Skupina Twist rozšiřuje své portfolio o čtyřicet prodejen značky Víno & Destiláty po celém Česku, včetně e-shopu. Nové prodejny mají posílit přítomnost společnosti v obchodních centrech a nabídnout zákazníkům širší sortiment vín, prosecca i destilátů.

Víno & Destiláty nově koupila společnost Twist. (30. září 2025) | foto: Víno & Destiláty

Víno & Destiláty, tradiční maloobchodní síť s více než dvacetiletou historií, nově přechází pod společnost PITSTOP Minimarket patřící do portfolia společnosti Twist. Součástí obchodu jsou společnosti VD Vinotéky Morava, VD Vinotéky, Víno Market Morava, Víno Market a Tap Víno jednotlivé obchodní jednotky formou odštěpení závodu a také e-shop.

„Chceme nadále podporovat české a moravské vinaře na jejich cestě k zákazníkům, zvláště těm novým, kteří tradiční retail nevyhledávají nebo je jejich objevování českých produktů nové,“ říká zakladatel a šéf skupiny Twist Radek Klein.

Skupina Twist

je česká franšízová síť, která provozuje několik značek a konceptů zaměřených na různé segmenty trhu.

Trdlokafe – síť známá svými trdelníky s pobočkami v Česku i zahraničí

Bubblify – prodejny bubble tea

Kofi-Kofi – kavárenský koncept s kávou a občerstvením

Rio – rychlé občerstvení a nápoje.

OXO – koncept zdravého stravování

Kytky od Pepy – květinářská síť

Víno & Destiláty – síť prodejen s víny a destiláty

Víno & Destiláty je značka s dlouhodobě prokazatelnými výsledky a popularitou u zákazníků. Společnost Twist cítí velký potenciál i díky tomu, že jsou prodejny rozprostřeny po celé České republice, zejména v obchodních centrech.

„Naším cílem je adaptovat značku na aktuální trendy a nabídnout produkty, jako jsou například prosecca, perlivá vína či kvalitní destiláty, které odpovídají současným preferencím. Velký prostor vidíme také v zapojení do rozvozových platforem, kde tyto prodejny dosud nepůsobily, ačkoliv data ukazují rostoucí zájem zákazníků o alkohol doručený přímo domů,“ dodává provozní ředitel skupiny Twist Daniel Ryška.

Podle Kleina trh s alkoholem jako celek dlouhodobě neklesá, ale mění se nákupní chování zákazníků. „Klesá návštěvnost barů, restaurací a klubů, což akcelerovala i pandemie či následné zdražení služeb,“ dodal.

Společnost také vidí synergii s dalším projektem Kytky od Pepy a propojení květin s vínem či proseccem považuje za přirozené. „Hlavní prioritou naší skupiny je nyní soustředění týmu na integraci značek, optimalizaci provozu a zákaznickou zkušenost,“ uzavírá Klein.

