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Bývalý prezident, vědci či čtrnáct robotů. Týden inovací odhalil řečníky i hosty

Autor:
  12:48
Andrej Kiska

Andrej Kiska | foto: Andrej Kiska

Innovation Week 2025
Innovation Week 2025
Innovation Week 2025
Innovation Week 2025
7 fotografií
Jedním z hlavních řečníků letošního Týdne inovací bude bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Ve svém vystoupení se zaměří na vliv technologií a umělé inteligence na lidskou společnost. Mezi dalšími řečníky se objeví třeba moderátor a popularizátor vědy Daniel Stach, tvůrce obsahu o technologiích Petr Mára nebo přední český odborník na umělou inteligenci Michal Pěchouček. Jedenáctý ročník Týdne inovací se uskuteční 1.- 3. října v pražském ČSOB Kampusu.

Program třídenní akce nabídne vedle umělé inteligence také robotiku, budoucnost práce, zdravotnictví, vesmírné technologie, startupy, investice a dopad technologií na společnost. Na čtyřech tematických stagích vystoupí více než 400 řečníků a uskuteční se přes 200 seminářů a workshopů.

Český Innovation Week se letos zaměří na AI i humanoidní roboty

Výrazný prostor dostane umělá inteligence. Například Kamila Dvořák přiblíží, jak vznikají AI řešení ve zdravotnictví, Ivana Šedivá se zaměří na proměnu leadershipu a práce. Své pohledy na budoucnost technologií a společnosti ve své přednášce nabídne i ekonom Tomáš Sedláček.

Innovation Week

Letošní ročník se uskuteční 1.-3. října 2026 v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích. První dva dny jsou určeny především odbornému a byznysovému publiku, třetí den se akce otevře veřejnosti v rámci Innovation Week: Festivalu inovací. Čeká se více než 15 000 návštěvníků.

Návštěvníci se v kampusu ČSOB potkají se čtrnácti humanoidními roboty, které představí partneři akce Alza a Kvant. U stánku Alzy si bude možné vyzkoušet i exoskelety, které člověku pomáhají s pohybem a fyzickou námahou.

Mezinárodní perspektivu přinesou investorka a expertka na generaci Z Meagan Loyst, o vesmírný program se postará Simon Klinga, zakladatel s přednáškou Laserem proti kosmickému odpadu na kterou naváže panelová diskuse s tématem Komu patří vesmír.

Součástí programu bude také panel Mezi dvěma světy: Vietnamská komunita a nová generace Čechů, ve kterém vystoupí mimo jiné Trang Do, Pan Čung a Oliver Le Que, kterou bude moderovat ostravská podnikatelka a moderátorka Vindy Krejčí. V sobotu přijde na řadu také blok věnovaný Integrovanému záchrannému systému, který spojí praktickou ukázku první pomoci včetně zásahu s využitím ECMO s diskusí o záchraně života.

Speciální formát TEDx & UNYP Salon pak prostřednictvím krátkých přednášek a diskusí nabídne nové pohledy na témata ovlivňující budoucnost. Vystoupí například Michaela Malatin (Red Hat), Olga Galochkina (Commerzbank), Cristina Sancho (initIA) a Ivana Šedivá.

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