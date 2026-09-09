Jednotlivé programové bloky jedenáctého ročníku Týdne inovací se zaměří na AI a machine learning, technologie a hardware, fintech, blockchain a kryptoměny, obranné technologie a kyberbezpečnost, zdravotnictví, biotechnologie a společenský dopad. Pozornost dostanou také konkrétní oblasti, ve kterých se nové technologie rychle prosazují od retailu, každodenních služeb a automobilového průmyslu až po vzdělávání, zdravotnictví, finance, bydlení a pracovní život nebo cestování.
Týden inovací 2026
Uskuteční se 1.–3. října 2026 v pražském ČSOB Kampusu.
Poprvé potrvá tři dny.
První dva dny nabídnou především odborný a byznysový program a networking, třetí den se více otevře široké veřejnosti.
Celkem nabídne 4 tematické stage, více než 400 řečníků a 200 seminářů.
Očekává se účast více než 15 000 návštěvníků, 200 startupů a 80 investorů a VC fondů.
Součástí programu budou také témata, která technologické inovace zasazují do širšího společenského kontextu. Panel „Mezi dvěma světy: Vietnamská komunita a nová generace Čechů“ otevře otázky identity, podnikavosti, společenské mobility a života mezi dvěma kulturami.
Vystoupí v něm technologický odborník Pham Huu Uyen, marketingový a PR specialista Zoo Praha Oliver Le Que, konzultantka komunikace a autorka blogu ASIJATKA.cz Trang Do a finanční plánovač, podnikatel a tvůrce digitálních produktů Pan Čung.
Několik programových bloků se podle organizátorů letos zaměří na praktické využití robotických technologií a jejich postupný přechod z výzkumného prostředí do reálného světa. Diskutovat se bude například o využití robotiky ve firmách a logistice či o tom, jak se budou měnit prostředí, ve kterých se lidé s roboty setkávají.
Strategický partner pro robotiku, společnost Alza, na akci představí nejnovějšího humanoidního robota Unitree H2 a humanoidní roboti se zároveň zapojí i do samotného programu. Jejich prezentaci připraví výzkumný tým slovenské společnosti Kvant, který se podílel také na implementaci prvního humanoidního robota do komerčního provozu v oblasti hospitality. Součástí programu bude také George, první ryze český humanoidní robot vyvíjený ve Zlíně společností Business Logic.
Vedle hlavních konferenčních stagí nabídne Innovation Week také řadu formátů zaměřených na setkávání a praktické poznávání nových technologií. Technologická Expo zóna představí více než 300 vystavovatelů – od startupů a malých a středních firem až po velké korporace. Součástí programu budou také Young Innovators, TEDx & UNYP Salon, meet & greets a HR zóna.
Program nově zařadí také několik formátů diskusí. Agree & Disagree nabídne střet dvou názorových táborů nad vybranými tématy, Arena zapojí do panelových diskusí také publikum a Red Couch přinese rozhovory s osobnostmi českého byznysu. Startupům a investorům je určen samostatný program včetně networkingu a matchmakingu.
Za vznikem akce stojí Lukáš Sedláček, který působí jako její ředitel a je také zakladatelem vzdělávací platformy European Leadership & Academic Institute (ELAI) a autorem knihy Nazí v AI době.