Program třídenní akce nabídne vedle umělé inteligence také robotiku, budoucnost práce, zdravotnictví, vesmírné technologie, startupy, investice a dopad technologií na společnost. Na čtyřech tematických stagích vystoupí více než 400 řečníků a uskuteční se přes 200 seminářů a workshopů.
|
Český Innovation Week se letos zaměří na AI i humanoidní roboty
Výrazný prostor dostane umělá inteligence. Například Kamila Dvořák přiblíží, jak vznikají AI řešení ve zdravotnictví, Ivana Šedivá se zaměří na proměnu leadershipu a práce. Své pohledy na budoucnost technologií a společnosti ve své přednášce nabídne i ekonom Tomáš Sedláček.
Innovation Week
Letošní ročník se uskuteční 1.-3. října 2026 v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích. První dva dny jsou určeny především odbornému a byznysovému publiku, třetí den se akce otevře veřejnosti v rámci Innovation Week: Festivalu inovací. Čeká se více než 15 000 návštěvníků.
Návštěvníci se v kampusu ČSOB potkají se čtrnácti humanoidními roboty, které představí partneři akce Alza a Kvant. U stánku Alzy si bude možné vyzkoušet i exoskelety, které člověku pomáhají s pohybem a fyzickou námahou.
Mezinárodní perspektivu přinesou investorka a expertka na generaci Z Meagan Loyst, o vesmírný program se postará Simon Klinga, zakladatel s přednáškou Laserem proti kosmickému odpadu na kterou naváže panelová diskuse s tématem Komu patří vesmír.
Součástí programu bude také panel Mezi dvěma světy: Vietnamská komunita a nová generace Čechů, ve kterém vystoupí mimo jiné Trang Do, Pan Čung a Oliver Le Que, kterou bude moderovat ostravská podnikatelka a moderátorka Vindy Krejčí. V sobotu přijde na řadu také blok věnovaný Integrovanému záchrannému systému, který spojí praktickou ukázku první pomoci včetně zásahu s využitím ECMO s diskusí o záchraně života.
Speciální formát TEDx & UNYP Salon pak prostřednictvím krátkých přednášek a diskusí nabídne nové pohledy na témata ovlivňující budoucnost. Vystoupí například Michaela Malatin (Red Hat), Olga Galochkina (Commerzbank), Cristina Sancho (initIA) a Ivana Šedivá.