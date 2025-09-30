Víno & Destiláty, tradiční maloobchodní síť s více než dvacetiletou historií, nově přechází pod společnost PITSTOP Minimarket patřící do portfolia společnosti Twist. Součástí obchodu jsou společnosti VD Vinotéky Morava, VD Vinotéky, Víno Market Morava, Víno Market a Tap Víno jednotlivé obchodní jednotky formou odštěpení závodu a také e-shop.
„Chceme nadále podporovat české a moravské vinaře na jejich cestě k zákazníkům, zvláště těm novým, kteří tradiční retail nevyhledávají nebo je jejich objevování českých produktů nové,“ říká zakladatel a šéf skupiny Twist Radek Klein.
Skupina Twist
je česká franšízová síť, která provozuje několik značek a konceptů zaměřených na různé segmenty trhu.
Trdlokafe – síť známá svými trdelníky s pobočkami v Česku i zahraničí
Bubblify – prodejny bubble tea
Kofi-Kofi – kavárenský koncept s kávou a občerstvením
Rio – rychlé občerstvení a nápoje.
OXO – koncept zdravého stravování
Kytky od Pepy – květinářská síť
Víno & Destiláty – síť prodejen s víny a destiláty
Víno & Destiláty je značka s dlouhodobě prokazatelnými výsledky a popularitou u zákazníků. Společnost Twist cítí velký potenciál i díky tomu, že jsou prodejny rozprostřeny po celé České republice, zejména v obchodních centrech.
„Naším cílem je adaptovat značku na aktuální trendy a nabídnout produkty, jako jsou například prosecca, perlivá vína či kvalitní destiláty, které odpovídají současným preferencím. Velký prostor vidíme také v zapojení do rozvozových platforem, kde tyto prodejny dosud nepůsobily, ačkoliv data ukazují rostoucí zájem zákazníků o alkohol doručený přímo domů,“ dodává provozní ředitel skupiny Twist Daniel Ryška.
Podle Kleina trh s alkoholem jako celek dlouhodobě neklesá, ale mění se nákupní chování zákazníků. „Klesá návštěvnost barů, restaurací a klubů, což akcelerovala i pandemie či následné zdražení služeb,“ dodal.
Společnost také vidí synergii s dalším projektem Kytky od Pepy a propojení květin s vínem či proseccem považuje za přirozené. „Hlavní prioritou naší skupiny je nyní soustředění týmu na integraci značek, optimalizaci provozu a zákaznickou zkušenost,“ uzavírá Klein.