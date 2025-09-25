Chytání živých „pokémonů“. Oceněná aplikace bojuje se škodlivým turismem

Tomáš Cafourek
  15:41
Receptů na overturismus už státy vyzkoušely nespočet. Jedním z těch méně obvyklých nápadů mohou být mobilní aplikace. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdalo ocenění za přínos pro udržitelné cestování a mezi úspěšnými byla i aplikace epu. Ta chce sbíráním virtuálních karet vzácných živočichů nebo ohrožených druhů přivést zejména mladé návštěvníky k zodpovědnému chování v přírodě. A zároveň přesměrovat proudy turistů z nejexponovanějších míst do méně vytížených.

Aplikace epu | foto: epu

Epu funguje jako rozšíření klasického výletu o informace k rostlinám a živočichům vyskytujícím se v daném místě. Upozorní ale například i na omezení pohybu například v době hnízdění a podobných situacích, aby návštěvník byť třeba nevědomky neporušoval pravidla různých chráněných oblastí.

Důležitou součástí je možnost sbírání karet jednotlivých živočichů a rostlin, jejichž přirozeným životním prostředím návštěvník prochází. Pro doplnění sbírek o chybějící druhy pak automaticky navrhuje výlety do dalších lokalit, kde je možné chybějící exempláře „chytit“.

Nenabídne ale například turisticky nejpřetíženější vrcholky Šumavy, ale mnohem méně navštěvované lokality šumavského podhůří, kde se totožné druhy rovněž vyskytují. Podle jednoho z tvůrců aplikace Ladislava Cirhana vznikl nápad na vytvoření aplikace během postcovidového období, kdy se do přírody vypravili lidé zvyklí trávit volné chvíle spíše v supermarketech nebo přímořských dovolenkových destinacích.

Hotelů a apartmánů už je tu dost. Místní a spolky kritizují „betonování“ břehů Lipna

„Nejen děti, ale dnes i někteří dospělí neví, jak vypadá mateřídouška,“ uvedl Cirhan. Dodal, že vnímavějším návštěvníkům tak může aplikace, kterou si do současnosti stáhlo na sto tisíc lidí, rozšířit vědomosti.

Kromě epu Tajemství přírody byly cenou Turistický kompas oceněny ještě dva projekty. Jako příkladný přeshraniční projekt v oblasti cestovního ruchu byla oceněna spolupráce jihočeského Vimperku s protějškem z bavorské strany městečkem Freyung.

Cena veřejnosti pak na základě počtu zobrazení v cestovatelském portálu Kudy z Nudy připadla Archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku, který představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy.

