeden blok, toto je sázka na jistotu,“ říká Sedláček. Řeč bude v rámci Týdne inovací i o budoucnosti mobility, platbách, kryptoměnách i samotném on-line nakupování, o průmyslu, zdraví i humoru a mnoha dalších tématech. Součástí Týdne inovací je letos i soutěž o nejlepší startupistku, ve které se o ocenění utká 80 zakladatelek firem z celého světa.

Deset řečníků, které si poslechnout

Čtenářům iDNES.cz doporučuje Lukáš Sedláček deset osobností, jejichž přednášky a diskuse budou jistě stát za to:

  • prof. Michal Pěchouček – o od dohodách v oblasti etiky a regulace AI
  • Petr Mára – o vlivu AI na naši peněženku i nákupní košík
  • Pavlína Louženská – o budoucnosti intimity, lásce a vztazích v éře digitálních technologií
  • Dita Formánková – o filantropii v éře umělé inteligence
  • Jan Tyl – například o digitálních spisovatelích, filosofech a kognitivních asistentech
  • Kateřina Šédová – o biohackingu a dalším vývoji lidského potenciálu
  • Tomáš Šebek – o tom jak AI ovlivňuje zdravotní péči a zda nahrazuje lékaře
  • Petr Kasa – o budování odolného startupu, zvládání krizí a nejistot na trhu
  • Tereza Bartoníčková – o tom, jak AI, digitální strategie a lidská přizpůsobivost ovlivní příští desetiletí
  • Petr Pudil – o filantropii v éře umělé inteligence

Holding CSG založil novou firmu AviaNera se zaměřením na drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada založil novou firmu AviaNera Technologies, která se zaměří na výrobu bezpilotních prostředků a pokročilých...

6. října 2025  14:06

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí...

6. října 2025  11:24

