Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kytky od Pepy jsou v potížích. Skupina Twist přišla o důležitého investora

Veronika Bělohlávková
  14:58
Skupina Twist má problémy. V insolvenčním rejstříku skončila síť květinářství Kytky od Pepy. Již dříve svůj úpadek oznámily společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist. Do potíží se dostala také společnost Naše Zmrzka. Zároveň ze skupiny vystoupil investor Central Europe Industry Partners, který svou pohledávku postoupil dál.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: facebook Kytky od Pepy

Insolvenční návrh podala společnost Progresa, dodavatel reklamních polepů a vývěsních štítů. Na případ upozornil web E15. Dluh je zatím ve srovnání s dalšími případy ve skupině spíš nižší. Progresa v návrhu uvádí, že jí firma dluží 960 tisíc korun za neuhrazené faktury. Závazky podle ní vznikaly postupně od loňského června do letošního února. Po započtení pohledávek dalších dvou věřitelů činí dluh asi 2,5 milionu korun.

Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek

Kytky od Pepy jsou další značkou ze skupiny Twist, která se dostala do insolvenčního řízení. Už dříve svůj úpadek oznámily společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1. Obě navrhly řešení reorganizací. Do potíží se dříve dostala také Naše Zmrzka.

Zakladatel skupiny Radek Klein dává nynější vývoj do souvislosti s dřívějšími insolvenčními návrhy. „Petr Bujnoch podle nás insolvenčním návrhem založeným na pohledávce, kterou od počátku rozporujeme a považujeme za účelovou, spustil řetězovou reakci, která některé značky skupiny Twist dostala až sem. Je mi nesmírně líto, že někteří zaměstnanci a dodavatelé kvůli tomu nemají zaplaceno včas, ale dlužné mzdy postupně doplácíme. I to je důvod, proč cítíme odpovědnost nevzdat to a dotáhnout to do konce,“ řekl iDNES.cz.

CEIP postoupil pohledávku a skončil

Zároveň Klein potvrdil odchod investora Central Europe Industry Partners, CEIP. „Ano, fond CEIP své působení ve skupině TWIST ukončil. Jak fond sám uvedl, důvodem byl koordinovaný tlak na strukturu společnosti pod tíhou insolvenčních návrhů,“ uvedl Klein.

Twist letos v lednu oznámil vstup strategického investora. Private equity fond CEIP měl podpořit další expanzi skupiny a akvizice nových konceptů. Ve skupině měl držet minoritní podíl. To už neplatí. Fond nyní uvedl, že svou pohledávku za skupinou Twist postoupil dál a své angažmá ukončil.

Bubblify posiluje pozici lídra trhu s bubble tea. Oznámilo koupi konkurenta

„Twist jsme podpořili s přesvědčením, že se podaří stabilizovat fungování skupiny a následně vytvořit prostor pro další růst a expanzi jednotlivých značek. Bohužel však došlo ke koordinovanému tlaku na strukturu společnosti, která se pod tíhou insolvenčních návrhů a nevyřešených obchodních vztahů dostala do velmi složité situace. Po důkladném vyhodnocení všech okolností jsme se rozhodli postoupit naši pohledávku za skupinou Twist a ukončit naše působení v projektu,“ uvedl řídící partner fondu Ondřej Benáček.

Fond zároveň tvrdí, že část franšízantů chce v podnikání pokračovat. Kvůli tomu vznikla nová platforma, do níž se mohou zapojit. První provozovny by podle CEIP mohly v novém režimu fungovat už od začátku června.

Do portfolia skupiny například patří značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty, Rio, Cinname nebo Kofi-Kofi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

Kytky od Pepy jsou v potížích. Skupina Twist přišla o důležitého investora

Kytky od Pepy se nachází také v problémech. (2. června 2026)

Skupina Twist má problémy. V insolvenčním rejstříku skončila síť květinářství Kytky od Pepy. Již dříve svůj úpadek oznámily společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou...

2. června 2026  14:58

Americké farmáře dusí cla na kombajny a traktory. Trump proto musel ustoupit

Prezident Donald Trump na setkání s farmáři v Bílém domě 27. března 2026

Rostoucí náklady amerických farmářů a následné zdražování potravin přivedly prezidenta Donalda Trumpa k dalšímu ústupku v jeho obchodní politice. Rozhodl, že sníží cla na zemědělskou techniku, jako...

2. června 2026  12:44

Florida zažalovala OpenAI. Firma napomáhá s trestnou činností, říká spis

ChatGPT (ilustrační foto)

Florida jako první americký stát zažalovala společnost OpenAI kvůli návrhu a bezpečnosti jejího chatbota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT. Žalobu podal generální prokurátor James Uthmeier, který...

2. června 2026  11:15

Stát půjde cestou mýta v mobilu. Ušetří se tím 480 milionů korun

Ilustrační snímek

Dálniční mýtné půjde nově platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně...

2. června 2026  10:49

Omnipol se transformoval na Omnipol Group a Omnipol Defence

Budova Omnipolu

Společnost Omnipol završila proces vnitřní transformace, která reaguje na rozvoj a technologický vývoj celé skupiny. Původní firma se formálně rozdělila na dvě části: mateřskou strukturu Omnipol...

2. června 2026  8:53

Fiala z SPD bude v dozorčí radě ČEZ. Končí naopak liberecký hejtman Půta

Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...

Akcionáři ČEZ na valné hromadě zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené. Novým členem se stal například poslanec za SPD Radim Fiala či vrchní ředitel sekce...

2. června 2026  6:33

Někdo vydělá, někdo prodělá. Reforma elektrotarifů je však nutná, říkají experti

Premium
ilustrační snímek

Reforma tarifní struktury navržená Energetickým regulačním úřadem je podle odborníků krok správným směrem s pozitivním dopadem na ekonomiku. Jejím smyslem není jen změnit rozpočítání nákladů mezi...

2. června 2026

Pražské železniční tunely za miliardy se odsouvají, rychlovlaků bude méně

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

Ambiciózní plán na výstavbu tunelů pro pražskou příměstskou dopravu narazil na potřebu šetřit. Modernizace takzvaného železničního uzlu Praha z 185 miliard korun se začíná postupně upozaďovat s tím,...

2. června 2026

Prodej nově vytvořené části ČEZ může vynést 200 miliard, odhadují analytici

ilustrační snímek

Prodej menšinového podílu v nově vzniklé dceřiné firmě skupiny ČEZ by se mohl pohybovat okolo 200 miliard korun. Peníze by bylo možné využít i na vyplacení minoritních akcionářů mateřské společnosti....

1. června 2026  22:31

ČEZ vyplatí akcionářům 23 miliard. Vyčlení nevýrobní části, chystá se na zestátnění

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář...

1. června 2026,  aktualizováno  20:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Američtí realitní makléři bojují o přežití. Prodeje domů stagnují už několik let

Cedule s nápisem „NA PRODEJ“ vyvěšená před vícepodlažním rodinným domem v...

Američtí realitní makléři nezažívají lehké časy. Prodeje nemovitostí v USA totiž už čtvrtým rokem v řadě stagnují, a to mimo jiné kvůli vysokým úrokovým sazbám. Mnozí makléři proto opouštějí obor...

1. června 2026

Jsme na tebe tolik pyšní. Romeo Beckham uvádí na trh vlastní oděvní značku

Nejen fotbalista, ale také model. Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, na...

Třiadvacetiletý syn jednoho z nejsledovanějších párů světového šoubyznysu – Victorie a Davida Beckhamových – uvádí na trh vlastní značku oblečení. Jmenuje se Intra a zaměřuje na sportovní oblečení v...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.