Insolvenční návrh podala společnost Progresa, dodavatel reklamních polepů a vývěsních štítů. Na případ upozornil web E15. Dluh je zatím ve srovnání s dalšími případy ve skupině spíš nižší. Progresa v návrhu uvádí, že jí firma dluží 960 tisíc korun za neuhrazené faktury. Závazky podle ní vznikaly postupně od loňského června do letošního února. Po započtení pohledávek dalších dvou věřitelů činí dluh asi 2,5 milionu korun.
Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek
Kytky od Pepy jsou další značkou ze skupiny Twist, která se dostala do insolvenčního řízení. Už dříve svůj úpadek oznámily společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1. Obě navrhly řešení reorganizací. Do potíží se dříve dostala také Naše Zmrzka.
Zakladatel skupiny Radek Klein dává nynější vývoj do souvislosti s dřívějšími insolvenčními návrhy. „Petr Bujnoch podle nás insolvenčním návrhem založeným na pohledávce, kterou od počátku rozporujeme a považujeme za účelovou, spustil řetězovou reakci, která některé značky skupiny Twist dostala až sem. Je mi nesmírně líto, že někteří zaměstnanci a dodavatelé kvůli tomu nemají zaplaceno včas, ale dlužné mzdy postupně doplácíme. I to je důvod, proč cítíme odpovědnost nevzdat to a dotáhnout to do konce,“ řekl iDNES.cz.
CEIP postoupil pohledávku a skončil
Zároveň Klein potvrdil odchod investora Central Europe Industry Partners, CEIP. „Ano, fond CEIP své působení ve skupině TWIST ukončil. Jak fond sám uvedl, důvodem byl koordinovaný tlak na strukturu společnosti pod tíhou insolvenčních návrhů,“ uvedl Klein.
Twist letos v lednu oznámil vstup strategického investora. Private equity fond CEIP měl podpořit další expanzi skupiny a akvizice nových konceptů. Ve skupině měl držet minoritní podíl. To už neplatí. Fond nyní uvedl, že svou pohledávku za skupinou Twist postoupil dál a své angažmá ukončil.
„Twist jsme podpořili s přesvědčením, že se podaří stabilizovat fungování skupiny a následně vytvořit prostor pro další růst a expanzi jednotlivých značek. Bohužel však došlo ke koordinovanému tlaku na strukturu společnosti, která se pod tíhou insolvenčních návrhů a nevyřešených obchodních vztahů dostala do velmi složité situace. Po důkladném vyhodnocení všech okolností jsme se rozhodli postoupit naši pohledávku za skupinou Twist a ukončit naše působení v projektu,“ uvedl řídící partner fondu Ondřej Benáček.
Fond zároveň tvrdí, že část franšízantů chce v podnikání pokračovat. Kvůli tomu vznikla nová platforma, do níž se mohou zapojit. První provozovny by podle CEIP mohly v novém režimu fungovat už od začátku června.
Do portfolia skupiny například patří značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty, Rio, Cinname nebo Kofi-Kofi.